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Ljubomir Bandović vratio se kod Slađane Tomašević u studio „Beogradske hronike“ da ispravi grešku koju je napravio dok je govorio o seriji „Pupin“. Glumac, koji u novoj seriji RTS-a igra oca Mihajla Pupina, pogrešno je rekao ime dečaka s kojim deli kadrove u prvoj epizodi. Ovoga puta izgovorio je i ime i prezime: Nikola Jonić.

„Napravili smo grešku, sad znamo kako se zove mladi glumac“, rekla je voditeljka, a Bandović se obratio kolegi i njegovoj porodici:

Ljubomir Bandović u Beogradskoj hronici Foto: Printscreen/RTS

„Nikola Jonić. I njegovoj porodici i njemu se izvinjavamo. Nidžo, druže, izvini. Prošlo je dve godine, nismo se videli. Nemoj neko da je zaboravio kao ja, aj ćao“, rekao je Bandović, pa ustao i izašao iz kadra s mikrofonom još u ruci.

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Za Danila Bećkovića najteži deo podele bio je izbor dečaka koji će igrati najmlađeg Mihajla Pupina. Reditelj je Dragana Mićanovića rano izabrao za ulogu naučnika u zrelim godinama. Do Relje Štiglića, koji igra mladog Pupina, došao je preko snimka probe za sasvim drugi projekat. Potraga za glumcem koji će otvoriti seriju trajala je duže. Bećkovićev asistent Nikola Todorović pogledao je stotine dece pre nego što je na probu stigao Jonić.

Nikola Jonić i Dubravka Kovjanic u seriji Pupin Foto: RTS

„Moram da priznam da nikada nisam upoznao nekoga njegovih godina sa takvom koncentracijom, inteligencijom i razumevanjem glumačkog posla“, rekao je Bećković o dečaku kojem je poverio ulogu. rts.rs

Čitava prva epizoda pripada Pupinovom detinjstvu. Jonićev Mihajlo odrasta u rodnom Idvoru, igra se s drugovima, doživljava prve simpatije i traži način da se popne na stari mlin kako bi bolje video zvezde. Kod kuće ga čekaju majka Olimpijada, zvana Pijada, i otac Kosta, kojeg igra Bandović. Kostina strogost određuje pravila u kući, dok majka u dečakovoj radoznalosti vidi razlog da nastavi školovanje. U jednoj od narednih epizoda njih dvoje će se upravo oko toga sukobiti, kada se postavi pitanje može li Mihajlo da ode u Prag.

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Pogledajte u galeriji kadrove iz serije Pupin:

1/6 Vidi galeriju Serija Pupin Foto: RTS

Bećković je polazište za prvu epizodu našao u Pupinovoj autobiografiji „Sa pašnjaka do naučenjaka“. U njoj se Pupin dugo zadržava na godinama provedenim u Idvoru. Reditelju je bilo važno da se vidi šta je dečak tamo naučio i kakva je pitanja sebi postavljao mnogo pre odlaska u Ameriku. Zato gledaoci, pre nego što stignu do Univerziteta Kolumbija i Pupinovih pronalazaka, upoznaju dete koje bi se popelo na mlin samo da bude bliže zvezdama.

Serija „Pupin“ premijerno jeprikazana 13. novembra u 20.05 na RTS 1 i ima deset epizoda. Život naučnika otkriva se kroz razgovore sa novinarom kojeg igra Jovan Jovanović. Dok mu stariji Pupin, u tumačenju Dragana Mićanovića, priča o svom životu, radnja se vraća u različita razdoblja njegove prošlosti, od Idvora do Amerike. Prvo od tih sećanja na ekranu pripada Nikoli Joniću. put od Idvora do svetskog naučnika.

Video: Zadužbina Mihajla Pupina u Idvoru