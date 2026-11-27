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Božićni post počinje 28. novembra, a mnogi vernici se odlučuju da poste svih 40 dana. Ukoliko ste i vi među njima, vreme je da pronađete recepte za posna jela kako biste imali što raznovsniju ishranu u narednom periodu. Mi vam donosimo recept za posnu pitu sa pečurkama koja se jednostavno pravi.

Sastojci:

500 g kora za pitu

400 g šampinjona ili drugih pečuraka

2 manja praziluka

ili 1 praziluk i 3 struka mladog crnog luka

po želji nekoliko listova sremuša

ili 2 čena belog luka

150 ml ulja

400 ml kisele vode 150 g brašna

150 g pšeničnog griza

kesica praška za pecivo

2 kašičice soli

1 kašičica bibera

pita od kupovnih kora Foto: Ingrid Balabanova / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Iseckati praziluk i luk na kockice i staviteti da se dinsta, pa nakon 5 minuta dodati šampinjone isečene na listiće i dinstati sve zajedno oko 10 minuta. Dodati biber, so, beli luk i sremuš.

Drugi fil: Pomešati brašno, griz, prašak za pecivo i so. Dodati gaziranu vodu i 70 ml ulja. Promešati ručno, a zatim i mikserom.

Preko prve i druge kore premazati fil od griza (po 2 kašike na svaku koru), a preko treće fil sa pečurkama. Preko četvrte i pete kore ponovo premazati fil sa grizom. Preko šeste kore sipati fil od pečuraka. Preklopiti krajeve ka unutra, pa uviti u rolat. Iseći na kocke, pa ređati na pleh. Premazati pitu preostalim filom od griza i posuti susamom, pa peći oko 40 minuta.