Posna pita sa pečurkama idealna za Božićni post: Evo kako da napravite jednostavan doručak
Božićni post počinje 28. novembra, a mnogi vernici se odlučuju da poste svih 40 dana. Ukoliko ste i vi među njima, vreme je da pronađete recepte za posna jela kako biste imali što raznovsniju ishranu u narednom periodu. Mi vam donosimo recept za posnu pitu sa pečurkama koja se jednostavno pravi.
Sastojci:
- 500 g kora za pitu
- 400 g šampinjona ili drugih pečuraka
- 2 manja praziluka
- ili 1 praziluk i 3 struka mladog crnog luka
- po želji nekoliko listova sremuša
- ili 2 čena belog luka
- 150 ml ulja
- 400 ml kisele vode 150 g brašna
- 150 g pšeničnog griza
- kesica praška za pecivo
- 2 kašičice soli
- 1 kašičica bibera
Priprema:
Iseckati praziluk i luk na kockice i staviteti da se dinsta, pa nakon 5 minuta dodati šampinjone isečene na listiće i dinstati sve zajedno oko 10 minuta. Dodati biber, so, beli luk i sremuš.
Drugi fil: Pomešati brašno, griz, prašak za pecivo i so. Dodati gaziranu vodu i 70 ml ulja. Promešati ručno, a zatim i mikserom.
Preko prve i druge kore premazati fil od griza (po 2 kašike na svaku koru), a preko treće fil sa pečurkama. Preko četvrte i pete kore ponovo premazati fil sa grizom. Preko šeste kore sipati fil od pečuraka. Preklopiti krajeve ka unutra, pa uviti u rolat. Iseći na kocke, pa ređati na pleh. Premazati pitu preostalim filom od griza i posuti susamom, pa peći oko 40 minuta.