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Bred Pit (62) i Anđelina Džoli (51) postigli su vansudsku nagodbu oko vinarije Šato Miraval, francuskog imanja na kojem su se venčali pred najbližima. Dogovor su potvrdili 25. novembra, deset godina nakon razlaza i više od četiri godine nakon što je Pit tužio bivšu suprugu zbog prodaje njenog udela. Obe strane zatražile su da se njihovi međusobni zahtevi odbace. Šta su tačno dogovorili, javnosti nisu saopštili.

Anđelina Džoli i Bred Pit se sude oko imanja Šato Miraval Foto: Cubankite / Shutterstock.com, Andrea Raffin / Shutterstock.com, Profimedia

„Postigli smo vansudsku nagodbu u najboljem interesu naše porodice i nećemo dalje komentarisati ovaj slučaj. Izjave koje se u medijskim tekstovima pripisuju ‘izvorima’ zapravo ne dolaze ni od nas ni od bilo koga iz našeg bliskog okruženja“, navodi se u zajedničkom saopštenju koje su predstavnici bivših supružnika dostavili magazinu „People“.

Na venčanju u Miravalu sinovi su je dopratili do oltara

Kada su 2008. stekli kontrolni udeo u Šato Miravalu, Pit i Džoli dobili su imanje u Provansi koje će im godinama služiti i kao porodični dom. Sa francuskim vinarom Markom Perenom pokrenuli su proizvodnju rozea, a prva tura pokazala je koliko je interesovanje za njihovo vino. U martu 2013. godine, svih 6.000 boca ponuđenih preko interneta prodato je za pet sati. Na poleđini etikete stajala su prezimena Džoli, Pit i Peren.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja:

1/8 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli venčali su se 23. avgusta 2014. u maloj kapeli na imanju vinarije Šato Miraval, pred dvadesetak bliskih ljudi Foto: NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Narednog leta, 23. avgusta 2014, venčali su se u maloj kapeli na imanju, pred dvadesetak bliskih ljudi. Medoks i Paks dopratili su majku do oltara, Zahara i Vivijen posipale su latice, a Šajlo i Noks nosili su burme. Paks je napravio i svadbenu tortu. Crteži svih šestoro dece našli su se na Anđelininoj venčanici i velu. people.com

Dve godine kasnije, Džoli je podnela zahtev za razvod. Bili su zajedno 12 godina, od toga dve u braku. Sud ih je 2019. proglasio pravno slobodnima, a dogovor o razvodu postigli su tek u decembru 2024. godine. Njihovo šestoro dece danas su punoletni: Medoks ima 25 godina, Paks 22, Zahara 21, Šajlo 20, a blizanci Vivijen i Noks napunili su 18 u julu.

Anđelina je prodala svoj udeo, a Bred tvrdio da je prekršila dogovor

Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: Chris DELMAS / Visual / Profimedia

Dok su još rešavali pitanja iz razvoda, Džoli je 2021. svoj udeo u vinariji prodala kompaniji Tenute del Mondo, vinskom ogranku grupe Stoli. Pit je u februaru 2022. podneo tužbu. Tvrdio je da su se dogovorili da nijedno od njih ne može da proda svoj deo bez saglasnosti drugog i da je Anđelina prekinula pregovore u kojima je on trebalo da otkupi njen udeo. Govorio je i o tome šta je za njega značio ulazak novog suvlasnika: imanje je doživljavao kao drugi dom, a sada ga je delio s ljudima koje nije poznavao. apnews.com

Džoli je u oktobru iste godine podnela protivtužbu. Osporila je da je takav dogovor ikada postojao, a njeni advokati izneli su drugačiji opis propalih pregovora. Tvrdili su da je Pit uslovio otkup potpisivanjem sporazuma o poverljivosti i odustao kada je ona odbila da ga potpiše. Taj dokument je, kako je tvrdio njen pravni tim, bio „osmišljen kako bi je primorao da ćuti o njegovom nasilničkom ponašanju i prikrivanju“.

Kako je privatni let iz 2016. dospeo u sudske spise o vinariji

Foto: New Regency Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Objašnjavajući zbog čega je odbila da potpiše sporazum o poverljivosti, Džoli je u sudskim podnescima opisala šta se, prema njenim navodima, dogodilo na privatnom letu iz Evrope 2016. godine, neposredno pre nego što je zatražila razvod. Tvrdila je da je Pit tokom leta verbalno i fizički nasrnuo na nju i decu. Pit je negirao optužbe za nasilje. Slučaj su ispitivali FBI i službe za zaštitu dece, a američko tužilaštvo nije podiglo optužnicu.

Još u avgustu ove godine Pitovi advokati tražili su uvid u finansijsku dokumentaciju i podatke o imovini bivše supruge. Početak suđenja bio je zakazan za 4. avgust 2027. Umesto da pred sudom rasprave da li je za prodaju udela bila potrebna saglasnost, Pit i Džoli spor su završili novembarskim dogovorom. Od detalja nagodbe javnosti su saopštili samo razlog koji su naveli u zajedničkoj izjavi: interes porodice.

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