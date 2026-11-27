Kili Šej Smit u crnoj čipkanoj haljini i Pirs Brosnan na premijeri filma u Londonu

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Da je mala crna haljina jedan od najmoćnijih komada u ženskom garderoberu, pokazala je Kili Šej Smit (63), supruga holivudskog glumca Pirsa Brosnana (73). Nekadašnji Džejms Bond i njegova životna saputnica pojavili su se 23. novembra na evropskoj premijeri filma "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" u Londonu, gde je poznata novinarka i rediteljka privukla pažnju sofisticiranim modnim izdanjem.

Supružnici, koji su ovog leta proslavili 25 godina braka, pozirali su zagrljeni pred fotografima, a njihove odevne kombinacije bile su diskretno usklađene.

Pogledajte u galeriji izdanje sa crvenog tepiha:

1/4 Vidi galeriju Kili Šej Smit u crnoj čipkanoj haljini i Pirs Brosnan na premijeri filma u Londonu Foto: Can Nguyen / Shutterstock Editorial / Profimedia, Maria Wellard/Famous / StarMax / Profimedia, Stills Press / Alamy / Profimedia

Čipka i strukirani sako kao nepogrešiva kombinacija

Kili je za ovu priliku izabrala crnu haljinu dužine do kolena, izrađenu od čipke sa cvetnim motivima. Talasaste ivice oko dekoltea i na rubu haljine unele su romantičnu notu u njeno izdanje, dok je strukiranim sakoom naglašenih ramena i satenskih revera postigla efekat prefinjenosti.

Monohromatsku kombinaciju upotpunila je crnim najlon čarapama i elegantnim cipelama sa otvorenim prstima i tankim kaišićima oko članaka. Umesto upečatljivih modnih dodataka, opredelila se za malu večernju torbicu i viseće minđuše, koje su bile dovoljne da celokupnom izdanju daju dozu glamura.

Kili Šej Smit u crnoj čipkanoj haljini i Pirs Brosnan na premijeri filma u Londonu Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia

Raspuštena kosa sa blagim volumenom i diskretna šminka dodatno su naglasile njen negovan izgled.

Njeno izdanje odličan je primer kako se romantičan materijal poput čipke može kombinovati sa strožim krojevima. Dok haljina unosi ženstvenost, sako čitavoj kombinaciji daje strukturu i čini je prikladnom za najsvečanije prilike.

Ni slavni glumac nije odstupio od svog prepoznatljivog stila. Brosnan je odabrao teget odelo, tamnu rolku i crne cipele, dok je belom maramicom u džepu sakoa razbio monotoniju tamnih tonova. Naočare sa zatamnjenim staklima bile su završni detalj njegovog elegantnog izdanja.

Već 32 godine voli istu ženu

Ipak, osim pažljivo odabranih modnih kombinacija, na crvenom tepihu do izražaja je došla i bliskost supružnika. Brosnan je tokom poziranja držao suprugu oko struka, dok su jedno drugom upućivali osmehe.

Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je 1994. godine u Meksiku, gde je Kili tada radila kao televizijska dopisnica. Upoznali su se tri godine nakon smrti glumčeve prve supruge Kasandre Haris, koja je preminula od raka jajnika.

Sedam godina nakon upoznavanja, 4. avgusta 2001. godine, Pirs i Kili venčali su se u istorijskoj opatiji Balintaber u Irskoj, dok je svadbeno slavlje organizovano u raskošnom dvorcu Ašford.

U braku su dobili dvojicu sinova, Dilana i Parisa, koji su se oprobali i u svetu mode.

Brosnan tokom svih ovih godina nije skrivao koliko mu znači žena sa kojom je ponovo pronašao sreću, a svojevremeno je, govoreći o odluci da se venčaju, javno iskazao ljubav prema njoj.

- Zajedno smo prošli dug put. Želim da ceo svet zna da volim ovu ženu - izjavio je glumac.

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