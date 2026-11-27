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Ulaskom Sunca u znak Strelca 21. novembra počeo je mirniji i povoljniji period za pet horoskopskih znakova. Posle naporne sezone Škorpije i višemesečnih retrogradnih kretanja, do 21. decembra konačno stiže predah, jasniji pravac i pozitivna energija, piše astrološkinja Lesli Hejl.

Sezona Strelca donosi pravo olakšanje posle veoma teške sezone Škorpije, koju su obeležile čak dve retrogradne planete u tom znaku. Od sada pa sve do 21. decembra ovi znakovi će osetiti olakšanje jer planetarna energija konačno počinje da radi u njihovu korist.

I za ova 4 znaka konačno dolaze bolji dani, zima im donosi preokret koji su dugo čekali!

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Sezona Strelca stavlja tačku na snažan unutrašnji pritisak koji je obeležio astrološka dešavanja u proteklih nekoliko meseci. I Saturn i Neptun bili su retrogradni u vašem znaku, što obično donosi zastoje i frustracije, a možda ste osetili i napetosti u odnosima usled retrogradne Venere. Verovatno ste imali utisak da stalno plivate uzvodno, ali sada konačno možete da se opustite i pustite da stvari teku prirodnije. Ulazak Sunca u Strelca 21. novembra tek je početak znatno boljeg perioda za vas. Saturn kreće direktno 10. decembra, kada vaš trud napokon počinje da se isplaćuje, zastoji se smanjuju, a porodični i kućni odnosi počinju da se sređuju.

Retrogradni Neptun doprineo je zbunjenosti i manjku jasnoće po pitanju toga ko ste i šta želite, ali čim 12. decembra krene direktno, ponovo ćete se osećati svoji. Kada Sunce 21. decembra uđe u Jarca, vaše polje karijere i reputacije, otvara se prostor za priznanja, veću energiju, samopouzdanje i opipljive rezultate.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Čim nastupi vaša sezona, astrologija u decembru donosi veliki preokret nabolje. Pred vama su nova energija, snažan zamah i više optimizma, a promene se jasno osećaju i u odnosima. Saturn i Neptun su bili retrogradni u vašem polju ljubavi i prijateljstava, usporavajući dešavanja i unoseći nejasnoće u ove oblasti.

Kada Saturn 10. decembra krene direktno, odnosi postaju lakši i rasterećeniji, pa su mogući lepi povratci starih prijatelja, ali i sjajne prilike za nova poznanstva. Kako se Neptun 12. decembra okreće u direktan hod, nestaje magla oko toga šta vas istinski čini srećnim i donosi osećaj obnove. Sve do 21. decembra Sunce je u vašem znaku i stavlja vas u centar pažnje, pa možete da očekujete veću harizmu,

bolji osećaj i nestanak briga.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Saturn i Neptun su još od leta retrogradni u vašem polju doma i porodice, što vam je donelo dodatne obaveze i brige oko ukućana ili roditelja. Sezona Strelca skida taj teret sa vaših leđa.

Prvo Saturn 10. decembra kreće direktno i ublažava unutrašnji pritisak, a zatim 12. decembra direktan hod zauzima i Neptun, čime se raščišćava konfuzija oko životnih prilika i mentalna magla koja vas je kočila. Sunce i Merkur u Strelcu tokom ovog meseca pružaju vam poslednju priliku da ostavite iza sebe sve što vas sputava pre nego što 21. decembra zvanično počne vaša rođendanska sezona.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Život tokom sezone Strelca počinje primetno da se menja nabolje jer se planetarne prepreke konačno pomeraju, a vi dobijate mnogo veću emocionalnu jasnoću. Retrogradni Saturn i Neptun su još od leta prolazili kroz vaše polje karijere, usporavajući napredak.

Taj period se menja 10. decembra kada Saturn kreće direktno i pomaže vam da izađete iz zastoja, dok 12. decembra direktan hod Neptuna donosi vedriji pogled na profesionalni razvoj. Pošto Sunce u Strelcu osvetljava vaše polje svakodnevnog rada i zdravlja, lakše ćete unaprediti navike, brinuti o sebi i skrenuti pažnju na svoje uspehe. Pored posla, 4. decembra Venera ulazi u Škorpiju i donosi lep period za ljubav, druženje i opuštanje sve do 6. januara.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Saturn i Neptun su od leta bili retrogradni u vašem polju putovanja i životne filozofije, što je često stvaralo mentalne blokade pri učenju, otežavalo putovanja i činilo širu sliku nejasnom, uprkos tome što vam srećni Jupiter boravi u znaku, piše yourtango.

Između 10. i 12. decembra obe ove planete kreću direktno, pa ćete osetiti znatno olakšanje i jasniju perspektivu. Dodatno, 18. decembra Sunce u Strelcu, u vašem polju radosti i zabave, gradi povoljan aspekt sa Jupiterom, što donosi lep dan za ljubav i prijatelje. Iako Jupiter sredinom decembra kreće retrogradno, vaša sreća ne nestaje – ulazite u fazu preispitivanja propuštenih prilika i sabiranja utisaka

kako biste u 2027. godinu ušli spremni i puni elana.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

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