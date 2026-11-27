Sezona Strelca konačno donosi olakšanje: Za ovih 5 znakova horoskopa život se smiruje i kreće nabolje
- Ulaskom Sunca u Strelca 21. novembra počinje mirniji period za pet horoskopskih znakova, uz predah posle naporne sezone Škorpije i retrogradnih kretanja.
- Ovan, Strelac, Jarac, Rak i Lav do 21. decembra mogu da očekuju više jasnoće, manje zastoja i povoljniju energiju u odnosima, poslu i svakodnevici.
Ulaskom Sunca u znak Strelca 21. novembra počeo je mirniji i povoljniji period za pet horoskopskih znakova. Posle naporne sezone Škorpije i višemesečnih retrogradnih kretanja, do 21. decembra konačno stiže predah, jasniji pravac i pozitivna energija, piše astrološkinja Lesli Hejl.
Sezona Strelca donosi pravo olakšanje posle veoma teške sezone Škorpije, koju su obeležile čak dve retrogradne planete u tom znaku. Od sada pa sve do 21. decembra ovi znakovi će osetiti olakšanje jer planetarna energija konačno počinje da radi u njihovu korist.
I za ova 4 znaka konačno dolaze bolji dani, zima im donosi preokret koji su dugo čekali!
Ovan
Sezona Strelca stavlja tačku na snažan unutrašnji pritisak koji je obeležio astrološka dešavanja u proteklih nekoliko meseci. I Saturn i Neptun bili su retrogradni u vašem znaku, što obično donosi zastoje i frustracije, a možda ste osetili i napetosti u odnosima usled retrogradne Venere. Verovatno ste imali utisak da stalno plivate uzvodno, ali sada konačno možete da se opustite i pustite da stvari teku prirodnije. Ulazak Sunca u Strelca 21. novembra tek je početak znatno boljeg perioda za vas. Saturn kreće direktno 10. decembra, kada vaš trud napokon počinje da se isplaćuje, zastoji se smanjuju, a porodični i kućni odnosi počinju da se sređuju.
Retrogradni Neptun doprineo je zbunjenosti i manjku jasnoće po pitanju toga ko ste i šta želite, ali čim 12. decembra krene direktno, ponovo ćete se osećati svoji. Kada Sunce 21. decembra uđe u Jarca, vaše polje karijere i reputacije, otvara se prostor za priznanja, veću energiju, samopouzdanje i opipljive rezultate.
Strelac
Čim nastupi vaša sezona, astrologija u decembru donosi veliki preokret nabolje. Pred vama su nova energija, snažan zamah i više optimizma, a promene se jasno osećaju i u odnosima. Saturn i Neptun su bili retrogradni u vašem polju ljubavi i prijateljstava, usporavajući dešavanja i unoseći nejasnoće u ove oblasti.
Kada Saturn 10. decembra krene direktno, odnosi postaju lakši i rasterećeniji, pa su mogući lepi povratci starih prijatelja, ali i sjajne prilike za nova poznanstva. Kako se Neptun 12. decembra okreće u direktan hod, nestaje magla oko toga šta vas istinski čini srećnim i donosi osećaj obnove. Sve do 21. decembra Sunce je u vašem znaku i stavlja vas u centar pažnje, pa možete da očekujete veću harizmu,
bolji osećaj i nestanak briga.
Jarac
Saturn i Neptun su još od leta retrogradni u vašem polju doma i porodice, što vam je donelo dodatne obaveze i brige oko ukućana ili roditelja. Sezona Strelca skida taj teret sa vaših leđa.
Prvo Saturn 10. decembra kreće direktno i ublažava unutrašnji pritisak, a zatim 12. decembra direktan hod zauzima i Neptun, čime se raščišćava konfuzija oko životnih prilika i mentalna magla koja vas je kočila. Sunce i Merkur u Strelcu tokom ovog meseca pružaju vam poslednju priliku da ostavite iza sebe sve što vas sputava pre nego što 21. decembra zvanično počne vaša rođendanska sezona.
Rak
Život tokom sezone Strelca počinje primetno da se menja nabolje jer se planetarne prepreke konačno pomeraju, a vi dobijate mnogo veću emocionalnu jasnoću. Retrogradni Saturn i Neptun su još od leta prolazili kroz vaše polje karijere, usporavajući napredak.
Taj period se menja 10. decembra kada Saturn kreće direktno i pomaže vam da izađete iz zastoja, dok 12. decembra direktan hod Neptuna donosi vedriji pogled na profesionalni razvoj. Pošto Sunce u Strelcu osvetljava vaše polje svakodnevnog rada i zdravlja, lakše ćete unaprediti navike, brinuti o sebi i skrenuti pažnju na svoje uspehe. Pored posla, 4. decembra Venera ulazi u Škorpiju i donosi lep period za ljubav, druženje i opuštanje sve do 6. januara.
Lav
Saturn i Neptun su od leta bili retrogradni u vašem polju putovanja i životne filozofije, što je često stvaralo mentalne blokade pri učenju, otežavalo putovanja i činilo širu sliku nejasnom, uprkos tome što vam srećni Jupiter boravi u znaku, piše yourtango.
Između 10. i 12. decembra obe ove planete kreću direktno, pa ćete osetiti znatno olakšanje i jasniju perspektivu. Dodatno, 18. decembra Sunce u Strelcu, u vašem polju radosti i zabave, gradi povoljan aspekt sa Jupiterom, što donosi lep dan za ljubav i prijatelje. Iako Jupiter sredinom decembra kreće retrogradno, vaša sreća ne nestaje – ulazite u fazu preispitivanja propuštenih prilika i sabiranja utisaka
kako biste u 2027. godinu ušli spremni i puni elana.
(Kurir.rs/Srećne.rs)
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