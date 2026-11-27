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Kada je mehaničar sa popularnog YouTube kanala „I Do Cars” počeo da rasklapa motor automobila koji je prešao približno 135.000 kilometara, već prilikom skidanja poklopca ventila postalo je jasno da je reč o ozbiljnom mehaničkom kvaru. Međutim, tek kada je došao do donjeg dela motora, otkrio je pravi uzrok oštećenja - oštećenja koje bi vlasnika moglo koštati nekoliko hiljada evra.

Rastavljeni automobilski motor sa oštećenim zupčastim kaišem i tragovima habanja. Foto: youtube/I Do Cars

Reč je o trocilindričnom benzinskom turbo motoru zapremine 1,2 litra, iz modela Chevrolet Trailblazer proizvedenog 2021. godine. Prema navodima proizvođača, zupčasti kaiš bi trebalo zameniti nakon približno 241.000 pređenih kilometara ili 15 godina upotrebe.

Ipak, na ovom vozilu došlo je do velikog kvara mnogo pre nego što je dostignuta kilometraža predviđena za tako obiman servis.

Prava katastrofa krila se u donjem delu motora.

Prvi znaci ozbiljnog oštećenja uočeni su na bregastim osovinama, gde je mehaničar primetio duboke tragove habanja. Dalje rasklapanje otkrilo je da su ventili u sva tri cilindra iskrivljeni.

Ipak, najznačajnije otkriće usledilo je kada je pregledao zupčasti kaiš.

Za razliku od uobičajenih zupčastih kaiševa koji rade u „suvom” okruženju, ovaj motor ima konstrukciju kod koje se kaiš nalazi unutar samog motora i izložen je motornom ulju.

Pogledajte u galeriji kako izgleda unutrašnjost motora:

1/6 Vidi galeriju Rastavljeni automobilski motor sa oštećenim zupčastim kaišem i tragovima habanja. Foto: youtube/I Do Cars

Na površini kaiša bile su vidljive brojne pukotine, a delovi materijala su počeli da se odvajaju i dospevaju u sistem za podmazivanje. Vlakna kaiša i ostaci materijala gotovo potpuno su začepili sito uljne pumpe, čime je ozbiljno onemogućen protok ulja kroz motor.

Nedostatak adekvatnog podmazivanja može dovesti do ubrzanog habanja vitalnih komponenti, pregrevanja i ozbiljnog oštećenja motora.

Zanimljivo je da, iako zidovi cilindara u ovom slučaju nisu pretrpeli značajnija oštećenja, tragovi habanja bili su vidljivi na ležajevima klipnjača. Najveća oštećenja pronađena su u mehanizmu za upravljanje ventilima.

Isti motor se koristi i u nekoliko drugih vozila

Rastavljeni automobilski motor sa oštećenim zupčastim kaišem i tragovima habanja. Foto: youtube/I Do Cars

Posebno je važno napomenuti da ovaj 1,2-litarski benzinski turbo motor - fabričke oznake LIH - nije ograničen samo na model koji je mehaničar rasklapao. Takođe se može naći u sledećim vozilima:

Ševrolet Trejlblejzer

Ševrolet Traks

Bjuik Ankor GX

Bjuik Envista

Međutim, mehaničar je bio oprezan u zaključivanju da svi motori ovog tipa imaju isti problem, s obzirom na to da je reč o samo jednom primerku. Objasnio je da je ovo prvi takav primerak do kojeg je uspeo da dođe radi detaljnog rastavljanja.

Dodatnu neizvesnost unosi istorija servisiranja vozila, koja ukazuje na to da je ono prethodno prošlo kroz brojne popravke. Stoga je moguće da je motor već zamenjen, što znači da je njegova stvarna pređena kilometraža nepoznata.

Popravke mogu koštati čitavo bogatstvo

zapušeno usisno sito uljne pumpe Foto: youtube/I Do Cars

Preventivna zamena ovog dela može da košta između 80.000 i 150.000 dinara, odnosno približno od 680 do 1.280 evra, u zavisnosti od modela automobila i izbora rezervnih delova.

Međutim, ukoliko se kaiš raspadne i izazove ozbiljna oštećenja motora, račun za popravku može da premaši 200.000 dinara. Primera radi, u Srbiji je za generalnu reparaciju jednog 1,2-litarskog PureTech motora zabeležena cena od čak 235.000 dinara, odnosno oko 2.000 evra.

Problem sa zupčastim kaišem koji radi u ulju je taj što ne mora u potpunosti da pukne da bi izazvao ozbiljna oštećenja; dovoljno je da počne da se raspada, pri čemu čestice materijala dospevaju u sistem za podmazivanje.

Iz tog razloga, mehaničari savetuju vlasnicima ovakvih vozila da ne čekaju poslednji trenutak za proveru stanja kaiša, bez obzira na servisni interval koji je propisao proizvođač.

Redovna zamena motornog ulja, upotreba maziva koja ispunjavaju specifikacije proizvođača i pravovremeni pregledi mogu pomoći u očuvanju kaiša i sprečavanju skupih kvarova.

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