Džulijan Buhvald oteo svoju devojku kako bi je primorao na brak

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Sedamnaestogodišnja Australijanka želela je da završi srednju školu pre nego što se uda za svog dečka Džulijana Matijasa Buhvalda. Oboje su bili religiozni, upoznali su se u crkvi i zavetovali se da neće imati seksualne odnose pre braka. Međutim, dok je ona smatrala da pred njima ima dovoljno vremena za zajednički život, njen pet godina stariji partner nije želeo da čeka.

U martu 2008. godine organizovao je njenu otmicu, predstavio se kao žrtva istog napadača i proveo šest dana s njom u australijskoj divljini. Dok je tinejdžerka strahovala za sopstveni život, muškarac kojem je verovala pokušavao je da je nagovori da se uda za njega.

Džulijan Buhvald oteo svoju devojku kako bi je primorao na brak Foto: youtube/Crimes Abroad

Slučaj koji je počeo kao potraga za nestalim ljubavnim parom prerastao je u jednu od bizarnijih kriminalnih priča u Australiji, a čak ni osuđujuća presuda nije označila njen kraj. Buhvald je promenio lični opis, nabavio lažni pasoš i pobegao iz zemlje, zbog čega su za njim tragale i vlasti izvan Australije.

Maskirani muškarac odveo je u divljinu

Četvrtog marta 2008. godine Džulijan je pozvao devojku na piknik na seoskom imanju svojih roditelja u Badžeriju. Planirao je potragu za skrivenim blagom koja je trebalo da se završi romantičnim ručkom kraj vodopada. Međutim, do vodopada nikada nisu stigli.

Tokom vožnje Buhvald je zaustavio automobil i izašao pod izgovorom da je primetio nešto neobično u vezi sa uginulim jelenom. Dok ga je devojka čekala, pojavio se muškarac sa fantomkom na glavi, savladao je, vezao joj ruke i noge, prekrio oči i ubacio je u zadnji deo vozila.

Foto: Ihsan Gercelman / Alamy / Profimedia

Narednih šest sati provela je vezana, ne znajući kuda je otmičar vodi. Muškarac tokom putovanja nije izgovorio ni reč.

Kada se automobil konačno zaustavio na području Alpskog nacionalnog parka, usledila je scena zbog koje je tinejdžerka bila uverena da neće preživeti. Čula je kako njen otmičar kopa rupe u zemlji, a potom joj je nožem isekao odeću. Kako je kasnije zabeleženo u sudskim spisima, verovala je da muškarac namerava da je siluje, ubije i zakopa njeno telo.

Umesto toga, napadač je nestao, a devojka je u blizini ugledala Džulijana, koji joj se predstavio kao još jedna žrtva otmice. Oboje su bili bez odeće, daleko od naseljenih mesta i bez mogućnosti da pozovu pomoć.

Dok je strahovala za život, dečko ju je prosio

Nestanak dvoje mladih alarmirao je njihove porodice i policiju. Posebno uznemirujući trag predstavljala je preteća poruka sa satanističkim simbolima, ostavljena kod kuće devojčinog oca.

Za to vreme tinejdžerka je pokušavala da preživi u surovim uslovima australijske divljine. Iscrpljenost, hladnoća i neizvesnost obeležili su narednih šest dana, tokom kojih je Džulijan u nekoliko navrata pokretao pitanje njihovog intimnog odnosa.

Iako su se nalazili u situaciji u kojoj je pronalazak pomoći trebalo da bude jedini prioritet, Buhvald je zaprosio devojku. Odbila ga je. Potom joj je predložio da imaju seksualne odnose kako bi se zagrejali, ali ni tada nije pristala.

Foto: Shutterstock

Kada su konačno naišli na farmera koji im je pružio pomoć i odveo ih do Bučana, Džulijan je policiji ispričao da su postali žrtve satanističke sekte. Preteća poruka ostavljena kod devojčinog oca naizgled je davala smisao toj verziji događaja, ali su istražitelji ubrzo otkrili da upravo Buhvald stoji iza nje.

Čovek sa fantomkom i mladić koji je danima glumio žrtvu bili su ista osoba.

Džulijan je unapred organizovao otmicu, a na području nacionalnog parka ostavio je i zalihe hrane. Dok njegova devojka nije znala kako da se izbavi iz divljine, on je raspolagao informacijama o terenu na kojem su se nalazili.

Tužilaštvo je njegov postupak okarakterisalo kao pokušaj da devojku dovede u stanje potpune zavisnosti od njega i tako je primora da prihvati ono što je u normalnim okolnostima odbijala - venčanje i seksualne odnose.

Žrtva je gotovo godinu dana osećala posledice otmice

Iako je tokom policijskog ispitivanja priznao delo, Buhvald je kasnije povukao priznanje. Pokušavao je da odgovornost prebaci na nepoznate napadače, a u različitim verzijama njegove priče pojavljivali su se satanisti i krivolovci.

Za to vreme njegova nekadašnja devojka suočavala se i sa fizičkim posledicama zločina. U sudskoj dokumentaciji navedeno je da je zadobila povrede vrata i leđa, uključujući oštećenje nerava. Problemi sa cirkulacijom povezani sa povredom vrata mučili su je gotovo godinu dana nakon otmice.

ilustracija Foto: Arianne De San José / Alamy / Profimedia

Sudija Džon Smolvud, koji je odlučivao o Buhvaldovoj kazni, posebno je ukazao na njegov nedostatak empatije prema žrtvi i nepoštovanje zakona.

Porota ga je 17. avgusta 2009. godine proglasila krivim za otmicu i podnošenje lažne prijave policiji. Međutim, dok je čekao izricanje zatvorske kazne, Buhvald je ponovo dospeo u središte policijske istrage.

Ofarbao kosu, potamneo ten i pobegao iz zemlje

Buhvald, koji je prirodno plavokos i svetlih očiju, odlučio je da napusti Australiju koristeći lažne putne isprave. Promenio je fizički izgled, ofarbao kosu i obrve u tamnu boju, potamneo ten i pokušao da se predstavi kao indijski državljanin.

Njegovo krajnje odredište trebalo je da bude Nemačka, zemlja u kojoj je rođen 1985. godine i u kojoj je još imao rođake.

Iako se sa porodicom preselio u Australiju kada je imao svega godinu dana, nikada nije stekao australijsko državljanstvo. U zemlji je boravio na osnovu dozvole za stalni boravak, što će se kasnije pokazati kao još jedan veliki problem za osuđenog otmičara.

Buhvald je 16. septembra 2009. godine napustio Australiju, ali su strane vlasti otkrile da koristi lažni pasoš. Ubrzo je vraćen u Melburn.

Džulijan Buhvald oteo svoju devojku kako bi je primorao na brak Foto: youtube/Crimes Abroad

Dok je bio u bekstvu, sud mu je u odsustvu izrekao kaznu od sedam godina i devet meseci zatvora zbog otmice i lažnog prijavljivanja. Zbog nepojavljivanja pred sudom dobio je dodatnih šest meseci, čime je ukupna kazna dostigla osam godina i tri meseca zatvora.

Naknadno je procesuiran i zbog korišćenja falsifikovanog pasoša.

Posle zatvorske kazne zapretilo mu je i proterivanje

Buhvald je pokušao da ospori osuđujuću presudu i visinu zatvorske kazne, ali je Apelacioni sud države Viktorija 20. decembra 2011. godine odbio njegov zahtev. Sudije su dokaze tužilaštva ocenile kao izuzetno snažne, a njegov motiv kao jasan, iako bizaran.

Ni obraćanje najvišem australijskom sudu 2012. godine nije mu donelo drugačiji ishod.

Međutim, još dok je bio iza rešetaka, Buhvald je počeo da se raspituje o tome da li će mu nakon izlaska iz zatvora biti dozvoljeno da ostane u Australiji. Imigracionim vlastima obraćao se još u novembru 2009. godine, a potom je slao dokumentaciju o obrazovanju i obukama koje je završio tokom izdržavanja kazne, preporuke i ponude za zaposlenje.

Njegova majka i očuh takođe su dostavili pisma u kojima su objasnili kakve bi posledice njegovo proterivanje imalo po porodicu.

Uprkos tome, australijske vlasti su mu 28. oktobra 2014. godine ukinule vizu za stalni boravak zbog ozbiljnog kriminalnog dosijea.

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