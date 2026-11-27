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Samo dva dana pre Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, na kojem će biti postavljeni temelji buduće socijalističke Jugoslavije, partizanski pokret ostao je bez jednog od svojih najistaknutijih mladih revolucionara. Ivo Lola Ribar poginuo je 27. novembra 1943. godine na Glamočkom polju, neposredno pred odlazak u Kairo, gde je trebalo da predvodi prvu partizansku vojnu misiju pri savezničkoj komandi.

Imao je svega 27 godina, diplomu Pravnog fakulteta, iskustvo u međunarodnoj politici i veliki ugled među jugoslovenskom omladinom. Za svega nekoliko nedelja izgubio je i mlađeg brata Juricu, dok je njegova verenica Sloboda Trajković prethodne godine ubijena zajedno sa članovima porodice.

Ivo Lola Ribar Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Posleratne generacije učile su da je Lola stradao od bombe iz neprijateljskog aviona, ali su se decenijama pojavljivale i tvrdnje da je njegova pogibija bila posledica izdaje. Pojedini publicisti išli su toliko daleko da su njegovu smrt povezivali sa navodnom borbom za vlast unutar rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije.

Sa 27 godina poverena mu je jedna od najvažnijih ratnih misija

Ivan Ivo Lola Ribar rođen je 23. aprila 1916. godine u Zagrebu, u uglednoj građanskoj porodici. Njegov otac, pravnik i političar Ivan Ribar, bio je predsednik Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije je zauzimao visoke državne funkcije u socijalističkoj Jugoslaviji.

Lola je odrastao u Beogradu, školovao se i u inostranstvu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Još kao student uključio se u revolucionarni pokret, da bi 1936. godine postao član Komunističke partije Jugoslavije.

Obrazovan, harizmatičan i politički angažovan, predstavljao je jugoslovensku omladinu na međunarodnim skupovima u Ženevi, Briselu i Parizu. Pre nego što je napunio 25 godina, već se nalazio na čelu Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ).

Ivo Lola Ribar Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Po okupaciji Jugoslavijeučestvovao je u organizovanju ilegalnih akcija u Beogradu, a krajem 1941. godine prešao je na teritoriju pod kontrolom partizana. Bio je angažovan i u revolucionarnoj štampi, a imao je značajnu ulogu u osnivanju Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ).

Tokom 1943. godine međunarodni položaj partizanskog pokreta počeo je da se menja. Saveznici su sve veću pažnju posvećivali Titovim snagama, dok se u Jugoslaviji pripremalo Drugo zasedanje AVNOJ-a, koje će označiti prekretnicu u političkom uređenju zemlje.

Rukovodstvu Narodnooslobodilačkog pokreta bilo je izuzetno važno da uspostavi neposredan kontakt sa savezničkim komandama na Bliskom istoku. Krajem oktobra 1943. godine Lola je razrešen dužnosti sekretara SKOJ-a i imenovan za šefa vojne misije koja je trebalo da otputuje u Kairo. U delegaciji su bili i Vladimir Velebit i Miloje Milojević.

Do odredišta nikada nije stigao.

Pogibija na Glamočkom polju i tvrdnje o izdaji

Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Avion kojim je delegacija trebalo da napusti Jugoslaviju pripremao se za poletanje sa Glamočkog polja 27. novembra 1943. godine, kada je usledio napad nemačkog vazduhoplovstva. Ivo Lola Ribar stradao je od posledica eksplozije bombe, dok su Velebit i Milojević preživeli.

Njegova smrt nije zaustavila diplomatske aktivnosti partizanskog rukovodstva, a Velebit je kasnije preuzeo važnu ulogu u pregovorima sa britanskim predstavnicima.

Upravo će se njegovo ime decenijama kasnije pojaviti u jednoj od najkontroverznijih teorija o Lolinom stradanju.

Novinar i publicista Momčilo Jokić u knjizi "Tajni dosije Josip Broz" izneo je tvrdnju da Lola nije bio samo žrtva nemačkog napada. Jokić je tvrdio da je mladi revolucionar preživeo prvobitno ranjavanje, ali da je potom ubijen u okviru zavere u koju je, prema njegovoj verziji događaja, bio umešan Vladimir Velebit.

Kao mogući motiv za takav scenario pominjana je Lolina popularnost, odnosno pretpostavka da bi obrazovani i međunarodno afirmisani revolucionar jednog dana mogao da ugrozi Titovu poziciju.

Međutim, za ove optužbe nisu predstavljeni pouzdani istorijski dokazi.

Dodatno interesovanje javnosti izazvala je knjiga Vjenceslava Cenčića "Titova poslednja ispovest", objavljena dve decenije nakon smrti Josipa Broza. U njoj su predstavljeni navodni razgovori jugoslovenskog predsednika sa obaveštajcem Josipom Kopiničem, kao i beleške povezane sa poslednjim mesecima Titovog života.

Cenčić je maršalu pripisao sledeće reči:

Foto: ČTK / ČTK / Profimedia

- Znamo da je Lola poginuo izdajom, ali mi do danas nismo za historiju rekli tko je bio organizator te izdaje i koji joj je bio cilj.

Autentičnost ovog iskaza nije pouzdano potvrđena, niti se iz njega može zaključiti da je Tito bio umešan u Lolin stradanje. Istoriografski izvori kao uzrok smrti i dalje navode neprijateljski vazdušni napad.

Ljubavno pismo koje nikada nije stiglo do verenice

Iza političke biografije Ive Lole Ribara krije se i velika lična tragedija. Njegova verenica Sloboda Trajković bila je ćerka uglednog apotekara Svetolika Trajkovića iz Vrnjačke Banje. Rođena je 1918. godine, a nesvakidašnje ime dobila je u znak završetka Prvog svetskog rata.

U Beograd je došla zbog studija hemije, a upravo ju je brat Miroslav, aktivan u revolucionarnom pokretu, 1937. godine upoznao sa Lolom.

- Od prvog susreta je počela ljubav, velika i predivna - pričala je kasnije Slobodina sestra Milica, jedina članica njihove uže porodice koja je preživela Drugi svetski rat.

Koliko je sudbina bila surova prema mladom paru govori i podatak da je upravo 6. aprila 1941. godine, na dan kada je počelo nemačko bombardovanje Beograda, trebalo da se sastanu porodice Ribar i Trajković kako bi razgovarale o njihovom venčanju.

Ivo Lola Ribar i Sloboda Trajković Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Umesto svadbe, usledili su okupacija, rastanak i ilegalni rad. Lola se posvetio organizovanju otpora, a jedno od njegovih najpoznatijih pisama verenici postalo je simbol ljubavi prekinute ratom.

- Najdraža, jedina moja!

Pišući ovo pismo ja se pouzdano nadam - optimista sam kao i uvek - da te ono nikada neće stići već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno. Jer ovo pismo je zato i pisano... U mom životu postoje samo dve stvari: moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Našu sreću i život koji smo hteli nismo, kao i milioni drugih, mogli ostvariti izolovano, već preko naše borbe i naše pobede. I zato su te dve stvari u suštini, u meni samom, jedno...

Ako primaš ovo pismo - ako, dakle, ja ne doživim taj veliki čas, nemoj mnogo tugovati najdraža! U svetu u kome budeš tada živela naći ćeš, uvek živ, najbolji deo mene samog i svu moju ljubav prema tebi... I želim da nikada ne dobiješ ovo pismo, već da zajedno s tobom dočekam veliki čas pobede.

Ni Lola ni Sloboda nisu dočekali kraj rata.

Pismo Iva Lole Ribara Slobodi Trajković Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Slobodu su mučili, ali nije odala verenika

Specijalna policija u okupiranom Beogradu došla je do Lolinog pisma, a Sloboda i članovi njene porodice našli su se u rukama okupacionog i kolaboracionističkog aparata.

Od mlade studentkinje tokom ispitivanja zahtevano je da napiše pismo kojim bi navela verenika da se vrati u Beograd, gde bi mogao da bude uhapšen. Uprkos pritiscima i mučenju u Glavnjači i na Banjici, Sloboda je odbijala da učestvuje u tome.

Zajedno sa ocem Svetolikom, majkom Milenom, bratom Miroslavom i sestrom Verom dospela je u Banjički logor. Ubijeni su 9. maja 1942. godine gušenjem otrovnim gasom.

Sloboda je imala svega 24 godine. Od njene uže porodice rat je preživela samo najstarija sestra Milica, koja je kasnije sačuvala uspomenu na veliku ljubav svoje sestre i jugoslovenskog revolucionara.

Otac za nekoliko nedelja izgubio oba sina

Bista Iva Lole Ribara na Kalemegdanu Foto: printscreen/youtube/ Ljubavna šetnja Beogradom

Ni porodica Ribar nije bila pošteđena ratnih stradanja. Lolin mlađi brat Jurica, talentovani slikar koji je takođe diplomirao prava, poginuo je 3. oktobra 1943. godine u borbama za oslobođenje Kolašina. Imao je 25 godina.

Lola je pre polaska na vojnu misiju ostavio kod Tita pismo namenjeno ocu Ivanu, u kojem ga je obavestio o Juricinoj pogibiji. U njemu se prisetio i svoje ubijene verenice.

- Moja Sloboda, onako mala i nežna, pošla je u smrt kao na šetnju, s osmehom, koji je uvek bio njezin - napisao je.

Ivan Ribar za samo 55 dana izgubio je oba sina, a porodična tragedija nastavila se i naredne godine. Njegova supruga Antonija, poznata kao Tonica, ubijena je u leto 1944. godine u sremskom selu Kupinovu, gde se skrivala od okupatora.

Ivo Lola Ribar posthumno je proglašen za narodnog heroja 18. novembra 1944. godine. Njegovi posmrtni ostaci preneti su 27. marta 1948. godine u Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu, gde su sahranjeni i posmrtni ostaci Ivana Milutinovića.

U posleratnoj Jugoslaviji njegovo ime nosile su škole, fabrike, ulice, kulturno-umetnička društva i omladinske organizacije. O njegovom životu pisane su knjige, snimane televizijske emisije i izvođene pozorišne predstave.

Zbog njihove tragične ljubavi Sloboda Mićalović dobila je ime

Pogledajte u galeriji fotografije Slobode Mićalović sa naslednicom Verom:

1/4 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vera Ćetković u Trebinju Foto: instagram/hajduk.u.beogradu

Priča o Loli i Slobodi nadživela je državu u kojoj su oboje postali simboli antifašističke borbe. Književnica Nada Marinković objavila je 1980. godine romansiranu biografiju Loline verenice pod naslovom "Legenda o devojci Slobodi", dok je njihova ljubavna priča inspirisala i muzičare i pozorišne umetnike.

Među njima je bio i glumac Dragan Mićalović, otac naših poznatih glumica Slobode i Dragane Mićalović. Toliko je bio vezan za monodramu "Ivo Lola Ribar" da je odlučio da ćerki podari ime njegove tragično nastradale verenice.

- Moj otac je igrao monodarmu "Ivo Lola Ribar", a Sloboda Trajković je bila Lolina verenica. To je najlepša ljubavna priča, poput našeg "Romea i Julije" - ispričala je svojevremeno glumica.

Sloboda Mićalović u Italiji Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Gostujući na televiziji K1, Sloboda Mićalović otkrila je i da joj je tokom odrastanja smetalo što ima tako neuobičajeno ime, ali da je s godinama postala svesna njegovog značenja.

- Vremenom mi je jako smetalo moje ime, jer se niko nije zvao tako da ja znam, sem Slobode Trajković. Ona je bila verenica Ive Lole Ribara. To je jedna od najlepših i najtragičnijih priča u našoj istoriji. Žrtvovala je celu svoju porodicu, tako što su završili u gasnoj komori, jer nije želela da oda položaj svog verenika, Ive Lole Ribara. Znala je da mu sledi ubistvo, jer je on bio jedan ozbiljan revolucionar. Postoji i to čuveno pismo, zbog kog je meni tata dao ime, a baš je Kornelije Kovač, odnosno Korni grupa, opevala tu pesmu. Naslov pisma je „Jedina moja, ne stiglo te ovo pismo“ - objasnila je Sloboda Mićalović i dodala:

- To je poslednje pismo koje je on njoj uputio, misleći da će on nastradati, ali nažalost je prvo ona stradala. U znak te velike ljubavi, moj tata je igrao monodramu "Ivo Lola Ribar", trista ili četiristo puta, a mi smo kao klinke nosile majicu „Ivo Lola“. Mislio je, ako dobije sina da se zove Ivo, a ako dobije ćerku da se zove Sloboda, jer se moja Mirjana zove po sestri Ive Lole Ribara, sve je to nekako umreženo.

Glumica je istakla da u svom imenu danas vidi i način da se sačuva uspomena na jednu mladu ženu kojoj je rat oduzeo život.

- Možda ta nepravda koja se desila Slobi Trajković, na neki način kroz mene živi, da za nju čuju neke naredne generacije. Nije ona tada umrla, naprotiv, nastavila je da živi kroz mene, što je meni posebno drago. Ja znam, da je jedno petnaestak devojčica dobilo ime po meni, a one će se možda nekada raspitati ko je bila Sloboda Trajković i ja mislim da je tu misija ispunjena - zaključila je glumica.

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