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Serija "Otpisani" premijerno je emitovana 1974. godine u produkciji Televizije Beograd, a pre dve godine publika je imala priliku da isprati i remasterizovanu verziju dogodovština Prleta i Tihog.

Pogledajte kultne scene iz serije "Otpisani":

1/9 Vidi galeriju Slike iz serije "Otpisani" Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

Iako je prošlo pola veka, interesovanje za seriju nije opalo, a ono što je posebno privuklu pažnju javnosti je Tik Tok video svojevremeno objavljen na zvaničnom profilu RTS.

Kultne scene

Radnja i vreme smešteni su u kasno leto 1944. godine. Grupa partizana, "otpisanih", uspevaju da u Beogradu obavljaju opasne i delikatane zadatake, što čine sa velikim uspehom.

U pomenutom videu spojeni su kadrovi iz serije sa lokacijama u realnom vremenu, gde je jasno prikazano kako danas izgledaju mesta na kojima su snimane čuvene scene. Reakcija javnosti je naravno bila pozitivna, a video je postao viralan.



"Otpisani, lokacije nekada i sad! Da li ih prepoznajete?", navedeno je u opisu snimka.

Kako se vidi na snimku, prvo su snimljene lokacije širom Beograda, a onda su na svakoj ponaosob dodali i po isečak same scene snimljene na istom mestu. Izabrane su scene koje su ušle u anale. Jedno je sigurno, ovde su Prle i Tihi prevejali mnogobrojne Nemce koji su u seriji okupirali grad.

Koje su to lokacije?

Reč je o mnogobrjnim lokacijama širom Beograda, a mnogi ne znaju da su kultne scene nastale baš u njihovom komšiluku.

Lokacije u Beogradu gde su snimani "Otpisani" Foto: TikTok/radio_televizija_srbije

Na snimku su se našle sledeće lokacije: Svetozara Radića 9, Stepenice Fruškogorska- na Kosančićevom vencu, OŠ "Svetozar Miletić" u Zemunu, Beton hala, Dunav stanica (Poenkareova), Ugao Cara Uroša i Zmaja od Noćaja, Parking iznad Beton hale.

Mreže se usijale

Mnogobrojni obožavaoci serije nisu ostali imuni na ove scene, te su se komentari samo nizali: "Bože ovo je istorija…serija mog detinjstva", "Ovo je baš dobro, ne mogu da verujem da su neke lokacije ostale skoro iste, nadam se da će tako i ostati, ne mora sve da se modernizuje", "Genijalno".

Serija je vrlo brzo stekla kultni status, pa je dve godine kasnije stigao je i "Povratak otpisanih", u čijoj produkciji Pavić nije učestvovao. Ostaje pitanje da li ćemo uskoro videti i lokacije iz nastavka kultne serije.

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