Dnevni horoskop za 27. novembar: Strelčeve očekuje finansijski dobitak, Vodolije početak nove ljubavne veze, a Škorpije...
- Dnevni horoskop najavljuje poslovni napredak za Ovna, Blizance, Lava, Strelca i Jarca, uz pohvale, finansijski dobitak i završetak važnih projekata.
- U ljubavi su mogući novi susreti i jačanje veza, ali i nesporazumi, sumnje i kratkotrajne razmirice kod Bika, Raka, Device, Vodolije i Riba.
- Više znakova prati i slabiji zdravstveni period, uz pad imuniteta, glavobolju, prehladu, nervozu i druge sitne tegobe.
Dnevni horoskop za 27. novembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.
OVAN
Uspešno ćete početi da sprovodite tajni plan s kojim ćete daleko nadmašiti konkurenciju. Uspešna strategija. Slobodne Ovnove očekuje ljubav na prvi pogled, ali može se ispostaviti da ta osoba nije slobodna. Pad imuniteta.
BIK
Ako pokrećete sopstveni biznis, ovaj period doneće potrebu za reorganizacijom kako bi vaše poslovanje dobro funkcionisalo. Danas su mogući nesporazumi u odnosu s partnerom, uz kratkotrajne razmirice. Glavobolja.
BLIZANCI
Ovaj dan može vam doneti povoljne vesti i unapređenje finansijske situacije. Bićete pohvaljeni zbog svoje efikasnosti. Planirate da zajedno s partnerom otputujete na neku egzotičnu destinaciju. Kvalitet vaše veze se popravlja. Prehlada.
RAK
Iskoristite ovaj dan da ponovo osmislite radni plan, jer postoji velika mogućnost da ćete biti u situaciji da improvizujete rešenja. Ovaj dan može doneti krizu poverenja između vas i partnera. Ljubomorne scene. Probavne smetnje.
LAV
Pruža vam se prilika da okončate rad na jednom dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja od nadređenih. Tajna ljubavna avantura sa osobom prema kojoj osećate neodoljivu privlačnost oživeće sva vaša čula. Bolovi u grlu.
DEVICA
Nezaposlene Device mogu se naći u dilemi kojim putem da krenu, jer u isti mah mogu dobiti dve dobre poslovne ponude. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu preispitivanja međusobnih osećanja i sumnje. Prehlada.
VAGA
Posvetite se planiranju i analizi potencijalnih poslovnih poteza koji će vam doneti najveći napredak. Slobodne Vage imaju priliku da upoznaju novog partnera, ali mogu biti u dilemi zbog njegovog protivrečnog ponašanja. Zdravlje solidno.
ŠKORPIJA
Ovaj dan obeležiće završetak rada na jednom dugoročnom projektu. To će vam doneti brojne pohvale. Škorpije koje su u vezi danas očekuje veoma lep izlazak u društvo zajedno s partnerom. Atmosfera ljubavi i sklada. Pad imuniteta.
STRELAC
Ovaj dan doneće vam uspeh na važnom poslovnom sastanku jer ćete uspeti da se izborite za svoje uslove. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve danas očekuje lep izlazak na neku zabavu, gde mogu upoznati svoju srodnu dušu. Glavobolja.
JARAC
Jarčevi koji rade u uslužnim delatnostima i s klijentima ostvariće odlične poslovne rezultate. Finansijski uspeh. Ovaj dan može vam doneti ljubav na prvi pogled na kraćem putovanju ili zabavi s prijateljima. Čuvajte se povreda.
VODOLIJA
Ovaj dan može vam doneti poteškoće u poslovnoj komunikaciji, kao i nesporazume i nesuglasice s nadređenima. Konačno imate osećaj da ste sreli upravo onakvu osobu kakvu odavno tražite. Početak nove ljubavne veze. Loša cirkulacija.
RIBE
Ovaj period ćete posvetiti završetku rada na dugoročnom projektu. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period iskušenja, jer se u vašem odnosu pojavila sumnja. Potrudite se da to ispravite na vreme. Nervoza.