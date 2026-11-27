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Dnevni horoskop za 27. novembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešno ćete početi da sprovodite tajni plan s kojim ćete daleko nadmašiti konkurenciju. Uspešna strategija. Slobodne Ovnove očekuje ljubav na prvi pogled, ali može se ispostaviti da ta osoba nije slobodna. Pad imuniteta.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ako pokrećete sopstveni biznis, ovaj period doneće potrebu za reorganizacijom kako bi vaše poslovanje dobro funkcionisalo. Danas su mogući nesporazumi u odnosu s partnerom, uz kratkotrajne razmirice. Glavobolja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti povoljne vesti i unapređenje finansijske situacije. Bićete pohvaljeni zbog svoje efikasnosti. Planirate da zajedno s partnerom otputujete na neku egzotičnu destinaciju. Kvalitet vaše veze se popravlja. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iskoristite ovaj dan da ponovo osmislite radni plan, jer postoji velika mogućnost da ćete biti u situaciji da improvizujete rešenja. Ovaj dan može doneti krizu poverenja između vas i partnera. Ljubomorne scene. Probavne smetnje.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pruža vam se prilika da okončate rad na jednom dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja od nadređenih. Tajna ljubavna avantura sa osobom prema kojoj osećate neodoljivu privlačnost oživeće sva vaša čula. Bolovi u grlu.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nezaposlene Device mogu se naći u dilemi kojim putem da krenu, jer u isti mah mogu dobiti dve dobre poslovne ponude. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu preispitivanja međusobnih osećanja i sumnje. Prehlada.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvetite se planiranju i analizi potencijalnih poslovnih poteza koji će vam doneti najveći napredak. Slobodne Vage imaju priliku da upoznaju novog partnera, ali mogu biti u dilemi zbog njegovog protivrečnog ponašanja. Zdravlje solidno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan obeležiće završetak rada na jednom dugoročnom projektu. To će vam doneti brojne pohvale. Škorpije koje su u vezi danas očekuje veoma lep izlazak u društvo zajedno s partnerom. Atmosfera ljubavi i sklada. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan doneće vam uspeh na važnom poslovnom sastanku jer ćete uspeti da se izborite za svoje uslove. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve danas očekuje lep izlazak na neku zabavu, gde mogu upoznati svoju srodnu dušu. Glavobolja.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi koji rade u uslužnim delatnostima i s klijentima ostvariće odlične poslovne rezultate. Finansijski uspeh. Ovaj dan može vam doneti ljubav na prvi pogled na kraćem putovanju ili zabavi s prijateljima. Čuvajte se povreda.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti poteškoće u poslovnoj komunikaciji, kao i nesporazume i nesuglasice s nadređenima. Konačno imate osećaj da ste sreli upravo onakvu osobu kakvu odavno tražite. Početak nove ljubavne veze. Loša cirkulacija.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj period ćete posvetiti završetku rada na dugoročnom projektu. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period iskušenja, jer se u vašem odnosu pojavila sumnja. Potrudite se da to ispravite na vreme. Nervoza.