prijatno!
Posni pasulj iz rerne koji ćete obožavati: Tajna je u začinima
- Pasulj se potapa preko noći, kuva do omekšavanja, pa se peče sa povrćem i začinima u vatrostalnoj posudi.
- Jelo se priprema bez zaprške i bez ulja, a pečenje na 200 stepeni traje oko 40 minuta.
Slušaj vest
Božićni post počinje u subotu 28. novembra i traje 40 dana. Ako i vi postite ove dane, na vreme nabavite recepte za posna jela koja ćete moći da pripremate tokom narednog perioda. Mi vam donosimo recept za sočni pasulj iz rerne.
Sastojci:
300 g belog pasulja
1 glavica crnog luka
2 šargarepe
1 paprika
2 čena belog luka
Lovorov list
Mlevena paprika
Biber
Foto: Shutterstock
Priprema:
Pasulj potopite preko noći. Sutradan ga obarite, prospite prvu vodu, pa nastavite kuvanje dok ne omekša. U vatrostalnu posudu dodajte sitno seckano povrće i začine. Nalijte vodom u kojoj se kuvao pasulj i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Pečenjem bez zaprške dobijate pun, bogat ukus bez kapi ulja.
Reaguj
Komentariši