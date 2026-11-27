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Vratite se kući posle samo nekoliko minuta, a pas vas dočeka kao da se niste videli danima. Zatim vas prati do kuhinje, donese omiljenu igračku ili se jednostavno smesti pored vaših nogu. Vlasnicima pasa takvi prizori su dobro poznati, ali iza tih svakodnevnih navika može da se krije mnogo više od obične razigranosti.

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Psi ne mogu rečima da nam zahvale za pažnju, šetnju ili vreme provedeno zajedno, ali svojim ponašanjem pokazuju koliko im znači blizina ljudi kojima veruju. Kako navodi portal iHeartDogs, upravo su mali, svakodnevni gestovi često dobar pokazatelj privrženosti, zadovoljstva i osećaja sigurnosti.

Zašto vas pas prati po celoj kući?

Ako vaš ljubimac ustaje svaki put kada se pomerite sa kauča i prati vas čak i do kupatila, niste jedini koji ima takvog četvoronožnog pratioca.

Foto: Paulette Griswold / Alamy / Profimedia

Pojedini psi jednostavno vole da budu u blizini svojih vlasnika. Ne traže nužno igru, hranu ili pažnju, već im je dovoljno da znaju da ste tu. Zbog toga će se često smestiti pored vas dok radite, gledate televiziju ili obavljate kućne poslove.

Ipak, takvo ponašanje nije uvek dokaz privrženosti. Može da bude povezano i sa radoznalošću, navikom ili nelagodom zbog razdvajanja, naročito ako pas pokazuje znake uznemirenosti kada ostane sam.

Obratite pažnju na njegovu reakciju

Mnogi vlasnici se posebno razneže kada im pas donese igračku, a zatim ih pažljivo posmatra. Iako to možda deluje kao poklon, najčešće je reč o pozivu na zajedničku aktivnost. Pas želi da učestvujete u nečemu što ga raduje, bilo da je u pitanju bacanje loptice, natezanje konopca ili jednostavna igra na podu.

Zašto psi čekaju vlasnika ispred ulaznih vrata Foto: Vita Popova / Alamy / Profimedia

Slično važi i za veseli doček na vratima. Poznati rituali i ponovni susret sa osobom kojoj veruje psu pružaju osećaj sigurnosti, a mahanje repom, razigrani pokreti i uzbuđenje pokazuju koliko mu je taj trenutak prijatan.

Najnežniji znaci ponekad dolaze u potpunoj tišini

Iako su skakanje od sreće i donošenje igračaka lako prepoznatljivi, neki psi privrženost pokazuju mnogo mirnije. Na primer, pas koji se nežno nasloni na vlasnika možda traži bliskost ili utehu. Drugi će se sklupčati pored njegove fotelje i mirno zaspati.

Opušten položaj tela i miran san u poznatom okruženju mogu da budu znaci da se pas oseća bezbedno. To je posebno važno jer se životinje lakše odmaraju kada ne osećaju potrebu za stalnim oprezom.

Foto: Profimedia

I pažljivo slušanje vlasnikovog glasa deo je njihove svakodnevne komunikacije. Psi prepoznaju poznate reči, tonove i emocionalne signale, čak i kada ne razumeju sve što im govorimo.

Svaki pas ima svoj način pokazivanja ljubavi

Pojedini ljubimci će vas neprestano pozivati na igru, drugi će vas dočekivati sa igračkom, dok će treći biti najsrećniji kada mogu jednostavno da leže u vašoj blizini.

Pritom je važno da posmatrate celokupno ponašanje psa, a ne da na osnovu jednog gesta donosite zaključke o njegovim osećanjima. Na primer, mahanje repom ne znači uvek sreću, baš kao što ni okretanje na leđa i izlaganje stomaka ne mora nužno da bude poziv na maženje.

Jedno je ipak sigurno: za kvalitetan odnos sa ljubimcem nisu potrebni veliki gestovi. Redovna šetnja, igra, strpljenje i osećaj sigurnosti često znače mnogo više nego što vlasnici misle.

(Kurir.rs/Tportal)

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