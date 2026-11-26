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Postoje knjige koje se čitaju kao fikcija i one koje bole jer se oseća da su nastale iz života. Novi roman Igora Marojevića "Majko, pusti me da idem", u izdanju "Štampara Makarija" iz Beograda i "Obodskog slova" iz Podgorice, upravo je takva knjiga. Intimna, ogoljena i hrabra priča, inspirisana sudbinom autorove sestre, žrtve partnerskog nasilja, ispričana je iz perspektive majke. Pisac, koji je godinama bio prepoznatljiv po distanci, ironiji i hladnoj preciznosti, ovog puta odbacio je zaštitni oklop i napisao svoje najličnije delo. U razgovoru za Kurir govori o tome koliko je bilo teško pretočiti porodičnu tragediju u književnost bez patetike, zašto smatra da društvo i dalje reaguje tek kad padne krv, šta misli o kulturi, studentima i medijima, ali i da li književnost danas još može da bude glas savesti u vremenu buke društvenih mreža.

Igor Marojević Foto: Milos Tesic/ATAImages



Da li je bilo teže napisati ovu knjigu nego sve prethodne?

- Jedino olakšanje u pisanju ove knjige imao sam zahvaljući iskustvu stvaranja "Beograđanki", zbirki priča izgovorenih u potpunosti iz ugla osam kazivačica. Pokazalo se da će mi ta vežba stavljanja u poziciju ženskih naratora iz 2014. godine biti od značajne pomoći u odluci da u "Majko, pusti me da ídem" pripovedač bude majka glavne junakinje Itane. Jednostavno, nije mi bio prvi put da izaberem drugačiju rodnu perspektivu uz sve što ona nosi, uključujući i specifičan odnos prema jeziku i emocijama. Inače je potpuno tačno da sam ovde skinuo zaštitni oklop, pa tako i da mi je, makar samo stoga, bilo teže da napišem ovaj roman nego sve ostale. U prethodnim knjigama distanca mi je, između ostalog, omogućavala da određene sadržaje posmatram i oblikujem sa izvesne sigurnosne udaljenosti. Ovde je, međutim, ta udaljenost gotovo sasvim nestala, osim što se svela na odnos prema patetici. Mada mi se čini da bi, posle tolikog ogoljavanja, bilo najteže da pišem neko sledeće štivo, pa ga možda neću ni napisati.



Vaša sestra je inspiracija za glavnu junakinju Itanu. Gde ste kao pisac povukli granicu između surove porodične istine i književne slobode, posebno imajući u vidu da ste koristili autentične audio-snimke razgovora s majkom?

- Inspiracija ili, možda može da se kaže i model za Itanu. A crtu sam povlačio gde god mi se činilo mogućnim da govor sklizne u patetiku. To je, uostalom, bilo jedno od najvažnijih merila prilikom oblikovanja pripovesti: kako sačuvati emotivnu istinitost događaja, a ne prepustiti se neposrednom izlivu emocija, koji bi mogao da ugrozi književnu uverljivost. To je i razlog zašto se u sižeu baš i ne pojavljuje prečesto Viktor, lik kom je moj skromni život dao osnovu; da ga ima više, lična vizura bi ugrozila pripovest koja je i bez njega znatno lična. Da se ne razumemo pogrešno, saglasan sam s onima koji su upravo u nepatetičnosti ovog romana pronašli njegovu nepatvorenu emotivnost. Čini mi se da je upravo u tome i bila najteža književna obaveza: ne ublažavati ono što se dogodilo, ali ni insistirati na njegovoj potresnosti.

Foto: ATA images



Naslov romana nosi rečenicu "Majko, pusti me da idem", koja otvara tabu temu eutanazije, dostojanstva i granica trpljenja. Da li ste ovim hteli da pokrenete zakasnelu društvenu debatu ili je to bio jedini način da izrazite stvarne razmere njene patnje?

- Dotičnu tabu temu nisam lansirao najdirektnije moguće; međutim, i pored toga ona čini predmet novinarskih pitanja u već nekoliko intervjua povodom romana "Majko, pusti me da idem". Mislim da u romanu ima drugih načina na koje sam izrazio stvarne razmere patnje Itane kao junakinje koja se krajem osamdesetih vezuje za kriminogeno-toksičnog partnera i posle, kad odluči da ga napusti, 1992, biva kažnjena od njega hicem u leđa, koji će je na jedanaest godina odvesti u invalidska kolica. Dakle, posredi je trajno stradanje čije se posledice ne iscrpljuju u fizičkom invaliditetu, nego zahvataju i porodicu protagonistkinje, njene odnose s najbližima, kao i samu predstavu o tome šta bi jedan život trebalo da bude. Rečenica "Majko, pusti me da idem" je, da kažem, posebno značajna i utoliko što simbolizuje prvi pogrešan izbor glavne junakinje u vidu izbora elitne beogradske škole, u kojoj je doživela možda i prvi veliki životni poraz na koji je sama uticala. Takođe, dosta brzo posle tog peha ona doživljava novi, kad izabira budućeg kobnog partnera.



Roman precizno pokazuje kako jedan jedini hitac i trenutak partnerskog nasilja trajno lome čitavu porodicu. Da li nam kao društvu nedostaje svest o tome da posledice traju decenijama nakon što vest siđe s naslovnih strana?

- Pa bila su tu tri-četiri hica čak i ako ne računamo sve koje je pomahnitali bivši partner ispalio u Itanu. Da je umeo preciznije da puca, sigurno bi izgradio zavidnu kriminalnu karijeru. Ali, eto, i ovako je bio dovoljan da jednim hicem trajno razori, kako ste rekli, čitavu porodicu. Najpre bih kazao da je ono što je pokušao da učini Itani bio femicid. Drugi deo pitanja praktično može da se dovede u vezu s time kakva štiva volimo da čitamo. Brojniji deo publike, koji u književnosti traži eskapizam, obično ne može da pojmi istinske posledice svih mračnih pojava upravo zbog izbora lektire kakva omogućuje beg od neprijatne stvarnosti, pa se taj deo publike obično čudi i zapanjuje kad naiđe kakvo zlo ili kad sagleda njegove konsekvence.

Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva



Imamo li danas suštinski više razumevanja za žrtve ili sistem i dalje reaguje tek kad padne krv? Ko je krivac što kriminalci dobijaju ogroman medijski prostor i status zvezda?

- Sistem uglavnom reaguje tek kad padne krv. Još od devedesetih kriminalci dobijaju ogroman medijski prostor i status zvezda zahvaljujući samoj medijskoj uređivačkoj politici i pojedinim fenomenološkim lukrativnim analizama šta bi moglo da bude interesantno za najširu javnost. Takve analize obično prave takođe pripadnici medija, tabloidnih medija.

Upozorili ste na to da je srednji sloj u Srbiji gotovo nestao. Kada nestane građanski sloj, šta se dešava s kulturom? Čekaju li je nakon pobede studenata bolji dani?

- Kada nestane srednji sloj, rasprostire se filozofija pazarenja isključivo onog što se maže na 'leba ili što ide na kašiku. Počinju da ponestaju kupci knjiga, ploča, bioskopskih i pozorišnih ulaznica i tako dalje. Koja god nova vlast uspe da fiksira znatno viši procenat budžeta za kulturu i da ne bude opsednuta revanšizmom, dobiće neslućene, ali i nesporne simboličke poene, a ja bih voleo da to budu baš studenti.

Igor Marojević Foto: Milos Tesic/ATAImages



Nekada su pisci bili ključni glasovi savesti društva. Može li autor danas uopšte da parira buci društvenih mreža, rijalitija i influensera?

- Beše to u doba bez interneta i rijalitija, a pre izuma struje i radija književnost je bila, između ostalog, i značajna društvena zabava. Malo istinskih pisaca spada u influensere i nesporno bučne korisnike društvenih mreža, a na konkurenciju rijalitijima, makar za sada, teško je i pomišljati, ako bi ona uopšte i bila potrebna. Književnost ima drugačiju brzinu, mahom drugačiju publiku i, u najboljem slučaju, znatno duži rok trajanja od većine sadržaja koji danas zaokupljaju pažnju.

Mnogi vas vide kao favorita za najveće književne nagrade. Kakav odnos imate prema njima?

- Iskreno, kudikamo pomirljiviji nego kad sam bio pet, šest, deset ili petnaest godina mlađi. Možda na to utiču hronične telesne bolesti. Svejedno, ne treba se poneti kad pljušte priznanja, niti klonuti kad ih nema.

Foto: Privatna Arhiva



Kad biste danas pisali novo "Beogradsko petoknjižje", po čemu bi se ovaj današnji Beograd najdrastičnije razlikovao od onog koji ste secirali pre dvadesetak godina?

- U međuvremenu sam već dovoljno menjao sastavne delove "Beogradskog petoknjižja" da bih sada pravio promene teksta i s obzirom na razlike koje nedavno protekle godine eventualno diktiraju. Na kraju krajeva, poslednje štivo koje je našlo dom u toj pentalogiji, "Roman o pijanstvima" - posle "Majko, pusti me da idem" moj na neki način najintimniji roman - prvobitno je objavljeno tek 2019.

Posle svih napisanih stranica, nagrada i suočavanja s porodičnom traumom, kada biste danas mogli da uputite samo jednu rečenicu majci i sestri, šta biste im rekli?

- Iako nisam vernik, biće mi najveća uteha da se u nekoj formi sretnemo posle moje smrti.

Foto: Privatna Arhiva



O promenama u društvu: Studenti su uspeli da artikulišu nezadovoljstvo koje je dugo postojalo

Podržali ste studentske proteste. Vidite li u toj generaciji snagu koja stvarno može da razbije ukorenjene obrasce sistema? Koji imate savet za njih?