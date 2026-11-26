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Sofija Loren, diva zlatnog doba evropske kinematografije i nacionalno blago zemlje na Apeninskom poluostrvu, bila je jedna od prvih lepotica koje su ponele titulu „femme fatale“. Čitavu jednu epohu obeležile su njene krupne, izražajne oči, senzualne crte lica, ona posebna, italijanska ženstvenost i bezvremenski glamur koji je izbijao iz svake pore. Ali, u uglednoj porodici Ponti pažnju danas privlači i jedna mlada dama po imenu Lučija, unuka slavne glumice.

Sofija kao mudrost, Lučija kao svetlost... Savršeno se prožimaju ta dva pojma. Sofija Loren je žena za sva vremena koju i ne treba je posebno predstavljati, dok drugo ime, uz srednje bakino, nosi njena lepa unuka, koja lagano ali sigurno osvaja svet, nastavljajući nasleđe čuvene italijanske filmske dinastije. No, interesantno je i ono sa majčine strane. Ako niste znali, objasnićemo vam zbog čega!

Edoardo Ponti, Sofijin mlađi sin, uspešan je reditelj koji karijeru već decenijama gradi u Holivudu. Od 2007. u braku je sa glumicom Sašom Aleksander, koju pamtimo po brojnim televizijskim i filmskim ulogama, od "Dosonovog sveta" i "NCIS", do hit serije "Rizoli i Ajls". Pojavljivala se i u "Prijateljima", "Nemogućoj misiji" i drugim uspešnim ostvarenjima.

Lučija, unuka Sofije Loren sa ocem Edoardom i majkom Sašom Aleksander Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Rođena je u Los Anđelesu kao Suzana Drobnjaković i jasno je da je srpskog porekla, a zanimljiv je i podatak da su se ona i Edoardo venčali u Ženevi po pravoslavnim običajima. Imaju i sina Leonarda.

Lučija je, čini se, nasledila najbolje od obe strane, i srpske i italijanske. U pohod na svet krenula je u decembru 2024, kada je sa 18 godina debitovala je na "Le Bal des Débutantes" u Parizu, prestižnom događaju na kom se okupljaju naslednici poznatih filmskih i umetničkih porodica, kao i onih iz visokog društva. Tom prilikom je, kako je zabeležio Vogue, nosila raskošnu Armani kreaciju, što je bio i svojevrstan omaž baki, koja je decenijama bila bliska sa slavnim italijanskim dizajnerom.

Kada se negde pojavi, što se dešava sve češće, svi je upoređuju sa slavnom bakom. Mnogi kažu da liči i na majku. Vitka i elegantna, sa upečatljivim crtama lica, verovatno bi privukla pažnju i bez tih konotacija.

U jednom intervjuu otkrila je da joj je Sofija uvek bila velika inspiracija. Sećala se kako bi, tokom poseta njihovom domu u Los Anđelesu, njenu sobu ispunila šeširima, nakitom, kaputima i ukrasima za kosu, a devojčica bi potom organizovala male modne revije za porodicu. Od malih nogu vezana za šou-biznis. No, gluma joj nije u prvom planu.

Edoardo Ponti i Sofija Loren Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Studira engleski jezik i istoriju umetnosti na Univerzitetu Braun, bavi se i plesom. Čak 14 godina išla je i na takmičenja. Moda je, međutim, sve više zanima – u oktobru je potpisala ugovor sa agencijom IMG Models, koja zastupa neka od najpoznatijih imena industrije, a ako je verovati izdanjima koje bira za posebne prilike, u ovoj porodici se elegancija prenosi s generacije na generaciju.

Sofija joj je, otkriva, dala možda i najlepši savet: da uvek bude svoja i da nikada ne pokušava da se uklopi u tuđa očekivanja. Lucija dodaje da je upravo od filmske ikone naučila koliko su u oblačenju važni jednostavnost, dobar kroj i lični pečat.

Da li će jednog dana zaseniti baku? Možda bi to bio prevelik zalogaj, ipak je Sofija Loren jedna, jedina i neponovljiva. Ali, da je unuka nasledila izuzetnu lepotu, smisao za eleganciju i vrhunsku genetsku kombinaciju koja privlači pažnju – u to nema sumnje!

(Kurir.rs/Žena)

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