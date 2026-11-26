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Helen, 61-godišnja frizerka poreklom iz Južnoafričke Republike, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama fotografijama na kojima se vidi koliko joj se izgled promenio posle estetske operacije lica.

Helen je za operaciju izabrala Marka Levina, plastičnog hirurga sa Beverli Hilsa, koji se specijalizovao za podmlađivanje lica uz očuvanje prirodnih crta.

Zahvat je trajao devet i po sati, a Helen je za njega izdvojila 45.000 dolara, odnosno oko 39.000 evra.

Zahvat je obuhvatio dubinski lifting lica i vrata, podizanje obrva, korekciju kapaka, presađivanje sopstvenog masnog tkiva u lice, laserski tretman kože i smanjenje ušnih resica.

Fotografije nastale pre i posle zahvata hirurg je objavio na Instagramu, gde su izazvale brojne reakcije. Mnogi su bili oduševljeni promenom, a pojedini su hirurga nazvali čudotvorcem.

Helen kaže da se odlučila za operaciju jer odraz u ogledalu više nije odgovarao tome kako se osećala. Tri meseca posle zahvata rekla je da joj se vratilo samopouzdanje i da sada, kada se pogleda u ogledalo, liči na sopstvenu ćerku.

Kako objašnjava hirurg, prve promene vide se posle nekoliko nedelja, dok do konačnog rezultata može proći i godinu dana. Takvi zahvati nose zdravstvene rizike, a rezultati i trajanje oporavka razlikuju se od osobe do osobe.

(Kurir.rs/Žena)

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