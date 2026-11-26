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U središtu interesovanja našao se rukom pisani receptMerilin Monro za punjenu, pečenu piletinu ili ćuretinu. Dokument je na aukciji dostigao cenu od čak 16.000 dolara, a jedan mali detalj u njemu posebno je zanimljiv, glumica je izričito naglasila da se u jelo ne dodaje beli luk.

Iako je publika pamti po glamuroznim haljinama, plavim loknama i nezaboravnim filmskim ulogama, Merilin je u privatnom životu volela i da eksperimentiše u kuhinji.

Kako je objavio magazin People, njen recept, nastao oko 1954. godine, ponuđen je na aukciji kuće Julien's Auctions. Prodat je 4. juna 2026. za 16.000 dolara, iako je početna procena njegove vrednosti bila između 2.000 i 3.000 dolara.

1/8 Vidi galeriju Merilin Monro, simbol Holivuda i filmska ikona 20. veka Foto: SNAP / Zuma Press / Profimedia, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / AFP / Profimedia, JT Vintage / Zuma Press / Profimedia

Šta je Merilin Monro stavljala u fil za pečenje?

Rukopis slavne glumice otkriva da njen izbor sastojaka nije bio nimalo običan. Osnovu nadeva činio je francuski hleb od kiselog testa, koji je najpre trebalo potopiti u hladnu vodu, a zatim dobro ocediti.

U njega su se dodavali pileća iznutrica, džigerica i srce, crni luk, celer, ruzmarin, majčina dušica i lovorov list. Međutim, najneobičniji deo recepta činila je kombinacija parmezana, suvog grožđa i čak tri vrste orašastih plodova – oraha, kestena i kikirikija.

Merilin je predložila i da se u smesu dodaju jedno ili dva seckana kuvana jajeta, kao i začini po ukusu. Pripremljenim nadevom punila se piletina ili ćuretina, koja se potom pekla. Kao prilog, glumica je preporučila krompir, pečurke i zeleni grašak.

Zašto je posebno naglasila da nema belog luka?

Jedna kratka napomena na vrhu papira privukla je možda i najveću pažnju. Merilin je svojim rukopisom dopisala: "Bez belog luka".

Ovaj detalj povezuje se sa njenim brakom sa legendarnim bejzbol igračem Džoom DiMađom, za koga se navodi da nije voleo beli luk. Glumica se za njega udala 1954. godine, upravo u periodu kada je nastao recept, pa se pretpostavlja da je možda prilagođavala jela suprugovom ukusu.

Merilin Monro Foto: Profimedia

Njihov brak trajao je svega devet meseci, ali su i nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima, zbog toga je moguće da je ovaj recept nastao u vreme kada je Merilin pokušavala da se privikne na bračni život i ulogu domaćice.

Običan papir koji danas vredi čitavo bogatstvo

Zanimljivo je i to što recept nije napisan na posebnom papiru, već na memorandumu osiguravajuće kompanije City Title Insurance Company. Dokument je otkriven pre više od deset godina, a danas se čuva kao deo kolekcije predmeta povezanih sa životom i nasleđem Merilin Monro, uoči obeležavanja njenog stotog rođendana.

Iza glamura jedne od najvećih holivudskih zvezda tako se krije i sasvim obična, svakodnevna priča. Merilin je, baš kao i mnoge druge žene, zapisivala recepte, razmišljala o obrocima i prilagođavala jela ljudima koje je volela.

Ovaj rukopis nije zanimljiv samo zbog aukcijske cene, on predstavlja mali, lični uvid u život žene koju je svet uglavnom poznavao sa filmskog platna, a ne iz kuhinje.

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