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Den Karnij, suosnivač „Pica Hata“, koji je od jednog restorana u Kanzasu stvorio jedan od najpoznatijih svetskih lanaca picerija, preminuo je u 95. godini.

Njegov sin Majkl potvrdio je da je Karnij preminuo 13. novembra u svom domu u Vičiti, u saveznoj državi Kanzas, od hronične opstruktivne bolesti pluća.

Karnij je imao samo 26 godina kada je sa bratom Frenkom pokrenuo brend koji će postati prepoznatljiv širom sveta. Prvi restoran otvorili su 1958. godine u Vičiti, a njihov poslovni poduhvat ubrzo je prerastao u globalni fenomen.

Foto: Printscreen/YouTube/12News

Sve je počelo pozivom vlasnice jedne zgrade

Pre nego što je ušao u posao sa picama, Den je vodio porodičnu prodavnicu namirnica „Karnijev market“.

Jednog dana, vlasnica obližnje zgrade od cigle došla je sa zanimljivim predlogom. Želela je da iseli dotadašnjeg zakupca, kafanu u kojoj su se prodavali pivo i hamburgeri, i da prostor pretvori u nešto novo.

U tom trenutku pica je počinjala da postaje sve popularnija u Americi, pa je vlasnica braći predložila da se oprobaju u tom poslu.

„Kako biste voleli da se bavite picom?“, upitala ih je, kako je Karnij kasnije ispričao u dokumentarnom filmu „Slice of Life: The American Dream. In Former Pizza Huts“.

Od majčinih 600 dolara do svetskog brenda