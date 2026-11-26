Preminuo suosnivač „Pica Hata“ Den Karnij: Čuveni lanac restorana pokrenuo je sa bratom kada je imao samo 26 godina
- Brend je pokrenuo sa bratom Frenkom kada je imao 26 godina, a prvi restoran otvorili su 1958. u Kanzasu.
- Do ideje je došao nakon predloga vlasnice zgrade, a početni kapital od 600 dolara pozajmio je od majke.
Den Karnij, suosnivač „Pica Hata“, koji je od jednog restorana u Kanzasu stvorio jedan od najpoznatijih svetskih lanaca picerija, preminuo je u 95. godini.
Njegov sin Majkl potvrdio je da je Karnij preminuo 13. novembra u svom domu u Vičiti, u saveznoj državi Kanzas, od hronične opstruktivne bolesti pluća.
Karnij je imao samo 26 godina kada je sa bratom Frenkom pokrenuo brend koji će postati prepoznatljiv širom sveta. Prvi restoran otvorili su 1958. godine u Vičiti, a njihov poslovni poduhvat ubrzo je prerastao u globalni fenomen.
Sve je počelo pozivom vlasnice jedne zgrade
Pre nego što je ušao u posao sa picama, Den je vodio porodičnu prodavnicu namirnica „Karnijev market“.
Jednog dana, vlasnica obližnje zgrade od cigle došla je sa zanimljivim predlogom. Želela je da iseli dotadašnjeg zakupca, kafanu u kojoj su se prodavali pivo i hamburgeri, i da prostor pretvori u nešto novo.
U tom trenutku pica je počinjala da postaje sve popularnija u Americi, pa je vlasnica braći predložila da se oprobaju u tom poslu.
„Kako biste voleli da se bavite picom?“, upitala ih je, kako je Karnij kasnije ispričao u dokumentarnom filmu „Slice of Life: The American Dream. In Former Pizza Huts“.
Od majčinih 600 dolara do svetskog brenda
Den je priznao da tada „nije znao ništa“ o pravljenju pice niti o vođenju picerije. Ipak, ideja mu se dopala, pa je od majke pozajmio 600 dolara kako bi pokrenuo restoran. Taj skromni početak u Vičiti označio je nastanak brenda „Pica Hat“, koji će tokom narednih decenija postati jedan od najprepoznatljivijih imena u svetu brze hrane.