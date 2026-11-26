Abdurahman i Rezija iz Kuljana, bračni par sa 51 potomkom i 14 snaha

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Kada bi se na jednom mestu okupili svi potomci Abdurahmana i njegove supruge Rezije iz Kuljana, za porodičnom trpezom trebalo bi obezbediti čak 51 mesto samo za njih. Ovaj bračni par, koji je zakoračio u 86. godinu života, podigao je sedmoro dece, a danas živi sam u kući u kojoj je nekada od jutra do mraka bilo posla.

U razgovoru za Jutjub kanal "Tatabrada.tv" supružnici su se prisetili godina u kojima su stvarali porodicu, vremena kada je Abdurahman zbog posla bio odsutan od kuće, kao i svakodnevice koja se umnogome razlikovala od današnje.

Dok je suprug zarađivao, Rezija je brinula o sedmoro dece

Abdurahman i Rezija iz Kuljana, bračni par sa 51 potomkom i 14 snaha Foto: Printscreen/ Youtube/ tatabrada.tv

Abdurahmanov posao zahtevao je česta odsustva, zbog čega je njegova supruga morala da uskladi brigu o sedmoro dece sa svim ostalim obavezama u domaćinstvu. Ipak, Rezija o tom periodu ne govori sa gorčinom. Naprotiv, uprkos tome što je najveći deo odgovornosti bio na njoj, godine u kojima je podizala decu ostale su joj u lepom sećanju.

- Bilo je naporno, ali život je bio lep - ispričala je Rezija.

Danas je situacija potpuno drugačija. Njihova deca imaju sopstvene porodice, ali su i dalje posvećena roditeljima. Redovno ih obilaze i pomažu im, a zanimljivo je da Abdurahman i Rezija, pored 51 potomka, u svojoj velikoj porodici imaju i čak 14 snaha.

Za odlazak na hadž izdvojio 1.300 dolara

Dok se Rezija prisećala podizanja dece, njen suprug govorio je i o jednom od najznačajnijih putovanja u svom životu. Abdurahman je 2002. godine otišao na hadž, hodočašće u Meku koje predstavlja jednu od pet osnovnih verskih dužnosti muslimana.

Za putovanje je tada, kako je ispričao, izdvojio oko 1.300 američkih dolara. I posle 24 godine rado se priseća tog iskustva, a vera i danas zauzima važno mesto u njegovom životu.

U starosti ostali jedno uz drugo

Nakon što je sedmoro dece napustilo roditeljski dom, Abdurahman i Rezija ponovo su ostali sami, baš kao na početku zajedničkog života. Međutim, sada iza sebe imaju veliku porodicu na čiju pomoć mogu da računaju.

Nekada su morali da razmišljaju o tome kako da obezbede sve što je potrebno sedmoro dece, dok su im danas prioriteti sasvim drugačiji. Najvažnije im je da ih zdravlje služi, da su im potomci dobro i da što duže mogu da ostanu jedno uz drugo.

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