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Džosi Pojkert odlučila je da rođenje svog sina pretvori u iskustvo koje će pamtiti čitavog života. Umesto bolnice, lekara i porođajne sale, izabrala je plažu u Nikaragvi, gde je na obali Tihog okeana, uz zvuke talasa, na svet donela sina Bodija.

Žena, koja sebe naziva „majkom koja se porađa u okeanu“, svoje neobično iskustvo podelila je na Instagramu, a posebnu pažnju privukao je detalj da je njen partner Beni nakon porođaja pomoću cediljke uhvatio placentu.

Džosi je sina rodila 27. februara 2022. godine na plaži Plaja Mahagual, ali je svoju priču nedavno ponovo podelila na društvenim mrežama.

Talasi su pratili ritam njenih kontrakcija

Na snimcima koje je objavila vidi se kako talasi zapljuskuju obalu iza nje dok se suočava sa porođajnim bolovima. Džosi je objasnila da joj je upravo ritam okeana pomogao da se opusti tokom porođaja.

„Talasi su imali isti ritam kao kontrakcije. Taj nežni, ujednačeni tok veoma mi je prijao“, ispričala je.

Dodala je da je ideju o porođaju u okeanu dobila mnogo ranije, ali da je čekala odgovarajuće uslove.

„U glavi sam imala ideju da želim da se porodim u okeanu i, pošto su tog dana uslovi bili odgovarajući, upravo sam to i uradila.“

Džosi Pojkert se porodila u okeanu Foto: raggapunzel/instagram

U automobilu pripremili peškire, gazu i cediljku za placentu

Kada je porođaj počeo, njihova ostala deca otišla su kod prijatelja, dok je Beni odvezao Džosi do plaže. U automobilu su imali pripremljen pribor za porođaj, uključujući peškire, posudu sa cediljkom za prihvatanje placente, gazu i papirne ubruse. Nakon što je Bodi došao na svet, majka ga je umotala u peškire, a zatim se vratila u okean kako bi se osvežila.

„Kada se Bodi rodio i kada sam ga umotala u peškire, ponovo sam ušla u okean da se osvežim. Zatim sam se obukla, spakovali smo sve stvari i odvezli se kući. Nas troje smo odmah otišli u krevet“, ispričala je.

Te večeri su želeli da saznaju koliko je beba teška, pa su improvizovali i upotrebili vagu za prtljag.

„Izmerili smo Bodija vagom za kofere. Imao je 3,5 kilograma“, otkrila je Džosi.

Posle traumatičnog prvog porođaja nije želela lekare

Džosi je objasnila da je želela da se porodi bez medicinskih intervencija jer smatra da prisustvo lekara i babica može da umanji mogućnost žene da se osloni na sopstveno telo.

Kako je ispričala, prvi porođaj u klinici bio je traumatičan, dok se drugi put porodila kod kuće. Međutim, ni to iskustvo nije bilo ono što je želela.

„Želela sam da makar jednom budem potpuno bezbrižna. Moj prvi porođaj u klinici bio je traumatičan, drugi je bio kod kuće, ali mi je do trećeg čak i prisustvo babice u sopstvenom domu bilo previše“, rekla je.

Ovoga puta nije imala lekarske preglede, ultrazvučne preglede niti bilo kakav spoljašnji uticaj.

„Nismo imali termin porođaja niti rok do kojeg je beba morala da stigne. Jednostavno smo verovali da će naša beba doći na svet kada za to bude vreme.“

Dodala je da nije imala strahove niti brige dok je dočekivala novu dušu u njihov život.

„Bili smo samo moj partner, ja i talasi. Bilo je prelepo. Mekani vulkanski pesak ispod mene podsetio me je da između neba i zemlje nema ničega osim života“, opisala je svoje iskustvo.

Pratila plimu i oseku kako bi odabrala pravi trenutak

Džosi je otkrila da je nedeljama pratila kretanje plime i oseke kako bi procenila kada će plaža biti najbezbednija za porođaj.

„Nedeljama sam pratila plimu i oseku, tako da sam, kada je došao trenutak da se porodim, znala da će plaža biti bezbedna za nas“, objasnila je.

Za svog sina kaže da je veoma mirna i zadovoljna beba.

„Bodi je zaista mirna i zadovoljna beba. Sve mu je divno kada je u maminom naručju. Opušten je isto onoliko koliko je bio dok je bio u mom stomaku“, rekla je.

Džosi i Beni su se iz Nemačke, gde su se upoznali i dobili prvo zajedničko dete, sina Marlija Munea, preselili u Nikaragvu.

Ljudi je kritikovali zbog porođaja u okeanu

Njena odluka da se porodi u moru izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su joj jedni čestitali na iskustvu, drugi su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uslova i temperature vode.

„Da li je ovo higijenski? U moru ima mnogo bakterija“, upitao je jedan korisnik.

Drugi je napisao: „Kakav šok za bebu – iz toplog stomaka pravo u hladan okean.“

Džosi je odgovorila na kritike, tvrdeći da temperatura vode nije bila niska i da se nije plašila da će se beba prehladiti.

„Bodi se rodio oko podneva, kada je temperatura vazduha bila oko 35 stepeni. Uopšte nismo brinuli da će mu biti hladno, a nisam se plašila ni infekcija koje se prenose vodom. On je potpuno zdrav“, poručila je.

Dodala je da je prethodno istražila sve što je smatrala potrebnim kako bi bila sigurna da je njen izbor bezbedan.

„Voda predstavlja barijeru čija je delotvornost medicinski dokazana“, tvrdila je.

Na kraju je istakla da je tokom ove trudnoće želela da bude potpuno povezana sa sopstvenim telom i da sama odlučuje o načinu na koji će se poroditi.

„Ova trudnoća bila je najveći poklon koji smo mogli da zamislimo i poželimo“, zaključila je Džosi.