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Nakon brojnih spekulacija u javnosti Radio-televizija Srbije oglasila se povodm Javnog poziva za nova TV lica, kao i o zaposlenju Vukašina Katića i Dragane Džajić.

Podsetimo, upravo je oko mladog Vukašina nastao skandal kada je on objavio na svom Instagram profilu da počinje novu karijernu epohu na RTS. Tada su ga podržale brojne javne ličnosti, a potom je ušao u javnu raspravu sa pevačicom Jelenom Karleušom koja je objavila prepisku iz telefona sa bivšom direktorkom RTS Manjom Grčkić. U toj prepisci Jelena poziva Manju da "obrati pažnju" na Vukašina i da će joj se ona revanširati.

Ovo je imalo veliki odjek u javnosti, a nakon svega je Vukašin prvo obrisao društvene mreže, pa ih sada ponovo aktivirao ali na njima nema prvobitne objave vezane za RTS.

Vukašin Katić Foto: printscreen/youtube/ Novo jutro

"Povodom navoda u javnosti u vezi sa angažovanjem Vukašina Katića, ističemo da on nije primljen u radni odnos putem ovog Javnog poziva. Vukašin Katić je bio među kandidatima pozvanim u drugi krug selekcije, ali nakon tog kruga nije prošao u narednu fazu izbora i ne nalazi se na spisku izabranih kandidata – TV lica. Ugovor sa Vukašinom Katićem zaključen je krajem oktobra 2026. godine, na neodređeno vreme, na mesto novinar voditelj 1 u Informativnom programu/Aktuelnosti" piše u saopštenju RTS.

Foto: Nikola Ristić RTS

Iz Javnog servisa su se oglasili i povodm Dragane Džajić:

"Takođe, povodom navoda u vezi sa angažovanjem Dragane Ivanović Džajić, ističemo da ona nije primljena u radni odnos putem pomenutog Javnog poziva. Ugovor sa Draganom Ivanović Džajić zaključen je krajem jula 2026. godine, na neodređeno vreme, na radnom mestu: urednik složenih emisija u Informativnom programu/Sportska redakcija", piše RTS.