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Radio-televizija Srbije oglasila se povodom navoda o angažovanju Vukašina Katića i Dragane Ivanović Džajić, te iznela detalje o tome kada su njih dvoje dobili posao i da li su izabrani putem javnog poziva za nova TV lica.

Sa Javnog servisa su se oglasili putem svog sajta i u opširnom saopštenju otkrili sve detalje konkursa. Tekst prenosimo u celosti:

Nova TV lica RTS Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

"Radio-televizija Srbije sprovela je Javni poziv s ciljem pronalaženja i izbora novih TV lica. Pristigle su 1.382 prijave, a nakon selekcije u radni odnos na određeno vreme na godinu dana, primljeno je 17 kandidata. Objavljujemo detalje o konceptu poziva, toku selekcije kroz tri kruga i konačnom spisku izabranih kandidata.

Za razliku od konkursa, koji se raspisuje za popunjavanje tačno određenog radnog mesta, sprovedeni javni poziv za TV lica bio je osmišljen kao otvorena audicija i potraga za novim medijskim licima. Cilj je bio da se otvore vrata svim zainteresovanim kandidatima, bez obzira na godine, formalno obrazovanje ili prethodno iskustvo rada pred kamerama.

Javni poziv je bio medijski promovisan na svim programima i platformama RTS-a, kako bi informacija stigla do najšireg kruga zainteresovanih lica. Kako Javnim pozivom nije bio unapred predviđen broj TV lica, niti konkretna radna mesta na kojima će biti angažovani, sam postupak prijave nije bio strogo formalan kao kada se sprovodi javni konkurs.

Kandidati stoga u prijavi nisu morali da dostavljaju diplome o stečenom obrazovanju i drugu originalnu dokumentaciju neophodnu za zasnivanje radnog odnosa, već su se ti dokazi podnosili tek u fazi radnog angažovanja, u skladu sa uslovima radnog mesta na koje su izabrani kandidati zaposleni.

Javni poziv raspisan je na osnovu Odluke generalnog direktora, donete 5. maja 2026. godine. Odlukom je predviđeno da se prijave sa radnom biografijom i video-zapisom o motivima prijave u trajanju do 30 sekundi dostavljaju elektronski – putem linka prijavise.rts.rs do 30. juna 2026. godine, a da će nakon isteka roka za prijavu selekciju kandidata vršiti komisija.

Rešenjem generalne direktorke od 2. jula 2026. godine imenovana je komisija čiji je zadatak bio provera formalne ispravnosti prijava i selekcija kandidata za naredni krug izbora, sa rokom izvršenja do 31. jula 2026. godine.

Od ukupno 1.382 prijavljena kandidata, Komisija je, na osnovu dostavljenih prijava, izabrala 192 kandidata koji su ušli u narednu fazu izbora. Oni su zatim testirani kroz praktične zadatke – audio-video testiranje (čitanje vesti i vođenje intervjua na zadate teme).

Rešenjem generalnog direktora od 24. avgusta 2026. godine imenovana je druga komisija za ocenu kandidata iz drugog kruga i izbor kandidata za treći krug. Na osnovu pregleda snimaka, ova komisija je za odlazak u treći krug izabrala 36 kandidata.

Na osnovu istog rešenja, treća komisija obavila je intervjue sa kandidatima koji su ušli u treći krug i o tome sačinila zapisnik, u kome se navodi da su 22 kandidata zadovoljila uslove za prijem u radni odnos i na osnovu odgovarajuće stručne spreme su raspoređeni na odgovarajuće radne pozicije.

Nakon što je nekoliko izabranih kandidata u međuvremenu odustalo, treća komisija je dostavila generalnom direktoru predlog za prijem u radni odnos na određeno vreme, u trajanju od godinu dana, uz probni rad od šest meseci, za ukupno 17 kandidata, sa kojim predlogom se saglasio generalni direktor.

Izabrani kandidati obavljaju sledeće poslove i to:

– Branislav Ćalić - spiker u Centralnom TV desku;

– Biljana Đajić – voditelj emisije „Ovo je Srbija“;

– Ana Stojadinović – reporter u Informativi;

– Andrija Blagojević – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Helena Orlić – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Milica Bainović – reporter u okviru Dopisništva Požarevac;

– Jovan Vukosavljević – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Jana Stanić – novinar u okviru Informativnog programa;

– Milica Simović – prezenter vesti u Centralnom TV desku;

– Luka Vujović – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Sara Milićev – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Dejan Karović – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Katarina Petrović – reporter u okviru Jutarnjeg i Beogradskog programa;

– Mina Spasojević – reporter u okviru Jutarnjeg i Beogradskog programa;

– Milica Bulat – prezenter Vremenske prognoze;

– Marko Jeremić – voditelj emisije „Ovo je Srbija“;

– Luka Radosavljević – voditelj RTS Lab.

Najveći broj ugovora sa TV licima zaključen je početkom septembra 2026. godine, a neznatni broj ugovora u oktobru zbog prethodnog angažovanja kandidata.

Oglašavanje o Vukašinu Katiću i Dragani Džajić

"Povodom navoda u javnosti u vezi sa angažovanjem Vukašina Katića, ističemo da on nije primljen u radni odnos putem ovog Javnog poziva. Vukašin Katić je bio među kandidatima pozvanim u drugi krug selekcije, ali nakon tog kruga nije prošao u narednu fazu izbora i ne nalazi se na spisku izabranih kandidata – TV lica. Ugovor sa Vukašinom Katićem zaključen je krajem oktobra 2026. godine, na neodređeno vreme, na mesto novinar voditelj 1 u Informativnom programu/Aktuelnosti", piše RTS.

Potom su se oglasili povodom angažovanja Dragane Džajić:

"Takođe, povodom navoda u vezi sa angažovanjem Dragane Ivanović Džajić, ističemo da ona nije primljena u radni odnos putem pomenutog Javnog poziva. Ugovor sa Draganom Ivanović Džajić zaključen je krajem jula 2026. godine, na neodređeno vreme, na radnom mestu: urednik složenih emisija u Informativnom programu/Sportska redakcija"