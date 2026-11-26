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Reditelj i scenarista filma "Mraz" Pavle Vučković izjavio je danas da mu cilj nije bio da napravi žanrovski film, već da ispriča ličnu priču, prenosi Tanjug. Na konferenciji za novinare Festivala autorskog filma, na kojem je "Mraz" prikazan u sredu u MTS dvorani, Vučković je rekao da je film na kraju "počeo da liči na triler sa elementima horora".

Foto: Nemanja Miščević

Nagomilano filmsko iskustvo filtrirano je kroz pisanje scenarija u mešavinu žanrova. Vučković je dodao da mu je "žanr sredstvo, a ne cilj" i da film tada postaje "manje komercijalan, a više autorski".

U "Mrazu", inspirisanom mitom iz istočne Srbije, cinična i emocionalno distancirana policijska detektivka Mirjana, istražujući nestanak devojke Adele, dolazi u malo mesto. Tamo se susreće sa zajednicom u kojoj su stara verovanja i sujeverje duboko ukorenjeni.

Vesna Trivalić Foto: Nemanja Miščević/promo

U filmu igraju Kamka Tocinovski, Lara Dragović, Vesna Trivalić, Jovo Maksić, Mirko Vlahović, Zlatan Vidović, Jovan Belobrković i Antonio Skarpa.

Vučković je naveo da njegov film ima više slojeva i jednu ideju: kontrast između glavne junakinje i prirode, odnosno njeno suočavanje sa samom sobom, pošto su "žene malo bliže prirodi od muškaraca".

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1/6 Vidi galeriju Film Mraz Foto: Miguel Ángel Chazo

Producent Stefan Mladenović dodao je da, kao i Vučković, vidi "Mraz" kao art-haus film sa žanrovskim elementima i da su snimili "nešto drugačije i sveže za prostor eks-Jugoslavije".

"Ovo je vrsta filma koja mene zanima. Gledam art-haus i žanrovske filmove. Ovo je priča koja se meni svidela i možda sam od svih filmova ovde najviše dao sebe", naveo je Mladenović.