CRNI PETAK KAKAV JOŠ NISTE VIDELI: Dok svi jure popuste u radnjama, čitaoce Kurira čeka DUPLI BONUS uz ovaj promo kod!
Dok se širom zemlje formiraju redovi ispred prodavnica u potrazi za popustima od 10 ili 20 odsto, ljubitelji dobre zabave i adrenalina ovog Crnog petka imaju mnogo bolji plan.
U saradnji sa portalom Kurir, za sve nove igrače obezbeđen je ekskluzivan duplirani bonus dobrodošlice, koji se aktivira jednim klikom i unošenjem specijalnog promo koda.
Povodom Crnog petka, umesto standardnih pogodnosti, svi koji se registruju putem promo koda KURIR dobijaju dupli bonus dobrodošlice, a to znači 2.000 dinara za sportsko klađnje, kao i 200 sekundi vremenskih spinova.
Kako do duplog bonusa u 3 koraka?
Kliknite OVDE i otvorite svoj nalog za manje od minut.
Prilikom registracije unesite ekskluzivni promo kod: KURIR
Vaš bonus dobrodošlice se duplira, a avantura može da počne!
Ponuda je vremenski ograničena i TRAJE SAMO TRI DANA – od danas, 27. novembra, do nedelje, 29. novembra! Zato ne propustite priliku da umesto trošenja u gužvi, iskoristite posebnu ponudu iz udobnosti svoje fotelje.
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