Dok se širom zemlje formiraju redovi ispred prodavnica u potrazi za popustima od 10 ili 20 odsto, ljubitelji dobre zabave i adrenalina ovog Crnog petka imaju mnogo bolji plan.

U saradnji sa portalom Kurir, za sve nove igrače obezbeđen je ekskluzivan duplirani bonus dobrodošlice, koji se aktivira jednim klikom i unošenjem specijalnog promo koda.

Povodom Crnog petka, umesto standardnih pogodnosti, svi koji se registruju putem promo koda KURIR dobijaju dupli bonus dobrodošlice, a to znači 2.000 dinara za sportsko klađnje, kao i 200 sekundi vremenskih spinova.