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Brus Li, legendarni majstor borilačkih veština, glumac i filozof koji je zauvek promenio svetsku kinematografiju, da je živ, danas bi proslavio svoj 86. rođendan.

Nažalost, loš stil života i kobne navike, nebriga o zdravlju koštale su Lija života, i to kada je imao samo 32. godine.

Podsetimo, Brus Li svetsku slavu je stekao početkom sedamdesetih godina prošlog veka zahvaljujući kultnim filmovima poput "Velikog gazde", "Pesnice gneva" i "U zmajevom gnezdu". Svojom neverovatnom brzinom, harizmom i jedinstvenim stilom borbe ne samo da je popularizovao istočnjačke borilačke veštine na Zapadu, već je srušio dotadašnje holivudske stereotipe o azijskim glumcima i postao jedna od najvećih ikona pop kulture 20. veka.

No, zanimljiva je činjenica da mu je kao detetu bilo branjeno da ide u škole kung fua, a sve zbog porekla i "prljave krvi".

Brus Li Foto: Printscreen

Li je po jednom dedi bio Nemac, a po jednoj babi - Englez. Upravo zbog činjenice da nije stoprocentni Kinez, "Džejms Din Istoka" je kao dečak bio odbijen u mnogim školama kung fua, pa je trenirao ving čun, stil koji je bio liberalniji. Verovatno je "nečista krv" bila inicijalna kapisla da osmisli sopstvenu veštinu, džit kun do, koju ste uglavnom i gledali u njegovim filmovima. Ali, to nije sve...

Foto: Profimedia

On je zapravo po jednom dedi bio Nemac, a po jednoj babi - Englez. Upravo zbog činjenice da nije stoprocentni Kinez, "Džejms Din Istoka" je kao dečak bio odbijen u mnogim školama kung fua, pa je trenirao ving čun, stil koji je bio liberalniji. Verovatno je "nečista krv" bila inicijalna kapisla da osmisli sopstvenu veštinu, džit kun do, koju ste uglavnom i gledali u njegovim filmovima. Ali, to nije sve...

Li zapravo i nije bio rođen u Kini, već sa druge strane Pacifika - u San Francisku. Doduše, u Kineskoj četvrti. Roditelji su mu bili iz Hong Konga, gde su se i vratili tri meseca posle Lijevog rođenja.

Brus Li Foto: 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia

Pravo ime i tajna značenja

On se zapravo zvao Li Jun-fan, što na kantonskom kineskom, koji se govori u Hong Kongu, znači "vratiti se ponovo".

Ime mu je dala majka, koja je smatrala da će se jednog dana vratiti u SAD. Englesko ime Brus dobio je od bolničarke, doktorke Meri Glover. Imao je ukupno tri kineska imena: porodično Li Juensin, potom Li Juenđen, koje je koristio kao student, i Li Sjaolung – Mali Zmaj.

Odrastao je u Kaulunu, da bi sa 18 godina ponovo otišao u Sjedinjene Američke Države, kako bi stekao visoko obrazovanje na Univerzitetu u Sijetlu, gde je studirao filozofiju. U tom gradu kasnije je i sahranjen.

Brus Li Foto: Profimedia

Bežao zbog pretnji podzemlja?

Postoji i priča da su ga u Ameriku poslali roditelji, jer su se uplašili za njegov život nakon što je, u slučajnoj uličnoj borbi, savladao protivnika koji je bio blizak sa podzemljem. Kada se ukrcao na brod za Novi svet, u džepu je imao svega 100 dolara.

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Bio je kratkovid i jedna je od prvih osoba na svetu koje su nosile moderna kontaktna sočiva. Osim činjenice da je bio ekspert za makljažu, i ples mu je išao od ruke, to jest noge. Posebno ča-ča-ča, čak je i pobedio na jednom takmičenju. Imao je talenta i za crtanje i pisanje poezije, a posedovao je i ličnu biblioteku sa više od 2.000 knjiga. Panično se plašio vode i nikad nije naučio da pliva, verovali ili ne.

Brus Li Foto: Youtube

Brus Li je i glavni krivac što su Čak Noris i Džeki Čen zakoračili u svet filma. Svima je dobro poznata borba Lija i Norisa u rimskom Koloseumu u ostvarenju "Na zmajevom putu".

Podsetite se kako je to izgledalo:

Kasnije je Čak pričao da su u toku snimanja u hodnicima hotela u kom su bili smešteni satima sparingovali, a obezbeđenje nije htelo (ili nije smelo) da ih zaustavi.

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