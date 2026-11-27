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Nakon izuzetnog uspeha i četiri rasprodata koncerta u Beogradskoj areni prošle godine, Vlado Georgiev se i ovog decembra vraća na istu scenu. Dva nova koncerta, zakazana za 4. i 5. decembar 2026. godine, biće prilika da beogradska publika ponovo uživa u njegovim najvećim hitovima, vrhunskim muzičarima i koncertnoj atmosferi po kojoj je poznat.

Prošlogodišnja četiri rasprodata nastupa, održana u periodu od samo tri meseca, potvrdila su veliko interesovanje publike za Georgievove koncerte. Hiljade posetilaca, zajedničko pevanje i odlična atmosfera obeležili su ove večeri, a novi decembarski datumi predstavljaju nastavak uspešne koncertne priče.

Foto: Promo

Publiku očekuju dva gospodska koncerta, uz prepoznatljiv zvuk, kvalitetnu produkciju i repertoar koji obuhvata neke od njegovih najpoznatijih pesama, poput „Anđele“, „Žena bez imena“, „Reci ne ili da“, „Nisam ljubomoran“ i „Živim sad“.

Georgiev već više od dve decenije zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj sceni, a njegova popularnost i interesovanje za nastupe potvrđuju da njegove pesme i dalje okupljaju različite generacije.

Ovogodišnji povratak u Beogradsku arenu dolazi i u godini u kojoj je Georgiev dobio Oktobarsku nagradu Opštine Herceg Novi za 2026. godinu, kao priznanje za više od dve decenije doprinosa kulturnom životu, muzičkom stvaralaštvu i promociji grada.

Nakon četiri prošlogodišnja rasprodata koncerta i značajnog priznanja koje je dobio ove godine, Vlado Georgiev poziva publiku da mu se pridruži 4. i 5. decembra u Beogradskoj areni, na još dve velike koncertne večeri uoči novogodišnjih praznika.

Dva datuma. Dva gospodska koncerta. Vlado Georgiev ponovo u Beogradskoj areni!

00:20 Vlado Georgiev ponovo će nastupiti pred beogradskom publikom, 4. i 5. decembra 2026. godine Izvor: Promo

Ulaznice za koncerte dostupne su putem prodajne mreže DD Tickets i onlajn na sajtu www.ddtickets.rs.