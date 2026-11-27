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Jedna kineska firma javnosti je prikazala prototip letećeg automobila sposobnog kako za vožnju po standardnim saobraćajnicama, tako i za uzletanje bez ikakvih krila ili piste. Ovaj jednosed konstruisala je kompanija Zhongfei Chuangzhi Manufacturing iz provincije Guangdong, a inicijalne vazdušne probe su već uspešno realizovane.

Uzletanje bez piste i klasičnih krila

Proizvođač je podelio kadrove bespilotnog leta ovog prototipa iznad aerodroma Kaihui General u Čangšiju, koji se nalazi u susednoj provinciji Hunan.

Pored toga, zabeležena je i njegova vožnja po kolovozu, čime je potvrđena dvostruka funkcionalnost ovog prevoznog sredstva. Za razliku od uobičajenih vazduhoplova, ova konstrukcija nema krila, već se oslanja na četiri ventilatora ugrađena u namenske kanale unutar same karoserije, koji potiskivanjem vazduha ka tlu obezbeđuju uzgon.

Usmeravanjem tog potiska upravlja se nagibom i pravcem kretanja letelice u vazduhu. Ovakav tehnički pristup dopušta vertikalno podizanje sa tla, lebdenje u mestu i bezbedno prizemljenje bez korišćenja piste, dok nakon dodira sa asfaltom nastavlja da funkcioniše kao običan četvorotočkaš.

Brzina u vazduhu dostiže 140 kilometara na sat

Kako ističu iz same kompanije, premijerni probni let protekao je bez greške, pa su već sutradan organizovana nova ispitivanja na drugoj lokaciji u gradu Jijang, takođe u provinciji Hunan.

Pogledajte u galeriji kako izgleda leteći auto bez krila:

1/5 Vidi galeriju Kineska kompanija izmislila leteći auto bez krila Foto: Zhongfei Chuangzhi Manufacturing / Ferrari / Profimedia

Prema rečima predstavnika proizvođača, najveća dozvoljena masa pri poletanju iznosi 280 kilograma, u šta ulazi i korisna nosivost do 120 kilograma.

Najavljene tehničke mogućnosti deluju prilično impresivno za ovakvu vrstu vozila. Očekuje se da u letu razvija brzinu od približno 140 kilometara na čas, dok je kretanje po drumu limitirano na 80 kilometara na sat.

Iz kompanije takođe tvrde da vozilo može da pređe do 300 kilometara sa jednim punjenjem i da se popne na visinu od tri kilometra, mada je za svakodnevnu upotrebu predviđeno da leti na oko 100 metara iznad tla.

Kineska kompanija izmislila leteći auto bez krila Foto: Zhongfei Chuangzhi Manufacturing / Ferrari / Profimedia

Trenutno se radi isključivo o eksperimentalnom modelu, što znači da navedene brojke predstavljaju projekcije samog proizvođača, a ne zvanično verifikovane parametre gotovog proizvoda. Tačan termin eventualnog ulaska u serijsku proizvodnju i puštanja u prodaju još uvek ostaje nepoznat.

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