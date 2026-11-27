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Jelisaveta Orašanin objavila je fotografiju Pavla Mensura, koji je od nje mlađi 11 godina, snimljenu u kupatilu. Na njoj se vidi kako on stoji pored ogledala, u teksas jakni i sa kapom na glavi, okrenut leđima kameri. To bi moglo da prođe kao sasvim običan snimak, da glumica uz njega nije dodala muziku. Odabrala je pesmu "Wifey" izvođačice Dizzy Dizzo - naziv koji se prevodi kao „suprugica” ili "draga supruga”.

To nameće očigledno pitanje: da li se Jelisaveta samo poigrala naslovom pesme, ili joj se zapravo dopada ideja da ponovo izgovori sudbonosno „da”? Za sada, to ostaje samo jedno od mogućih tumačenja njenog muzičkog izbora.

Pavle Mensur u teksas jakni i kačketu, leđima okrenut kraj ogledala u kupatilu Foto: Instagram/jagodenamagli

Šta znači „Wifey” i o čemu pesma govori

U neformalnom engleskom jeziku, „wifey” je izraz nežnosti za suprugu ili partnerku. U kontekstu fotografije sa Pavlom, to bi se moglo protumačiti kao flert, ili možda kao interna šala poznata samo njima dvoma. Zanimljivo je da sama pesma govori o ženi koja sama zarađuje za život i donosi sopstvene odluke.

Jelisaveta i Pavle prvi put u javnosti:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur na crvenom tepihu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Uz muzički spot, Dizzy Dizzo je objasnila da joj je namera bila da pokaže kako žena može da sačuva svoju nezavisnost čak i kada je supruga ili majka. To ovom izboru daje dodatnu dimenziju: iako naziv zvuči nežno, „suprugica” (wifey) iz pesme je zapravo ta koja drži sve konce u svojim rukama.

Letos je on objavio fotografiju na kojoj je drži za ruku

Pavle Mensur drži Jelisavetu Orašanin za ruku tokom letovanja u Hrvatskoj Foto: printscreen/ instagram / pavlemensur

Jelisaveta i Pavle poznaju se godinama. Još 2023. zajedno su odlazili na rejv žurke i delili snimke iz provoda. O njihovoj vezi počelo je da se piše ovog juna, kada su viđeni kako se drže za ruke u Zemunu. U to vreme već se govorilo i o rastanku Jelisavete i košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece.

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