Jelisaveta uslikala Pavla, ali jedan detalj je zanimljiviji od same fotke: Da li je spremna da ponovo kaže "da"?
Jelisaveta Orašanin objavila je fotografiju Pavla Mensura, koji je od nje mlađi 11 godina, snimljenu u kupatilu. Na njoj se vidi kako on stoji pored ogledala, u teksas jakni i sa kapom na glavi, okrenut leđima kameri. To bi moglo da prođe kao sasvim običan snimak, da glumica uz njega nije dodala muziku. Odabrala je pesmu "Wifey" izvođačice Dizzy Dizzo - naziv koji se prevodi kao „suprugica” ili "draga supruga”.
To nameće očigledno pitanje: da li se Jelisaveta samo poigrala naslovom pesme, ili joj se zapravo dopada ideja da ponovo izgovori sudbonosno „da”? Za sada, to ostaje samo jedno od mogućih tumačenja njenog muzičkog izbora.
Šta znači „Wifey” i o čemu pesma govori
U neformalnom engleskom jeziku, „wifey” je izraz nežnosti za suprugu ili partnerku. U kontekstu fotografije sa Pavlom, to bi se moglo protumačiti kao flert, ili možda kao interna šala poznata samo njima dvoma. Zanimljivo je da sama pesma govori o ženi koja sama zarađuje za život i donosi sopstvene odluke.
Jelisaveta i Pavle prvi put u javnosti:
Uz muzički spot, Dizzy Dizzo je objasnila da joj je namera bila da pokaže kako žena može da sačuva svoju nezavisnost čak i kada je supruga ili majka. To ovom izboru daje dodatnu dimenziju: iako naziv zvuči nežno, „suprugica” (wifey) iz pesme je zapravo ta koja drži sve konce u svojim rukama.
Letos je on objavio fotografiju na kojoj je drži za ruku
Jelisaveta i Pavle poznaju se godinama. Još 2023. zajedno su odlazili na rejv žurke i delili snimke iz provoda. O njihovoj vezi počelo je da se piše ovog juna, kada su viđeni kako se drže za ruke u Zemunu. U to vreme već se govorilo i o rastanku Jelisavete i košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece.
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