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Brojni fanovi Željka Samardžića uskoro će moći da nabave ulaznice i za treći beogradski koncert, koji je zakazan za 29. decembar u Sava Centru, nakon što za dva zakazana koncerta 12. i 14. decembra vlada ogromno interesovanje. Beograđani su navikli na tradicionalne, prednovogodišnje žurke popularnog pevača, a novi datum je dokaz da interesovanje ne jenjava, te da su sale pune do poslednjeg mesta! Prodaja počinje već danas na tickets.rs.

Ni ne čudi! Koncerti Željka Samardžića važe za one na kojima publika staje na noge od prvih taktova pesama, uz obavezne burne ovacije, gromoglasne aplauze i horsko pevanje, dok se Željko publici daje do kraja i bezrezervno!

Publika je navikla da na njegovim koncertima pesmom prođe kroz sve periode njegove više nego uspešne karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove poput: „Bezobrazno zelene“, „Oči tvoje“, "Grlica", "Sipajte, još jedan viski", "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”, kao i pesme novijeg datuma.

Podsetimo, Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno).

Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima.

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvaja priznanja i na festivalima "Sunčane skale", "Budva", "Zrenjanin", prestižne nagrade "Oskar popularnosti", "Zlatni Melos" i pevač godine.

Vlasnik je 15 studijskih albuma.

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