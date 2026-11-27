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Aleksandar Dima Mlađi bio je jedan od najznačajnijih francuskih pisaca i dramaturga 19. veka, ali je njegova životna priča počela u senci daleko slavnijeg oca - Aleksnadra Dime, i autora "Tri musketara". Rođen kao vanbračno dete iz očeve kratke afere sa krojačicom, godinama je nosio stigmu nepriznatog sina, dok slavni otac nije odlučio to da promeni kada je dečak imao sedam godina.

Otac imao brojne ljubavnice

Poznato je da njegov otac Aleksandar imao brojne ljubavice - prema zapisima čak 40, te da je, sem na žene novac trošio i na hašiš koji je, jednom mesečno, sa drugim slavnim umetnicima poput Viktora Igoa, Šarla Bodlera, Ežena Delakroe, Onorea De Balzaka i drugih, konzumirao u jednom pariskom hotelu, o čemu je i pisao u svom romanu "Grof Monte Kristo".

Taj složen i buran odnos, u kojem su se preplitali divljenje, suparništvo i očeva boemska neodgovornost, duboko je oblikovao njegov karakter i stvaralaštvo.

Aleksandar Dima Mlađi sin čuvenog francuskog pisca Aleksadra Dime Foto: BG/OLOU / Alamy / Profimedia

"Dama sa kamelijama"

Dok je Dima Otac pisao raskošne istorijske avanture, Dima Mlađi se okrenuo realizmu, društvenim tabueima i sudbinama odbačenih žena. Svetsku slavu stekao je romanom i dramom "Dama s kamelijama", inspirisanom sopstvenom tragičnom ljubavnom vezom sa čuvenom pariskom kurtizanom Mari Diplesi, čime je konačno izašao iz očeve senke i obezbedio svoje mesto među velikanima svetske književnosti.

Bankrot oca i strašne poslednje godine

Dima je imao zapravo četvoro priznate dece, a nepriznate je pitanje, ali je upravo samo sa Aleksandrom imao dublji i prisniji odnos, upravo jer je kod dečaka prepoznao umetničku crtu.

On ga je i uveo u pariske književne krugove. Živeli su sličnim boemskim životom, putovali zajedno, a Dima Mlađi je u poznim godinama čak izdržavao oca kada je ovaj bankrotirao i brinuo o njemu do smrti 1870. godine.

Njegov kraj bio je u potpunoj suprotnosti sa raskošnim, energičnim životom kakav je vodio decenijama. U septembru 1870. godine Dima je doživeo težak moždani udar od kojeg je ostao delimično paralizovan i prikovan za krevet.

Takođe je pred smrt bio potpuno švorc iako je za života zaradio milione franaka. Novac je potrošio na dvorac Monte Kristo, brojne ljubavnice, raskošne zabave i loše poslovne poduhvate. Na samrti nije imao ni prebijene pare, a na stolu pored kreveta stajala su mu poslednja dva zlatnika koja je ljubomorno čuvao kao simbol nekadašnjeg bogatstva.

Umro je 5. decembra 1870. godine u jeku Francusko-pruskog rata, dok je Pariz bio pod opsadom. Njegova smrt prošla je gotovo neprimećeno u javnosti, bez velikih počasti koje su mu pripadale, a pred sam kraj mučio ga je i strah da će njegova dela pasti u zaborav.

Hteo da bude drugačiji od oca, ali...

Sada je jasno zašto je Dima mlađi na sve načine pokušavao da vodi drugačiji život od slavnog oca.

Gledajući kako njegov otac rasipa milione, beži od poverilaca i na kraju umire bez ičega, Dima Mlađi je postao izuzetno oprezan s finansijama. Za razliku od oca boema, on je pažljivo ulagao novac, vodio uredan i disciplinovan život i nikada nije dozvolio sebi da zapadne u dugove.

Takođe, dok je otac slavio avanturu, strast i romantične heroje, Dima Mlađi je u svojim dramama postao strogi moralista i društveni kritičar. Detaljno je pisao o ceni koju plaćaju žene i deca zbog neodgovornih muškaraca, o vanbračnoj deci, preljubama i društvenom licemerju. Najpoznatiji primer je upravo "Dama s kamelijama", ali i drama "Vanbračni sin".

Iako ga Dimu Starijeg sin iskreno voleo i divio mu se, često je govorio o njemu sa mešavinom nežnosti i gorčine, opisujući ga kao "veliko dete" koje nikada nije odraslo.

I sam imao aferu

Ipak, u svemu tome bilo je i pomalo ironije - najveća ljubav koju je doživeo nakon smrti gorepomenute Mari Diplesi, bila je sa Nadeždom Nariškinom, prelepom, obrazovanom i udatom ruskom plemkinjom. Njen suprug, ruski knez Aleksandar Nariškin odbijao je da joj da razvod, zbog čega su Dima i Nadežda godinama živeli u tajnoj zajednici u kojoj su dobili i ćerku Mari-Aleksandrinu. Ironijom sudbine, čovek koji je celog života patio jer je rođen kao vanbračno dete, sada je i sam dobio vanbračnu ćerku koju u početku nije mogao zakonski da prizna.

Tek 1864. godine, nakon smrti Nadeždinog muža u Rusiji, par je konačno mogao da se venča u Parizu i ozakoni svoju ćerku, a kasnije su dobili još jednu - Žanin.

Nakon Nadeždine smrti 1895. godine, Dima Mlađi se, samo nekoliko meseci pred sopstvenu smrt, oženio svojom dugogodišnjom prijateljicom i znatno mlađom udovicom Anrijetom Renje de la Brijer.

Za razliku od svog oca koji je kraj dočekao u bedi i paralizi, Dima Mlađi je umro mirno, okružen porodicom i u punom komforu

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