Tri načina da napunite Huawei FreeBuds 3 bežične slušalice

Za mnoge korisnike, era klasičnih slušalica je odavno prošla. Udobnost i sloboda koju vam pružaju bežične slušalice, uz vrhunski kvalitet zvuka, ne mogu se ni uporediti sa zapetljanim kablovima i „gađanjem pravog ugla“ da bi slušalice radile kako treba. Jedino što se može pripisati kao prednost klasičnim slušalicama je vek trajanja baterije, odnosno mogućnost korišćenja bez punjenja. Ipak, ukoliko pogledamo koliko mogućnosti za punjenje poseduju Huawei FreeBuds 3 bežične slušalice postavlja se pitanje – da li klasične slušalice poseduju ikakvu prednost u odnosu na bežične?

Huawei FreeBuds 3 su prve bežične slušalice koje poseduju OpenFit dizajn koji doprinosi komfornijem korišćenju, kao i Active Noise Cancellation tehnologiju za aktivno poništavanje buke u vašoj neposrednoj okolini. Uz to, Huawei FreeBuds 3 vam nude čak tri mogućnosti za punjenje, što znači da uvek možete imati dovoljno baterije za slušanje muzike ili obavljanje poziva. Od svog pojavljivanja na tržištu dostupne su u dve boje – crnoj i beloj, a od 1. februara dostupne su i u crvenoj boji. Dakle, pored tri opcije za punjenje, tu su i tri boje između kojih možete birati.

Bežično, klasično ili obrnuto punjenje – izbor je na vama!

Huawei FreeBuds 3 slušalice nude vam mogućnost punjenja na tri različita načina, a to su: klasično – korišćenjem kabla za punjenje; bežično – preko postolja za bežično punjenje i obrnuto punjenje – korišćenjem pametnog telefona koji je za to kompatibilan. Zasnovane na tehnologiji brzog punjena, Huawei FreeBuds 3 bežične slušalice vam nude 2W SuperCharge tehnolohiju, vodeću u industriji, koja punjenje čini znatno lakšim i bržim kada ste u pokretu. Samo pola sata klasičnog punjenja dovoljno je za 14 sati slušanja muzike, dok uz bežično punjenje od pola sata možete slušati muziku i do šest sati. Pored toga, testovi kompanije Huawei pokazuju da se futrola za FreeBuds 3 može napuniti do 70% za samo pola sata, korišćenjem USB Type-C kabla.

Huawei FreeBuds 3 se takođe mogu napuniti korišćenjem Huawei pametnog telefona koji podržava obrnuto bežično punjenje, što vam nudi mogućnost celodnevnog korišćenja slušalica jer ih možete dopuniti u bilo kom trenutku. Sve što je potrebno da uradite jeste da ubacite slušalice u futrolu i prislonite je zadnju stranu telefona, na zonu za punjenje. Logo na futroli treba da bude okrenut na gore.

Koji god način punjenja da odaberete, možete biti sigurni u to da će biti pune i spremne za korišćenje u bilo kom trenutku. Vaše je samo da odaberete neku od dostupnih boja i uživate u bezbrižnom korišćenju i kvalitetnom zvuku vaših omiljenih pesama.

Huawei FreeBuds 3 možete pronaći u slobodnoj prodaji po ceni od 24,999 dinara.

