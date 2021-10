FESTIVAL KOJI DONOSI RADOST U BEOGRAD: Posetite Sensa Piazzettu sreće 2. i 3. oktobra - Belgrade Waterfront

Ukoliko za vikend želite da se opustite, otpustite brige, stres, privučete duh dobre energije i podstaknete kreativnost i lični razvoj, očekujemo vas 2. i 3. oktobra na Savskoj Promenadi (Belgrade Waterfront) da zajedno ispunimo tu misiju i probudimo optimizam u Beogradu.

foto: Promo

Magazin Sensa poziva vas na Sensa Piazzettu sreće - festival dobrih vibracija! Zajedno sa našim prijateljima Belgrade Waterfront, IDEAOrganic, FitPass i Garnier, u subotu i nedelju (od 11 do 18h) donosmo vam raznovrsan program radionica za dušu i telo. Dođite da se družimo, širimo znanja, opuštamo, zabavljamo i pojačamo dobro raspoloženje i uživamo u predivnom eksterijeru Beograda na vodi i najlepšem pogledu u gradu.

Festival Sesna Piazzetta sreće započinjemo u duhu kreativnosti, i to za najmlađe i najslađe, jer nas u 11 časova očekuje radionica tkanja na grani za decu/Voldorf. Ručni rad postao je sve više zastupljen u holistici i pedagogiji, jer podstiče kreativnost i maštu kod dece, umiruje i pozitivno utiče na razvoj intelekta.

U subotu i nedelju od 12 časova očekuje vas radionica za negovanje tela i duha uz Qi Gong i Tai Chi vežbanje sa Qi Gong savezom Srbije. Naučićemo da pronađemo balans i osvestimo svaki pokret, kao i da u njemu pronađemo mir i radost. Naš prijatelj Garnier pripremio je zanimljiv kviz za sve posetioce, a u toku dana biće izvučeni dobitnici sjajnih Garnier proizvoda za negu lepote.

foto: Promo

Ukoliko želite da nastavite dan u duhu umetnosti, u subotu od 12 časova možete osloboditi svoju kreativnost i isprobati intuitivnu Art terapiju (Fraktal Art), a od 16 do 18 časova očekuje vas radionica slikanja ART&VINO. Posetioci Sensa Piazzette sreće moći će da isprobaju zdrave i organske proizvode koje je za njih pripremio naš prijatelj IDEA Organic.

Dokazano je da boravak pored vode oslobađa od stresa i deluje umirujuće na um, telo i duh, pa verujemo da ćete potpuno uživati u meditaciji pored vode sa Zoranom Paunovićem u subotu od 13 do 14 časova. Sensa Piazzetta sreće ne bi mogla da prođe bez blagotvorne joge. Posetite nas jer ćemo zajedno vežbati joga asane oba dana od 14:30 do 15:30 (FitPass joga sa Sonjom Veljanovski i Brankom Puzićem).

U subotu od 14:30 do 15:30 i u nedelju od 17 do 19 časova možete učestvovati i u radionicama aromakozmetike na kojoj ćemo zajedno naučiti nešto novo o tonicima, maskama i serumima za lice, a osnivači brenda Klementina pokazaće nam kako da se negujemo uz pomoć i snagu prirode.

foto: Promo

Ovde nije kraj mirisnim esencijama i lepoti, jer od 16 do 18 časova u subotu i nedelju imate priliku da napravite svoj eterični parfem na radionici koju će voditi Vlasta Kokotović.

Radionica crtanja fraktala na svakoj Sensa Piazzetti sreće privuče posebnu pažnju posetilaca, pa ne propustite u nedelju da crtate fraktale sa Školom fraktala Iskon (Spomenka Divljan, Zorica Petrović, Vesna Živanović, Ljiljana Nestorović) u periodu od 13 do 14 časova i 16 do 18 časova. U nedelju od 16 do 18 časova očekuje vas inspirativna radionica Tvoji magneti sreće - Energetska , šamanska i psihosomatska medicina sa Magdalenom Perth.

Prijatelji festivala Sensa Piazzetta sreće - Belgrade Waterfront, IDEAOrganic, FitPass i Garnier

Očekujemo vas!

Promo tekst