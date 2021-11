Sjajna prilika za odličnu kupovinu Gorenje kućnih aparata sa velikim uštedama u novembru!

Novembar mesec i već popularna velika sniženja povodom Crnog petka (Black Friday) su postala jedan od najvećih i najvažnijih perioda u godini za obavljanje velikih kupovina kućnih aparata na našem tržištu. Svima nam je poznata „potrošačka groznica“ koja vlada tog poslednjeg petka u novembru, kada su cene većine proizvoda na tržištu neverovatno snižene, a ponuda i izbor za kupovinu budu toliko velike da jednostavno niste u mogućnosti da se odlučite šta biste prvo kupili. Iz tog razloga, Gorenje je odlučilo svoje cene povodom „Black Friday“ snizi tokom celog meseca novembra u vidu specijalne prodajne akcije „Gorenje Black November“. Upravo ova akcija je sjajna prilika da po neverovatno sniženim cenama i odlično selektovanoj ponudi Gorenje aparata na akcijskom sniženju obnovite svoje kuhinje i domaćinstvo obogatite korisnim Gorenje kućnim pomoćnicima. Prvo što želimo istaći je da smo ponudu odabranih Gorenje aparata na ovom akcijskom sniženju pažljivo birali, tako da svojim kupcima omogućimo kupovinu najprodavanijih i najčešće biranih Gorenje proizvoda koji su na našem tržištu od potrošača prepoznati kao najbolji po odnosu cene i kvaliteta, energetskoj efikasnosti, jednostavnom korišćenju i dizajnu.

foto: Promo

Produženjem akcijskog Black Friday sniženja koje neće važiti samo tokom jednog petka u novembru, nego u vidu Black November akcije, omogućili smo vam da bolje sagledate sve što nudimo i da se bolje organizujete za svoju pametnu kupovinu.

foto: Promo

Iz naše sjajne novembarske ponude koja obuhvata sve potrebe jednog domaćinstva izdvajamo: Gorenje aparate za kuvanje, aparate za pranje i sušenje veša, aparate za čuvanje namirnica - frižidere i zamrzivače, male kućne aparate i usisivače.

Kada govorimo o aparatima za kuvanje, iz ponude se najviše istiće kombinovani ugradni set za kuvanje Black Steam: rerna + indukcijska ploča za kuvanje po jedinstveno sniženoj ceni 49.999 RSD (Gorenje Black November promo cena). Sigurno se pitate zašto je pametno kupiti indukcionu ploču za kuvanje? Indukciona ploča za kuvanje za razliku od klasičnih ploča, zagreva samo dno posude, koju ploča prepoznaje na svojoj površini. Indukciona ploča za kuvanje tako daje toplinu samo odgovarajućem delu posude na površini. Time se postižu uštede energije i ostvaruje bolji efekat kuvanja. Sada uz savršenu rernu koja dolazi sa karakteristikom i programom ExtraSteam stvara savršenu količinu pare koje osigurava da će vaš hleb lepo narasti i imati hrskavu koricu. Sve što trebate učiniti je sipati malo vode u plitku tepsiju, odabrati ExtraSteam program, a vaša rerna će uraditi sve ostalo.

Nakon što smo završili sa kuvanjem, prelazimo na naše verne čuvare hrane i namirnica – frižidere i zamrzivače. Ovde se svakako pored ostale odlične ponude i velikog izbora ističe pouzdani Side by Side frižider sa NoFrost Plus funkcijom NRS9181VX po sjajnoj akcijskoj ceni 89.990 RSD. NoFrost Plus kao jedan od najboljih sistema hlađenja na tržištu sprečava nakupljanje leda i mraza. Zahvaljujući njemu, nećete morati odleđivati zamrzivač i njegov prostor za pohranjivanje će biti efikasnije iskorišten. Paketi ili komadi zamrznute hrane se neće lepiti jedna za drugu, što će pomoći da vaš zamrzivač bude uredan i čist i da već veliki kapacitet od 562 litara učini još bolje iskorišćenim. Efikasno dizajnirana unutrašnjost ovog frižidera donosi dovoljno prostora za velike količine hrane, što će vas poštediti čestih odlazaka u nabavku. Hrana se može jednostavno organizovati na staklenim policama, u velikim fiokama, ili na policama u vratima, tako da ćete uvek moći jasno da vidite šta je sve dostupno i time ćete manje bacati hranu, koja postaje sve skuplja, a samim time napraviti uštede u svom novčaniku.

Sada kada smo spremili namirnice i hranu na sigurno čuvanje, vreme je da se isto tako pobrinemo i za veš. Dolazi nam zimski period sa hladnijim vremenom u kojem će se svakako praktičnim pokazati aparati koji omogućavaju pranje i sušenje veša, pogotovo u urbanim sredinama gde su zagađenja vazduha uvek neprijatelji sušenja veša napolju ili na radijatorima. Iz sjajne ponude Black November izdvajamo kombinovanu mašinu za pranje i sušenje veša WD8514S po neverovatnoj akcijskoj ceni 41.990 RSD, koja sa svojim snažnim i efikasnim Inverter PowerDrive motorom donosi 10 godina garancije na ovaj pouzdan motor i time dokazuje svoju pouzdanost i dugovečnost sa kojom će vas ovaj aparat služiti u periodu nakon kupovine. Snažni motor će izaći na kraj sa velikim količinama veša od 8 kg za pranje i 5 kg za sušenje. Osim toga ovaj model dolazi sa korisnim funkcijama kao što su SteamRefresh, jedinstvenim programom koji koristi parni generator kako bi proizveo velike količine pare, koja osvežava veš i olakšava peglanje, te uvek praktičnom i korisnom funkcijom StopAddGo koja omogućava da ni jedan komad veša ne bude zaboravljen. Sa karakteristikom StopAddGo možete jednostavno pauzirati ciklus pranja tokom početne faze pranja i dodati ili izvaditi veš. Naravno kombinacija dva aparata u jednom (pranje i sušenje) uštediti će dodatno prostor u kupatilu ili biti odličan izbor za sve one koji nemaju dovoljno prostora za odvojene uređaje.

foto: Promo

Znamo da nisu baš svi ljudi ljubitelji čišćenja i usisavanja, ali Gorenje bežični usisivač SVC216FMB po promotivnoj ceni od 9.990 RSD, će sigurno promeniti vaš stav o ovom inače zamornom kućnom zadatku. Dizajniran za brže obavljanje posla sa potpunom slobodom koju omogućava nepostojanje kabla. Možete dosegnuti visoke, niske prostore i sve moguće ćoškove bez da vas u tome sprečava kabl. Njegova ciklonska snaga će se pobrinuti za sve. Kada se posuda napuni jednostavno ispraznite posudu za prašinu, a indikator statusa baterije će omogućiti da bez brige uvek imate jasan prikaz statusa na dršci. Na taj način gubitak snage vas neće nikada sprečiti i zaustaviti usred čišćenja. Kada se napuni u potpunosti, na raspolaganju vam je do 60 minuta rada zahvaljujući snažnoj 21.6 V Li-Ion bateriji, bez gubitaka u usisnoj snazi. Kada završite sa usisavanjem, jednostavno odložite usisivač na bazu koja ima funckiju punjača. Tako ćete uvek znati gde vam se vaš pomoćnik nalazi i gde vas čeka spreman kada vam zatreba, a baterija će uvek biti spremna za narednih 60 minuta posla.

Svakako posle dobro obavljene kupovine ili uspešno završenog pospremanja kuće, predlažemo da sebe nagradite nekim zdravim i osvežavajućim voćnim miksom ili smutijem pripremljenim u našem blendru BN1000MB, kojeg sada možete kupiti po neverovatnoj ceni od samo 5.990 RSD. Tako spremljen napitak će vam vratiti energiju i omogućiti vam da bezbrižno uživate u ostatku slobodnog vremena koje su vam omogućilii veoma korisni Gorenje kućni aparati.

foto: Promo

Za još manju brigu i vašu potpunu sigurnost u kupovinu, Gorenje omogućuje dugu garanciju proizvoda: 10 godina garancije na Inverter PowerDrive motor za odabrane aparate uz prijavu registracije produžene garancije na WEB stranici rs.gorenje.com, 5 godina garancije na sve velike Gorenje kućne aparate i 2 godine garancije na Gorenje male kućne aparate. Sjajnu Gorenje Black November akcijsku ponudu potražite do kraja novembra na najbližem prodajnom mestu Gorenje aparata, WEB trgovinama, Gorenje studijima i u Gorenje WEB prodavnici rs.gorenje.com. Više o ovoj akcijskoj ponudi jednostavno potražite na specijalno kreiranoj stranici Black November | gorenje-rs.

Promo tekst