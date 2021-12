VELIKA PRAZNIČNA KURIR I METRO AKCIJA!

Sigurni smo da ovih dana uživate u prazničnoj atmosferi I euforiji!

Kako bi najlepši period godine postao još lepši, Kurir I Metro odlučili su nagraditi baš Vas!

U dnevnom listu Kurir, od 20.12. do 24.12. čekaće Vas kupon koji je potrebno da isečete I iskoristite u najbližem Metro prodajnom mestu do 27.12.2021.! Uz kupon ostvarujete dodatnih 20% popusta na sve već sniženo do 50%!

A ukoliko više volite online kupovinu popust na asortiman raznolik ostvarujete na samo jedan klik!

Prilikom kupovine na sajtu www.obucametro.rs iskoristite promo kod KURIR20!

METRO kao najveći regionalni brend obuće I modnih aksesoara I ove zime obezbedio Vam je da budete u korak sa svetskim trendovima po najpovoljnijim cenama!

U Metro prodajnim mestima očekuje Vas najveći izbor tople, zimske i vodootporne obuće za celu porodicu! Naravno da su tu najatraktivniji modeli ove sezone, martinke, motorke, moderne čizme I snegarice za decu već od 590 dinara.

Uz Metro je moguće I u hladnim danima izgledati atraktivno, imati moderan outfit a pritom uživati u udovnosti I toploj obući!

Ukoliko ste od onih koji uživaju u čarolijama na snegu I ovih dana planirate zimovanje, Metro koferi koji su sniženi do čak -50% a na te cene možete da iskoristite i dodatnih -20% uz KURIR kupon biće Vam idealni saputnici! Kvalitetni I izdržljivi pružiće Vam sve ono što od kofera želite!

Moderne I tople Metro jakne po akcijskim cenama već od 1.290 pružiće Vam udobnost I onaj lepi osećaj ušuškanosti, uživaćete u snegu jer za Vas, uz Metro, nema zime, KURIR kupon od -20% važi i na akcijske cene jakni!

Iskoristite fantastičnu Kurir i Metro akciju, pripremite poklone za svoje najmilije ali naravno ne zaboravite na sebe!

Uživajte u bogatom asortimanu Metro proizvoda u prodajnim mestima ili online shopu, a ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna pomoć oko online poručivanja samo pozovite 0217953001!

Jednostavno. Pravi izbor. Prave cene. Dodji u Obuću Metro.

