ZA OVO NE POSTOJE REČI! Snažna poruka regionalne muzičke zvezde nakon četiri koncerta u Beogradu! (FOTO)

U Beogradu je vladalo nezapamćeno interesovanje za niz koncerata muzičke zvezde nakon ublažavanja mera i povratka „u normalan život“.

-Nažalost dogodilo se to da sam 2020. godine prekinula niz koncerata usled svetske pandemije. Raduje me da je ovo na neki način znak da se naš život lagano „vraća“ u normalu i to što imam čast sa otvorim koncertnu sezonu u ovom novom prostoru. Po publici sam primetila da je svake večeri u prvim minutima koncerta poprilično zbunjena nakon svega. No, na svu sreću već na drugoj trećoj pesmi, mi postajemo jedno. – otkrila je muzička zvezda.

Na trećem i četvrtom koncertu muzička zvezda ugostila je dve koleginice kako kaže retko žive „pop dinosauruse“.

-Razmišljala sam ko bi mogao da nastavi niz gostovanja sa prvog dela „Druge strane ploče“. Odluka je pala da to budu mlađe koleginice, koje doslovno „ubijaju“ kako pevaju i na neki način su zajedno sa mnom i još par kolega jedini živi pop dinosaurusi. Nakon Sanje Vučić i Sare Jo, ova dva koncerta obeležiće Tijana Bogićević i Bojana Stamenov. – istakla je Marija.

Okupljenim medijima otkrila je da je pročitala sve izveštaje sa prva dva koncerta, te dodaje da će ubuduće više voditi računa šta priča pred okupljenim novinarima.

-Ispratila sam šta ste svi preneli. Najviše se pisalo o prosidbi Sare Jo, vraćanju novca Sanji Vučić, a ispratila sam i da se dosta pisalo o toj mojoj izjavi apropo zarade kada su u pitanju ovi beogradski koncerti. Zaista sam bila iskrena i mislim da bi ulaženje u detalje bilo potpuno indkiskretno. To zaista nije važno, najvažnije je da su gotovo svi sa koncerata izašli zaista nasmejani. – dodaje Marija.

Rekord i dalje drži, ali po svemu sudeći ne beži od toga da možda i u ovoj seriji koncertne turneje obori rekord koji je ona postavila u savremenoj istoriji beogradskih koncerata.

-Nikada se nisam opterećivala brojem održanih koncerata. Pored tog kvantiteta, jasno je da biram kvalitet i da to zaista bude kvalitetan kncert. Na svu sreću rekla bih da tradicija ovih koncerata govori u prilog tome da publika sve ovo voli i da na kraju želi da izdvoji novac i kupi kartu. To je jedini razlog ovog maratona a i ima toga što sam se zaista poželela koncerta.(smeh)-zaključila je muzička zvezde

Nije htela da otrkije da li će uskoro u Beogradu zapevati peti put, a po svemu sudeći šuška se da će u skorije vreme veliki koncert „Druge strane ploče“ muzička zvezda odžati u jednom velikom gradu u Srbiji. Podršku Mariji Šerifović podršku iz prvog reda pružile su mnogobrojne javne ličnosti i kolege : Svetlana Ceca Ražnatović sa sestrom Lidijom, Ana Mihalovski, Jovana Pajic, Jovana Mišković, Marija Mijić, Viki Miljkovic, Djordje David i mnogi drugi..

