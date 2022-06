LINA PEJOVSKA U SVOM PREPOZNATLJIVOM STILU!: "Zora je" premijerno na festivalu Skale

Lina Pejovska nas je ponovo obradovala baladom u svom prepoznatljivom stilu.

foto: promo

Pesma "Zora je" je jedna predivna balada, a kad pevam baladu onda sam to ja. Pesma je veoma emotivna, muzika je fantastična i nadam se da ce moja publika osetiti i slušati ovo remek delo koje je radio maestro Darko Dimitrov, a ovaj predivan tekst je napisao Vladimir Danilović. To je moj tim sa kojim radim već godinama i uvek to bude pun pogodak.

Ova pesma je nastala još prošle godine, malo po malo smo radili i nadograđivali i evo premijerno je predstavili na festivalu „Skale„ u Herceg Novom.

foto: promo

Puno radim u ovom periodu kako na nastupima, tako i na novim pesmama. Već se kuva i nešto novo za jesen, a do tada uživajte u novom singlu “Zora je” na kanalu Magic Records.

Promo tekst