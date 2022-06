Blind Channel – Od Polarnog kruga do Exita, preko Evrovizije

Mrak i hladnoća Severa često utiču da se stvori iskonska, mračna snaga u muzici i bendovima koji dolaze iz nordijskih zemalja. HIM je obeležio čitave generacije slušalaca i mnogoobožavani Ville Valo je došao na Main Stage 2006. Iste godine su metalci iz iste zemlje, Lordi, osvojili, sasvim neočekivano, Pesmu Evrovizije u svojim „čudovišnim kostimima“. Kada su se Blind Channel pojavili na istoj manifestaciji 2021, masa Evropljana (i Australijanaca) ih je instantno upoznala i zaplesala uz pevljivi hit „Dark Side“. Završili su šesti, opravdavajući epitet Finaca kao neobičnih i hrabrih učesnika ove šarene fešte.

A ove godine, zajedno sa miljenicom evrovizijske publike, Konstraktom, Blind Channel dolaze na EXIT, da nastave tamo gde su Sabaton prošle, i Phil Anselmo 2019. godine stali.

Blind Channel neki nazivaju nu-metal bendom, poredeći ih sa Linking Parkom, dok drugi, „pravoverniji“, kažu da su oni post-hardcore. Oni sami nazivaju svoj pravac „nasilni pop“ („violent pop“), a nastali su u gradu Ouluu, na samoj granici Polarnog kruga, gde snega ne manjka.

Bend su prvobitno osnovali sredinom 2013. godine kolege iz razreda Joel Hokka i Joonas Porko koji su u to vreme bili u, kako ih opisuju, „rivalskim bendovima“ i odlučili da udruže snage.

Niko Moilanen je predložio ime Blind Channel kao ironiju na MTV, budući sa su svi oni kao klinci gledali upravo MTV i sanjali da postanu muzičari, a zatim je MTV prestao da pušta muziku i počeo sa realityjima, čime je postao „slepi kanal“ na TV-u.

Bend je objavio svoj debitantski singl „Save Me“ (i prateći muzički video) u oktobru 2013. Svoj prvi nastup uživo izveli su u malom rok klubu u Ouluu, krajem 2013, pre nego što su 21. marta 2014. objavili EP „Antipode“, sa singlovima „Naysayers“ i „Calling Out“. Ubrzo objavljuju EP „Foreshadow“ oktobra 2014, a njihov debi studijski album „Revolutions“ kasnije je objavljen septembra 2016. i uključuje singlove „Unforgiving“, „Don't“, „Darker Than Black“, „Deja FU“ i „Enemy for Me“.

Bend je nastavio turneju po Finskoj i okolnim zemljama, a kako su netipični metalci i samozvani poperi, u martu 2017. objavili su obradu američkog hip-hop dua Macklemore i hit singla Ryan Lewisa „Can't Hold Us“.

Njihov najuspešniji i najličniji album je izašao 6. marta 2020. pod nazivom „Violent Pop“, kako će kasnije definisati svu svoju muziku. Jasno je da je tajming najnesretniji mogući. Svega desetak dana kasnije, ceo svet se zatvorio, a sa njim i Finska. Promotivna turneja im je otkazana, a krenuli sa sa strim-koncertima, dok su u kratkotrajnom zatišju tokom toga leta objavili obradi Anastacijinog hita „Left Outside Alone“ u power-pop stilu. Pardon, violent pop stilu. Nu-metal pesmom „Dark Side“ izašli su pred stotine miliona gledalacau Roterdamu u maju 2021. i osvojili njihova srca – bili su 4. u glasanju publike. To im je donelo i pozive na mnogobrojne festivale, pa i EXIT 2022!

Smatraju ih pravim i pravovernim „finskim naslednicima“ Nightwish i HIM, a njihov 4. album „Lifestyles of the Sick & Dangerous” izaći će baš 8. jula, u vreme Exita!

Promo tekst/Žikica Milošević