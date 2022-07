Trijumf jednog od najupečatljivijih izdanja EXIT festivala!

Nakon četiri dana i noći završen je EXIT festival, kroz čije je kapije od 7. do 10. jula prošlo više od 200.000 posetilaca. Fantastični koncerti, impresivni DJ setovi i retko viđena energija kojom su isijavali i publika i headlineri, poput velikih Nicka Cavea i Calvina Harrisa, podigli su lestvicu festivalskog doživljaja koji sa Petrovaradinske tvrđave nose posetioci iz preko 100 zemalja sveta.

foto: Promo

EXIT je produkciono i žanrovski napravio nekoliko koraka napred, što se jasno videlo na najvećim festivalskim binama i zonama. Neverovatni utisci koje su glavne zvezde, kao što su Iggy Azalea, Sepultura, Boris Brejcha i ARTBAT podelile sa fanovima, ali i činjenica da je EXIT po prvi put imao domaćeg headlinera, Anu Đurić Konstraktu, potvrdili su da su prethodna četiri dana jula donela jedno od najupečatljivijih izdanja u Exitovoj istoriji.

foto: Promo

EXIT 2022 otpočeo je dvojakom ceremonijom otvaranja kojima su prikazana dve posebne strane festivala. Svečanim otvaranjem na Pachamama bini simboličnim puštanjem 22 golubice i otkrivanjem instalacije „Yellow Submarine“ na Dunavu jasno su demonstrirane vrednosti na kojima festival počiva – poruke mira poslate su u svet sa Petrovaradinske tvrđave. Drugu stranu donela je tradicionalna ceremonija u ponoć uz vatromet na Glavnoj festivalskoj bini.

foto: Promo

Tokom četiri festivalske večeri Petrovaradinskom tvrđavom hodalo je i plesalo više od 200.000 članova EXIT plemena, uz više od 1.000 izvođača koji su nastupali na preko 40 festivalskih bina i zona. Energetski nabijena Glavna bina varirala je od najintenzivnijih emocija, oda ljubavi i tragedije koje je doneo jedan jedini Nick Cave sa svojim Bad Seedsima, zatim spektakla najtraženijeg producenta i DJ-a današnjice Calvina Harrisa, vatrene hip hop dive Iggy Azalea, hitmejkera Afrojacka, Jaxa Jonesa, Aloka, Joela Corryja i najžešćeg gitarskog zvuka brazilske senzacije Sepultura, finskog Blind Channela i alternativog beloruskog sastava Molchat Doma. Sva ova velika imena spakovana su u četiri festivalske noći na samo jednoj, Glavnoj bini, a četvrte večeri EXIT festival doneo je još jedan istorijski momenat – Anu Đurić Konstraktu kao prvu domaću hedlajnerku Main Stagea u istoriji festivala. „Kosmički se poklopilo da smo prvi domaći hedlajner na Main Stageu ikada, zato što smo ’nobl’“, rekla je Konstrakta hiljadama fanova.

Hram najkvalitetnijeg elektronskog zvuka, mts Dance Arena, okupila je velikane današnjice, kao što su Boris Brejcha, Stephan Bodzin, Adam Beyer, ARTBAT, Honey Dijon, Maceo Plex, Blond:Ish, Anfisa Letyago, Reinier Zonneveld, Monolink, Satori, Denis Sulta, Mathame, a svi su do ranih jutarnjih sati razmenjivali energiju i ritam sa tradicionalno najmnogobrojnijom publikom ove bine. Visa Fusion Stage doneo je, kako samo ime kaže, fuziju žanrova, novih i starih generacija, domaćih i regionalnih izvođača poput bendova Paraf, Joker Out, Brkovi, Artan Lili i Orthodox Celts i jakih internacionalnih imena među kojima Marky Ramone i Noisia.

EXIT festival produkcijski je podignut na dosad najviši nivo, uz najkvalitetniji soundsystem i preko 40 bina i zona, a čak tri stejdža unapređena su u odnosu na prethodne godine – novi, veći prostor i kapacitet sada pružaju Gang Beats, No Sleep Novi Sad i Pachamama bina, svaka specifična na svoj način.

foto: Promo

Na ovogodišnjem Exitu predstavljena su dva specijalna showcase-a – Back To The Future na Glavnoj bini, koncept koji je doneo rap battlove mladih trep zvezda u usponu i legendi hip hopa na našim prostorima i World Music Balkans (WOMBA) showcase na Pachamama bini, posvećen primarno tradicionalnoj muzici balkana u fuziji sa popularnim muzičkim žanrovima. Pod okosnicom Rock @ EXIT nastupao je i kultni pank sastav Exploited, koji je pomerio Explosive binu. No Sleep Novi Sad bina postajala je iz noći u noć podijum različitih kultnih svetskih klubova – berlinski Watergate uz Adanu Twins i Stephana Jolka, Fabrik Madrid sa Airodom i Indirom Paganotto, pariški underground Possession uz postavku Dax J, Hector Oaks, Parfait, kao i Life and Death showcase uz Gerda Jansona i Stellarcompanion.

Spiritualna i duhovna strana festivala ojačana je već u sredu na generalnoj probi mts Dance Arene, a utvrđena na novoj, većoj lokaciji Pachamama bine, uz melodije muzike nove svesnosti i tradicionalne muzike Balkana i pogled na Dunav, čitav Novi Sad, najlepše zalaske sunca i noći, uz poruke mira, empatije, ljubavi, solidarnosti i zajedništva postavljenih širom Petrovaradinske tvrđave.

