IZVOĐAČI O EXITU: Između sna i jave, jedan od najprestižnijih festivala današnjice

„Bila mi je čast da nastupam ovde“, „magično i energično“, „ludačka energija“, „neverovatna lokacija“, „nešto o čemu možete samo da sanjate“, „jednom kada dođeš na EXIT, ne možeš da odeš kao ista osoba“, „želim da se vratim svake godine“, „jedan od najboljih festivala na svetu“ – samo su neki od utisaka koje Exitovi ovogodišnji izvođači nose sa Petrovaradinske tvrđave. Calvin Harris, Nick Cave, Iggy Azalea, Boris Brejcha, Adam Beyer, ARTBAT, Maceo Plex, Satori, Monolink, The Exploited, Sepultura, Masked Wolf, Ofenbach, Disciples, Reinier Zonneveld, Sama’ Abulhadi i mnogi drugi su pre svega izrazili ogromnu zahvalnost posetiocima i festivalu, a reč kojom su najčešće opisivali svoje iskustvo i publiku je „energija“.

foto: EXIT Foto tim

Thank You! | EXIT Festival 2k22

Alok kaže da „jednom kada dođeš na EXIT, ne možeš da odeš kao ista osoba“. „Veoma je jedinstveno. Sviđa mi se pozadina nastanka festivala, još više sam se zaljubio kada sam saznao tu priču. Čestitam, ovo je fantastično, ovo je mesto za srećne ljude, koji uživaju u trenutku i koji su prisutni. Mislim da je jako bitno da budemo zajedno, ovde, sada“, istakao je.

foto: EXIT Foto tim

Satori je na svom Instagram nalogu napisao: „Znate li onaj trenutak između sna i jave? Taj osećaj možete naći na Exitovoj Dance Areni“. Jedan od najposebnijih trenutaka njegovog nastupa bilo je izvođenje obrade pesme „Đelem, Đelem“ Esme Redžepove, koju je objavio u saradnji sa Exitom i osnivačem festivala Dušanom Kovačevićem.

foto: EXIT Foto tim

Iggy Azalea je u intervjuu Exitovom timu rekla da „nije želela da joj se nastup završi“, kao i da je svako izvođanje drugačije, ali da joj je ovo bilo posebno. „Dugo sam u ovom poslu i teško je da me bilo šta šokira, ali ovo je bilo šokantno novo iskustvo za mene. Bila sam šokirana da ljudi znaju reči svih pesama, kao i time koliko je festival ogroman! Šokirana sam i time koliko sam zastava Australije i mnogih drugih zemalja videla u masi, bilo je veoma lepo videti da ljudi dolaze iz celog sveta u Srbiju zbog nečega ovako posebnog“, rekla je.

foto: EXIT Foto tim

Velikani ovogodišnjeg Exita Nick Cave i Calvin Harris su pustili da njihova izvođenja govore za sebe i samo su publici i festivalu rekli jedno veliko „Hvala!“, i to Nick Cave na srpskom jeziku, tokom nastupa. Ogromno hvala stiglo je i od benda Sepultura. Na ostajanju do 6 ujutru zadnjeg festivalskog dana na Glavnoj bini zahvalio se i ZHU.

foto: EXIT Foto tim

Disciples su nakon nastupa imali veoma snažne impresije. „Želimo da se vratimo ovde svake godine. Ljudi ne shvataju koliko je ovo neverovatan festival, jedan od najboljih ikad na kojima smo puštali! Svako treba da dođe u Srbiju da bi ovo iskusio! Srpska publika je definitivno najbolja od svih pred kojima smo nastupili. Svi su imali isti osećaj, svi su bili zajedno i pokazivali ljubav jedni drugima i nama“, opisao je ovaj trojac.

foto: EXIT Foto tim

Joel Corry je rekao da za EXIT zna godinama i da je oduvek želeo da nastupi. „Ali ovo je prevazišlo moja očekivanja. Glavna bina je ogromna, vizuelni efekti odlični, veoma ozbiljna produkcija i ozvučenje. Neverovatno iskustvo za mene. Energija je iz minuta u minut bila sve veća“, poručio je.

Masked Wolf je osetio veliku i konstantnu energiju od trenutka kad je izašao na Glavnu binu, pa do samog kraja nastupa. „Ovo je vrlo verovatno jedan od najboljih događaja u Evropi. Energičan i očaravajući“, reči su kojima je opisao EXIT.

foto: EXIT Foto tim

Ana Đurić Konstrakta je rekla da joj je drago što je otvoren trenutak za to da „bendovi sa domaćih prostora zauzmu slot hedlajnera“. „Cela masa peva u glas, to se retko dešava, eto, to sam doživela i to ću da pamtim. Drago nam je što smo prepoznati i što smo dobili priliku da na tri Exitova festivala nastupamo na glavnim binama“, kaže Konstrakta.

ARTBAT, koji su ove godine imali završni set na mts Dance Areni, svoje nestrpljenje su podelili još pre nastupa: „Ekstremno smo uzbuđeni što zatvaramo jedan od najprestižnijih i najiščekivanijih festivala današnjice“.

„Nema reči koje mogu da opišu EXIT osećaj“, napisao je na Instagramu Boris Brejcha, a osećaj je obostran i za publiku koja je na mts Dance Areni čekala njegov nastup i ostala do jutra! Monolink je uz snimke sa svog live izvođenja, nakon kojeg je dobio ogroman aplauz, na Instagramu napisao: „Hvala EXIT festivalu, ovo je bilo neverovatno!“

foto: EXIT Foto tim

Blond:ish se tokom nastupa na mts Dance Areni čak i popela na DJ pult, a kasnije sumirala utiske: „Sanjam o ovome od kada sam počela da se bavim DJ-ingom. Upravo sam doživela pogled na ovaj amfiteatar i masu, ništa slično nisam iskusila u životu. Ovo je dokaz za izvođače koji tek počinju – snovi se ostvaruju, ovo je SAN“. Denis Sulta je rekao da je „preplavljen emocijama“ nakon nastupa na mts Dance Areni, koji je opisao kao „nešto o čemu možete samo da sanjate“. „Oduševljen sam energijom i ljubaznošću svih koje sam sreo od trenutka kada sam došao na festival. Fenomenalno!“, dodaje.

Adam Beyer, koji je prvog dana festivalu zatvorio mts Dance Arenu, zahvalio se rejverima koji su ostali celo jutro, po kiši, sa Enricom Sangiulianom i njim, i dodao: „Izrokali smo na Exitu“! Maceo Plex je fanove na Instagramu podsetio na pesmu „Revision“, koju je premijerno izveo prošle godine, i odmah nakon ovogodišnjeg nastupa fanove na Instagramu pitao: „Vidimo li se sledeće godine?“

foto: EXIT Foto tim

Reinier Zonneveld, koji je imao prvi susret sa Exitom i mts Dance Arenom, poručuje u intervjuu da je ovo iskustvo prevazišlo njegova očekivanja: „Bina, ljudi, izlazak sunca, atmosfera... Bila je velika čast nastupiti ovde, zaista sam uživao, bilo je veoma posebno. Ovo je jedan od najboljih festivala na svetu“.

Sama’ Albulhadi, koja je prošle godine nastupila na No Sleep Novi Sad bini, a ove na mts Dance Areni, čak kaže da je paničila pre nastupa zbog veličine bine i broja ljudi. Nastupila je u zajedničkom setu sa DJ ANNA, a celokupno iskustvo opisuje kao „magično i puno energije“. „Oblik bine je takav da možeš da vidiš lice osobe koja je u zadnjem redu u masi. Kao da svi stoje tačno ispred mene i đuskaju sa mnom“, istakla je. ANNA je takođe bila oduševljena binom: „Kakav pogled! Jedan od najlepših stejdževa na kojem sam puštala“, napisala je na Instagramu.

foto: EXIT Foto tim

Pevač benda The Exploited Walter David Buchan je publiku Explosive bine opisao kao „fantastičnu“. „Lepo je biti ovde. Povratak na EXIT za nas je privilegija, jer ovo je genijalan festival“, podelio je ovaj pevač svoje utiske. Sa ove bine slične utiske nose i The Undertones: „Jedinstveno je, nestvarno, jednostavno predivno“, kažu.

Jax Jones je Exitovom timu u intervjuu rekao da mu je bilo „apsolutno zadovoljstvo“ da ponovo nastupi na festivalu i da je poenta njegovog seta bila pozitivna energija. „Dao sam je publici i ona mi je uzvratila, to je bila savršena harmonija“, rekao je.

Ofenbach su posle nastupa podelili da je bilo „ludo“: „Veoma smo umorni, što je dobar znak. To znači da smo publici dali sve, i ona nama. Bila je dobra povezanost“, kažu. ACRAZE je rekao da nije očekivao da će biti „toliko ludo“. „Potpuno neverovatno. Pubika je bila odlična i svi smo bili jako povezani“, rekao je. Shouse, koji su prvi put bili na Glavnoj bini, rekli su da lokacija neverovatna. „Želeli bismo da ostanemo još nekoliko dana. Predivno je, želimo da se vratimo! Osetili smo pozitivnu srpsku energiju“, rekao je ovaj dvojac.

foto: EXIT Foto tim

Marky Ramone se posebno zahvalio festivalu i publici, Marc Greenway iz benda Napalm Death je istakao muzičku raznovrsnost festivala, Gerd Janson je za No Sleep Novi Sad rekao da je jedna od najimpresivnijih bina na kojoj je nastupao do sada, Mockakk kaže da je EXIT „sigurno jedan od najboljih festivala na kojem je nastupio“, Senidah izdvaja „ljude, ludačku energiju i slobodu“, Molchat Doma su se celoj Srbiji zahvalili, uz reči „ovi dani su bili predivni“, Blind Channel su napisali: „20.000 puta hvala“.

Dax J je EXIT opisao kao „epski“. „Imam veoma posebnu vezu sa Exitom, veoma mi je drag festival. Rastao sam sa njim i to putovanje je bilo divno. Sada se osećam kao kod kuće“, kaže on. Indira Paganotto, koja je zatvorila festival na No Sleep Novi Sad bini, sa Tvrđave je otišla puna snažnih utisaka. „Završni set na No Sleep bini je jedno od najboljih iskustava u mojoj karijeri! Doživeli smo pravu magiju! Kakav izlazak sunca, kakvo mesto, kakav festivalski tim, kakvi RATNICI“, napisala je na Instagramu.

Zbog svega ovoga jedva se čeka sledeća, 2023. godina, kada će EXIT biti održan od 6. do 9. jula! Posetioci se mogu odmah prijaviti za najpovoljnije ulaznice. Uz popunjavanje kratkog formulara, biće među prvima koji će po najboljim cenama sebi obezbediti ulaznice za EXIT 2023.

Promo