VIKEND U ČAST PREDRAGA EJDUSA: Pogledajte filmove “Tango Argentino” i “Vukovar, jedna priča” na Kurir televiziji

Legendarni glumac Predrag Ejdus napustio nas je u septembru 2018. godine, a da je živ, nadanašnji dan bi napunio 75 godina. On će zauvek biti upamćen po brojnim pozorišnim i glumačkim ostvarenjima, a ovog vikenda na Kurir televiziji imaćete priliku da pogledate filmove “Tango Argentino” i “Vukovar, jedna priča” i podsetite se njegovih genijalnih uloga.

Danas u 15.20 časova na Kurir televiziji pogledajte domaći film “Tango Argentino”, priču o milom i dobrom pegavom dečaku, koji će uspostaviti nežna i dirljiva prijateljstva sa usamljenim ljudima.

Priča prati porodicu koja usled sloma jednopartijskog političkog sistema doživljava ozbiljan socijalni potres u kom se ne snalazi. Dečak Nikola, uskočivši iznenada u "posao" svoje majke, pomaže starim usamljenim licima, budi njihove uspavane duše, okuplja ih i zbližava. U njihovom susretu svi su na dobitku, oni su ponovo dobili volju za životom, dok dečak konačno dobija sve ono što mu je porodica uskratila - ljubav, razumevanje, pažnju i toplinu.

Dečakovi prijatelji polako nestaju i on oseća bolne gubitke. Bez znanja roditelja, dečak odlazi na more sa poslednjim starcem i provodi nekoliko nezabravnih dana. Dečaku je to prva zagledanost u plavetnilo, starcu poslednja. Film je snimljen 1992. godine u režiji Gorana Paskaljevića, a scenario je pisao Gordan Mihić. Glavne uloge igraju Mija Aleksić, kome je ovo poslednja odigrana uloga, Miki Manojlović, Nikola Žarković, Rahaela Ferari i drugi. U 22 časova na programu Kurir televizije je film "Vukovar, jedna priča".

Film prati priču o ljubavi, patnji i sudbinama ljudi koji su preživeli "Hirošimu" današnjeg vremena, a na osnovu istinite ljubavne priče dvoje mladih, Hrvatice i Srbina, koji se, pod uticajem političkog marketing, a kasnije i rata, udaljavaju i razilaze preživevši pakao. Priča o ponavljanju istorije, o nastavku Drugog svetskog rata na tlu bivše Jugoslavije, o patnjama i stradanju običnih ljudi, koji, pod uticajem moćnih političkih interesa, uništavaju svoju porodicu i svoj dom.

Snimljen je 1994. godine u režiji Bore Draškovića, dok scenario potpisuje Maja Drašković. Glavne uloge igraju Mirjana Joković, Boris Isaković, Svetlana Bojković, Predrag Ejdus, Mihailo Janketić, Dušica Žegarac, Nebojša Glogovac, Mira Banjac, Dušan Janićijević, Olivera Marković, Sonja Vukićević, Aleksandra Pleskonjić, Goran Daničić i mnogi drugi.

foto: Kurir