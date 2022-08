FANTASTIČNA PRVA NOĆ UZ KONSTRAKTU, ANFISU LETYAGO I MAHMUTA ORHANA

Prva noć Sea Dance festivala nadmašila je očekivanja više od 12.000 fanova prepune plaže Buljarica, a već je spremna nova postava u čijoj će se režiji ponovo plesati do jutra, pored mora! Večeras na glavnu festivalsku binu dolazi moćna kombinacija trepa, planetarnih hitova, hausa i tehna, koju donosi internacionalna i regionalna ekipa predvođena italijanskim duom Mind Against, herojima nedavnog EXIT festivala Shouse, neprikosnovenom trep kraljicom Balkana Senidom i jedinim DJ-em u istoriji novosadskog festivala koji otvorio i zatvorio Dance Arenu Humanom Riasom. Rame uz rame s njima nastupiće i jedna od najboljih ženskih MC-jeva ovih prostora Mimi Mercedez, kao i Tam i Micka Lifa.

Sinoćnje otvaranje već je u najavama ispisivalo važnu novu stranicu u istoriji najvećeg crnogorskog festivala. Kreatori sjajne energije bili su headlineri – Ana Đurić Konstrakta, najtraženija muzička umetnica ovih prostora na svom premijernom koncertu u Crnoj Gori, jedno od najjačih techno imena današnjice Anfisa Letyago i obožavani hitmejker Mahmut Orhan, techno majstori Marko Nastić i Ilija Djokovic, zatim svojevrsni domaćini Sea Dance festivala grupa Who See i lokalni izvođači koji su priredili žurku za pamćenje na Together. Always! bini. Svi oni sa festivala nose odlične utiske, jednako koliko i publika!

Ana Đurić Konstrakta, čiji su premijerni nastup Sea Danceri dugo iščekivali, do vrha je napunila plažu i ponovo oduševila publiku regiona i sveta. Energija koju joj je pružila publika dovela je do toga da nastup opiše kao odličan! „U Crnoj Gori sam prvi put kao Konstrakta, kad imaš odgovor od publike koji sam ja dobila, koncert uvek bude lep. Bacali su na binu grudnjake, naočare, medu, poruke koje još nisam stigla da pročitam i majicu na kojoj je pisalo Godstrakta! Exitovski duh i entuzijazam se prepoznaje, ali svaki Exitov festival ima svoju specifičnost. Lokacija Sea Dance-a je toliko lepa da mi je žao što se festival ne dešava preko dana. Ovo mesto je prelepo“, rekla je Konstrakta.

Mahmut Orhan je rasplesao celu plažu svojim setom, a nakon nastupa je bio pun utisaka: „Već sam bio u Crnoj Gori, ali nakon ovog nastupa sam još više oduševljen. Bina je na nekoliko metara od mora i to daje osećaj koji druge lokacije nemaju. Hvala vam, Sea Danceri!“

Set Anfise Letyago, koji su techno obožavaoci premijerno slušali, podigao je atmosferu na viši nivo, koji se održao sve do svitanja. „Ovo je bila nezaboravna noć! Svaki set mi je kao da prvi put puštam, a pogotovo na ovakvoj lokaciji, pored mora, i pred ovakvom publikom. Ja sam im dala mnogo energije, oni su mi uzvratili, i sve zajedno je bilo sjajno, osećam se kao da sam na odmoru, a ne na poslu“, podelila je svoje utiske Anfisa nakon seta.

Otvaranje festivala nije propustio ni premijer Crne Gore Dritan Abazović, koji je rekao da misli da Sea Dance donosi kosmpolitski duh. „Sreo sam ljude iz Amerike, Izraela, Evrope i celog regiona i mislim da je svet u malom došao u Budvu da uživa u vrhunskoj muzici“, izjavio je Abazović.

Predsednik opštine Budva Milo Božović je rekao da festival izgleda odlično i da se svake godine ide napred. „Skoro do zadnjeg dana se nije znalo da li će festival biti održan, ali našli smo način, mislim da je festival još bolji nego prošle godine i idemo dalje“, naveo je Božović.

Sea Dance nezaustavljivo ide dalje, kapije festivala na Buljarici biće večeras otvorene u 19.00. Nastupe na glavnoj, Visa Dance Paradise powered by Turistička organizacija Budve bini, otvoriće Thicc Boi u 20:00, zatim Micka Lifa u 20:30, nakon koje slede Tam u 21:30, Mimi Mercedez u 22:30 i Senidah u 23:50. Promenu u zvuku doneće Shouse u 01:00, a sam kraj će biti u sigurnim rukama Human Riasa koji nastupa od 02:30 i Mind Against koji počinju u 04:00.

Together. Always! Powered by Guarana bina večeras, od 20:00 do 06:00, predstavlja glavne adute crnogorske elektronske scene, među kojima su Marc Stan, Starac, Mr Mips, Vlado Božovć, Lazar b2b Vuk Đurišić, Branko Vuković b2b Iks Oks, Mr Lekka b2b Mallex Marrero, Budo Šuković, Satie i Stamina. Tuborg Silent Dance će i u petak preuzeti DJ Dirty, Fanatic, Đura Ćurčić i Alex Mark.

Sve regularne i VIP ulaznice moraju biti zamenjene za festivalske narukvice na zamenskim mestima koja se nalaze kod kapija festivala. Njihovo radno vreme je od 10:00 do 03:00 za regularne ulaznice i od 16:00 do 03:00 za VIP. Ulaz na festival moguć je najkasnije do 03:00. Kao i prethodnih godina, plaćanje na Sea Dance festivalu će biti moguće isključivo festivalskom karticom za plaćanje. Organizatori su se pobrinuli za shuttle buseve iz Budve i Bara do Buljarice, kao i za posebne cene taxi prevoza. Ulaznice se mogu kupiti na festivalskim kapijama. Informacije o satnici, ulaznicama, smeštaju, prevozu i svim drugim festivalskim novostima mogu se pronaći na zvaničnoj stranici festivala, Facebook i Instagram stranicama, kao i na aplikaciji Sea Dance.

