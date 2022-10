DEBELA SAM ZBOG MAJKE! Seka Aleksić u emisiji Pusti brigu otvorila dušu: Učila me je da radim OVO! Nepopravljiv sam MEGALOMAN

Pevačica Seka Aleksić, koja se odnedavno odlično snalazi u ulozi voditeljke emisije Majke i Snajke na Kurir televiziji bila je gošća Suzane Petričević u Emisiji Pusti brigu.

- Majka me je učila da mora sve da se pojede iz tanjira i zato sam debela - rekla je Seka uz prepoznatljivi šeretski osmeh.

Ona je rekla da joj je najveća ljubav pevanje, potom gluma, i na kraju, ali ne i najmanje važno kuvanje.

foto: Kurir televizija

- Kod mene se uvek nešto sprema i to u ogromnim količinama. Ja ne znam ništa normalno nego sve megalomanski. Nepopravljiv sam megaloman. Čak sam sebe iz uloge voditelja unapredila u vođu snimanja, Pa svima naređujem govorim ti to, to ovo, ovo ovako, ono onako - kaže Seka.

Ona je sa gledaocima podelila zanimljivu situaciju sa snimanja Majki i Snajki gde je jedna takmičara insistirala da njenog kolegu Rašu vodi kući.

- To je bila jedna Nišlijka, onako, što bi moja mama rekla elegantno popunjena, preslatka, jako duhovita i zanimljiva. Ona je zapela da Rašu vodi kući, jedva smo ga odbranila - otkriva Seka i kaže da je u emsiji pronašla kumu.

- Nudila sam kumstvo svima redom pa koja prihvati - našalila se Seka.

Kurir.rs

