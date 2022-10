EXIT upravo duplirao listu izvođača za No Sleep – uz Amelie Lens i Reiniera Zonnevelda dolaze Ida Engberg, Matisa i Olga Korol!

No Sleep festival je upravo udvostručio svoj program, a tek stižu desetine izvođača za besani vikend 11. i 12. novembra, kada će Beograd ugostiti najveći festival elektronske muzike u Jugoistočnoj Evropi! Na ovu međunarodnu smotru, koja je pre par godina osvojila i titulu Najboljeg novog festivala Evrope, dolaze najtraženije techno zvezde nove generacije i rekorderi po rasprodatim nastupima Amelie Lens i Reinier Zonneveld, dok će španska psy-trance-techno furija Indira Paganotto i australijski šoumen Partiboi69 imati svoj debi u Beogradu!

No Sleep Festival 2022 | Lineup Updated and Doubled!

U prestonicu dolaze i nova holandska zvezda Kiki Solvej, madridski majstor Regal i novi underground kralj Pariza Koboyo, ali i planetarno voljena švedska aktivistkinja i DJ sa istančanim zvukom Ida Engberg! Njoj će se u klubu Drugstore pridružiti i nova italijanska zvezda u usponu Matisa, kao i nemački DJ i ambasador Exita Human Rias! U beogradskim Silosima, koji će ove godine biti povezani pešačkim putem sa Hangarom, dolaze ukrajinska minimal heroina Olga Korol, art direktor milanskog kluba Tunnel DJ Bugsy, strazburški DJ Pascal Walter, Šveđanka Maria Nordgren i Ukrajinka Masha.

Regionalnu i domaću scenu predstavljaće balkanski DJ bard Dejan Milićević, splitski DJ Jock, sarajevski Edib B, Mostarac Andrej Jelić, Novosađanka Katalina, te dobro znana beogradska imena Antrax i Doo. Zbog uvek velikog interesovanja za No Sleep festival, aktuelne poklon cene ulaznica koje donose uštedu od čak 40 odsto, važiće najkasnije do petka, 28. oktobra, ili do isteka veoma ograničenih zaliha!

Ida Engberg i Matisa predvode zvanične No Sleep Afterpartije u klubu Drugstore

Nezaobilazan deo No Sleep festivala tradicionalno su afteri u kultnom beogradskom klubu Drugstore. Zvezda prvog No Sleep jutra je Ida Engberg, švedska techno i deep house producentkinja i DJ-ica sa više od dve decenije staža na elektronskoj muzičkoj sceni. Ogromnu podršku i internacionalnu karijeru zavredila je kultnom trakom „Disco Volante“ i remiksom numere „Sisters of Night“ grupe Depeche Mode. Od 2011. objavljuje izdanja za čuveni Drumcode, na kojem su i trake „Blue Yonder“, „Junoverse“ i „Unanswered Question“ u saradnji sa Adamom Beyerom. Prvo jutro u klubu Drugstore otpočeće beogradski DJ Antrax, poznat po svojim maratonskim minimal, house i techno afterparty setovima, a zatvoriće ga nemačko-iranski DJ Human Rias, rezident i buker nekadašnjeg kultnog minhenskog kluba MMA (Mixed Munich Arts), rezident No Sleep festivala i prijatelj Exita.

Drugi dan festivala u klubu Drugstore obeležiće WB Community žurka, čiji će domaćin biti DJ King of the Clouds. Nedeljni after započeće Andrej Jelić, jedan od utemeljivača bosansko-hercegovačke klupske scene, poznat po višečasovnim afterima, ali i Roof Aw projektu, u okviru kojeg je organizovao žurke na unikatnim lokacijama. Centralni deo aftera pripada Matisi, koja dolazi iz Firence, italijanskog grada umetnosti, odakle donosi podjednaku inspiraciju i muzikom i modom. Debitovala je EP-jem „Organza/Honey Comb“ i tako svetu predstavila svoj muzički stil koji uključuje house, disco i electro. Maratonski No Sleep vikend će zatvoriti regionalnoj i domaćoj publici omiljeni Dejan Milićević. On je zaslužan za formiranje domaće elektronske scene, a više od dve decenije kasnije, njegova ljubav prema probranom techno i house zvuku nije ništa manja. Od brojnih izdanja, preko svoje izdavačke kuće Tit0 – Tit Zero Records, pa do nastupa na velikim evropskih festivalima, Dejan Milićević svoje iskustvo donosi na poslednje sate ovogodišnjeg izdanja festivala.

U prodaji su regularne festivalske ulaznice po ceni od 2.290, uz popust od 40 odsto, i VIP GOLD festivalske ulaznice po ceni od 3.990. Regularne pojedinačne ulaznice mogu se kupiti po poklon ceni od 1.590 dinara, sa uštedom od 40 odsto, dok cena pojedinačnih VIP GOLD ulaznica iznosi 2.790 dinara. Zbog ogromnog interesovanja i potražnje, aktuelne cene ulaznica važiće najkasnije do petka, 28. oktobra, ili ranije, ukoliko se rasproda ograničeni kontigent.

Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i preko prodajne mreže Gigs Tix, online i na prodajnim mestima.

(Promo)