No Sleep festival završen uz nove rekorde i preko 16.000 fanova iz celog sveta!

I četvrto izdanje No Sleep festivala, koji i dalje zvanično drži titulu najboljeg novog evropskog festivala, završeno je postavljanjem rekorda. U Glavnom hangaru Luke Beograd bilo je najviše posetilaca ikad, a prema mnogima, još veći fenomen bio je ogroman broj fanova koji je ostao do samog kraja maratonskog festivala, na nastupu sad već globalne zvezde Indire Paganotto.

Ne pamti se muzički događaj u Beogradu na kojem je čak 95 odsto posetilaca ostalo posle 06:00, a kamoli do 07:00 časova ujutru! Ulaznice za festival bile su kompletno rasprodate, a pored spomenute Španjolke, ovogodišnji program obeležili su Amelie Lens, Reinier Zonneveld, Partiboi69, Ida Engberg i desetine drugih!

Prestonica je tokom vikenda vrvela u No Sleep raspoloženju na devet lokacija, kroz koje je prošlo više od 16.000 posetilaca. Amelie Lens je pustila hit dua sa lokalne beogradske scene Omladina voli rejvove, Reinier Zonneveld je, donoseći svoj live act i u Beograd, pokazao zašto osvaja plesne podijume širom sveta, Partiboi69 je saznao da u Beogradu ima neke od najvećih fanova, koji su na festival došli obučeni u njegovom stilu, a u prvim redovima su bili obožavaoci koji su uzvikivali ime Kiki Solvej. Zidove Hangara prve No Sleep noći zatresao je madridski techno majstor Regal, koji se za kraj seta popeo na DJ pult, a savršene uvode za groznicu rejverskih večeri napravili su Koboyo, DJ Jock, Edib D i Katalina.

„Savršen vikend“ – tako je Amelie opisala svoj dolazak u Beograd i Zagreb. Upravo je ona ovaj vikend dovela do savršenstva besprekornim setom pred oko 6.000 ljudi, a koliko je Beograd želeo da je čuje videlo se po redovima koji su se stvorili ispred Glavnog hangara. Svi su uzbuđeno čekali i nastup Indire Paganotto, ovogodišnje miljenice publike Exitove No Sleep Novi Sad bine, čiji je set bio jedan od najposebnijih ikada na No Sleep-u. Tako ga je i ona doživela, uz reči da su njen set i reakcije publike bili „novi nivo magije“.

Oni sa najvećom klabing kondicijom uputili su se ka No Sleep afterima u klubu Drugstore, gde su ih u odličnoj atmosferi dočekali Ida Engberg, Matisa, Dejan Milićević, Human Rias, Andrej Jelić i Antrax. „WOW. Nemam reči da opišem ovo. Izvanredno!“, napisala je Matisa nakon nastupa u Drugstore-u.

Ni drugi beogradski klubovi nisu odoleli No Sleep šarmu, pa su punom parom radili i Silosi Beograd, 20/44, Ben Akiba, Dim, Yugovinyl i Backstage. Izuzetno kvalitetne sadržaje donela je No Sleep konferencija, koja je ovogodišnje izdanje posvetila temama kao što su presek stanja u festivalskoj i event industriji usled tekuće krize, proces izgradnje muzičke karijere, osnivanje sopstvene muzičke izdavačke kuće, dok je svoje impresivno producentsko znanje, savete i trikove tokom radionice podelio DJ Jock.

Pamtiće se da je ova godina donela trostruko maratonsko rejv iskustvo, sa dva No Sleep festivala u produkciji EXIT tima i Exitovu No Sleep Novi Sad binu. No Sleep je još jednom pokazao da je više od muzičkog događaja, da je njegova snaga u ljudima i zajednici koju su izgradili, te da je ranija titula za Najbolji novi evropski festival i te kako zaslužena.

