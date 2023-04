Turistička organizacija opštine Budva u sniježnom Beogradu promovisala 20. jubilarni međunarodni karneval i uskršnje svečanosti

Pred brojnim predstavnicima medija i turističkih agencija u bajkovitom prostoru restorana „Kalemegdanska terasa“ okruženog bjelinom nesvakidašnjeg aprilskog snijega, Turistička organizacija opštine Budva, NVO „Feštadjuni“ i predstavnici hotela „Avala“ i „Maestral“ promovisali su danas 20. jubilarni međunarodni karneval i uskršnju manifestaciju „Od Uskrsa do Vaskrsa“.

„U ovom prelijepom sniježnom danu vas pozivamo sve da uskoro osjetite mirise mora, zabave i radosti u Budvi tokom jubilarnog karnevala čije obilježavanje će početi već 28. aprila, a trajati sve do 2. maja. Zadovoljstvo je i ovoga puta biti u Beogradu i pozvati sve drage ljude da nam budu gosti tokom prazničnih svečanosti, koji će otpočeti 9. aprila tradicionalnom manifestacijom „Od Uskrsa do Vaskrsa“, a čiji programi su, prije svega, namijenjeni najmlađima“ – istakla je Tijana Kotarac, predstavnica TO Budva.

„Više od 3.000 učesnika iz 60 zemalja svijeta učestvovaće u, najvećoj do sada karnevalskoj povorci 29. aprila i čast nam je da, većini, uzvratimo gostoprimstvo i pokažemo koliko su „Feštadjuni“ i Budva dobri domaćini.“ – rekla je Sandra Jablan iz NVO „Feštadjuni“.

foto: Promo

Specijalne praznične aranžmane, uskršnje i prvomajske, posebno porodične pakete, promovisali su i predstavnici hotelijera – Milica Bulatović iz hotela „Avala“ i Nataša Kuljača iz hotela „Maestral“, a svi prisutni novinari i predstavnici agencija dobili su i flajere Hotelske grupe „Montenegro stars“ koji su tokom ovog perioda godine obezbijedili visoke popuste u svojim objektima.

Specijalnu nagradu – petodnevni aranžman za dvije osobe – obezbjedio je danas i budvanski hotel „Slavija“.

U okviru jubilarnog karnevala koji se ove godine održava pod sloganom “Zaplešimo skupa, da nam srce jače lupa” u ponedjeljak, 1. maja, od 22:30 veliki koncert će održati Vlado Georgiev, koji je na koktelu u Beogradu zahvalio organizatorima i pozvao sve prisutne da uživaju u dobroj atmosferi i divnim kostimima, koje su imali priliku da vide i danas na svečanom koktelu.

foto: Promo

Promotivnom događaju na “Kalemegdanskoj terasi” prisustvovali su i Predrag Mitrović, otpravnik poslova u ambasadi Crne Gore u Beogradu i predstavnici Turističke organizacije grada Beograda.

Beograđani će u poslijepodnevnim satima uživati u promociji budvanskog karnevala u tržnom centru “Galerija”, gdje će ih maskirana vesela povorka obradovati poklonima i pozvati da krajem aprila i početkom maja budu dio nezaboravne atmosfere u Budvi.

Promo tekst