VELIKA SAJAMSKA AKCIJA – MESTO ZA SVE DOBRE STVARI!

Pored toga što donosi mnoge nove početke, jesen je već dobro poznata i kao sezona sajmova, a jedan od njih je, svakako, i sajam nameštaja. U skladu sa tim, dobre vesti nam stižu od Forma Ideale, koji su odlučili da približe sajam svim svojim kupcima, i daju posebne POPUSTE u salonima nameštaja u 36 gradova u Srbiji (porodajnu mrežu pogledajte OVDE) kao i za sve one koji biraju kupovinu putem Forma Ideale Internet prodavnice na sajtu www.formaideale.rs.

U toku VELIKE SAJAMSKE AKCIJE - MESTO ZA SVE DOBRE STVARI u trajanju od 02. do 21. oktobra, imate prilike da odaberete neki od skoro 600 artikala sa cenama sniženim i do 50%, a kako smo navikli na to da misle na svoje potrošače, Forma Ideale od 02. oktobra ima posebne povoljnosti za svoje lojalne kupce!

Naime, dosadašnji uslovi da postanete vlasnik Forma Ideale Loyalti kartice su izmenjeni, a novina je ta da svaki kupac nakon što se registruje za Forma Ideale Loyalty karticu i ostvari jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara, može već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine, da koristiti pravo na Loyalty cenu, prikazanu sa dodatno uračunatih 5% popusta na svakom artiklu.

Kako bismo vam približili o kakvim je to sniženjima reč za vreme VELIKE SAJAMSKE AKCIJE - MESTO ZA SVE DOBRE STVARI , predstavićemo vam artikle sa naglaskom na loyalty cene, koje su sada, više nego ikada pre, dostupnije svim kupcima Forma Ideale.

Pre nego što sami pogledate kakve povoljnosti vam nudi Forma Ideale do 21. oktobra, izdvajamo ono što bi posebno moglo da vas obraduje iz aktuelne velike akcijske sajamske ponude.

foto: Promo

Ukoliko želite da na najbolji način osvežite dnevni boravak, predlog za idealnu kupovinu je ugaona garnitura GALAXY, dostupna u tri dezena, po ceni od 54.990 dinara. Garnitura je prostrana, i samim tim idealna za okupljanja i druženje, a obaranjem naslona se može transformisati u ležaj za spavanje površine 215x125cm.

Ako razmišljate o idealnom regalu za vaš dnevni boravak, tokom velike sajamske akcije regal FAIR, na popustu je od čak 73% i iznosi 9.990 dinara. Praktično je i moderno rešenje, i sasvim sigurno će u vaš dnevni boravak uneti željeno osveženje.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet, a tokom VELIKE SAJAMSKE AKCIJE Forma Ideale vam predstavlja kuhinju CLAUDIA 200 (200 cm širine), u atraktivnoj kombinaciji dekora i crnog bojenog stakla, po ceni od samo 34.990 dinara. Uz ovu kuhinju možete odlično uklopiti i trpezarijski sto DT 120x80 dostupan po ceni od 9.990 dinara.

Tokom trajanja aktuelne sajamske akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj OTTELO, po ceni od 34.990 dinara, dostupan u dva različita dezena štofa, uz koji bi se sjajno uklopio i garderober SIERRA 220 OG, čija je akcijska trenutno 37.990 dinara.

foto: Promo

Ukoliko ste razmišljali da obradujete najmlađe članove porodice, ne propustite priliku do kraja VELIKE SAJAMSKE AKCIJE – MESTO ZA SVE DOBRE STVARI, jer je dečija soba TINA na sniženju od 50% i iznosi 17.990 dinara.

Sve ostale povoljnosti koje ova akcija pruža možete pogledati na sajtu Forma Ideale, a ono što nikako ne bi trebalo da zaboravite jeste da vam je kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima na internet sajtu www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO i iskoristite sjajne akcijske ponude!

Promo