EXIT okupio svet u prestonici – preko 10.000 fanova iz 40 zemalja posetilo EXIT Belgrade Takeover!

Proteklog vikenda održan je veliki EXIT Belgrade Takeover, koji je uz tri dana programa i najveće zvezde elektronske muzičke scene, posetilo više od 10.000 fanova iz 40 zemalja sveta! Od interaktivnog spektakla sa Borisom Brejchom i njegovom Fcking Serious ekipom, preko kompletno rasprodatog Hangara u maksimalnoj konfiguraciji za No Sleep powered by VODAVODA žurku uz ARTBAT, Adana Twins i Freda Lenixa, sve do sinoćnjeg New Moon Ecstatic Cacao događaja u Silosima, jedinstvena energija EXIT festivala još jednom je u Beograd donela vikend po uzoru na najveće svetske metropole.

NO SLEEP 2023 – Thank you video

Prve večeri velikog EXIT Belgrade Takeover vikenda, miljenik domaće publike Boris Brejcha doveo je energiju čitavog Hangara do apsolutnog zenita sa svojim „In Concert” spektaklom. Tokom trosatnog seta Brejcha je ređao svoje najpoznatije trake, među kojima su se našle „Darkness“, „To The Moon And Back“ i „Vienna“, a posebnu atmosferu napravila su njegova dva keca u rukavu, pesme„Up Down Jumper“ i „Take It Smart“. Ovaj nastup obeležile su i jedinstvene LED narukvice zahvaljujući kojima je svaki posetilac bio deo Brejchinog nastupa, pa je Brejchin najnoviji remiks, pesma „My Favourite Stranger” legendarnog benda Depeche Mode, obojio čitav prostor jarkom crvenom bojom! Posebno mesto u srcima svih fanova zauzele su gumene patke koje su gotovo neizostavni deo Borisovih nastupa. Pored nekoliko ogromnih pataka na naduvavanje, Boris je tokom svog seta u publiku bacio više malih, žutih, potpisanih suvenira, i tako izrazio svoju zahvalnost i ljubav fanovima koji su uz njega već godinama. Uvertiru u petak veče napravili su jedinstveni Deniz Bul i Moritz Hofbauer, koji je upravo pred beogradskom publikom uz tortu proslavio izdavanje svog debitantskog albuma „In A Blurry world”.

1 / 5 Foto: EXIT Photo Team

Dugoočekivana No Sleep powered by VODAVODA žurka u subotu je bila popunjena do poslednjeg mesta i time ušla u rang rekordno posećenih događaja u Luci Beograd! Vodeći svetski DJ dvojac ARTBAT priredio je očekivano moćan set u kom su naizmenično nizali hitove, remikse, ali i ono po čemu su globalno prepoznatljivi – neobjavljene trake čiji se ID-jevi pogađaju na društvenim mrežama! Fanovi su imali prilike da čuju omiljene „Return To Oz“ i „Age of Love (Rave Mix)“, ali i obradu čuvene „No Good (MORTEN)“ kultnog britanskog sastava The Prodigy. Nemački dvojac Adana Twins opravdali su titulu kraljeva festivalskih završnica držeći Hangar dupke punim do samog kraja, dok je hit producent i zvezda u usponu Fred Lenix oduševio sve prisutne! Zagrevanje za besanu noć priredili su Exitovi internacionalni rezidenti – nemački producent iranskog porekla Human Rias i zvezda EXIT Echosystema Lanna. Pažnju i simpatije publike osvojili su mladenci koji su na veliku No Sleep žurku došli pravo sa svog venčanja, a iznenađenje večeri bila je mlada koja je bidermajer bacala sa bine upravo za vreme Lanninog seta!

Rezervisana za mir, nedelja u beogradskim Silosima bila je obojena najkvalitetnijim, čistim kakaom iz Gvatemale, meditacijom i ekstatičnim plesom. Događaj New Moon Ecstatic Cacao stavio je tačku na neverovatan vikend i doneo posetiocima neophodno uzemljenje posle dve uzastopne neprospavane noći. Drevna kakao ceremonija, Bhakti bend i magična Lava, Human Rias i DJ Yelisaveta poveli su jedinstveno svesno pleme na put oslobađanja životne energije i pronalaženja nove iskre, jedinstvene za svakog posetioca. Neverovatnim moćima Mladog Meseca, čija energija podstiče nove početke, namere i želje, završen je veliki EXIT Belgrade Takeover vikend.

Promo