BEOGRAD NA MAPI SVETSKIH ZVEZDA: Bryan Adams otvora sezonu spektakularnih koncerata u našoj prestonici

Dok se Beograd priprema za dva spektakla koje će prirediti Rammstein u maju 2024. na Ušću i nastup Eda Širana u avgustu, domaću prestonicu očekuje još jedno nezaboravno iskustvo – koncert Bryana Adamsa 12. decembra u Štark Areni u organizaciji Skymusic-a.

Beograd se polako vraća na mapu najpoznatijih svetskih koncertnih destinacija, a Adams je zasigurno jedan od ključnih izvođača koji će to i potvrditi. Kako važi za jednog od najboljih live izvođača današnjice, njegov povratak u srpsku prestonicu obeležiće ne samo vokalna virtuoznost, već i autentična rok atmosfera koja će ispuniti Arenu i pružiti nezapamćeno iskustvo ljubiteljima autentičnog gitarskog zvuka.

foto: Promo

Prestonica će biti svedok neverovatne produkcije, uzbudljive atmosfere i vanvremenskih numera koje su oblikovale mnoge generacije. I dok se šuška o specijalnom iznenađenju koje Adams priprema za publiku tokom ove turneje, ostaje nam da se u narednih mesec dana podsetimo antologijskih pesama poput „Summer of '69“, “It’s Only Love”, „Run to You“, „Cuts like a knife“, „Everything I do I do it for you“ i mnogih drugih.

Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, preko besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

Promo