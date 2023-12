EVO ŠTA ĆE BRAJAN ADAMS URADITI ZA SVOJE FANOVE NA KONCERTU U ARENI

Iako još uvek nema zvanične informacije o tome da li će se Beyonce pojaviti na koncertu Brajana Adamsa sledeće nedelje (12. decembra) u Štark Areni, slavni muzičar smislio je kako dodatno da obraduje fanove

foto: Bryan Adams

Brajan Adams, ikona rok muzike, za čiji se koncert već nedeljama traži ulaznica više, rešio je da dodatno obraduje svoje fanove, pa će posetioci imati priliku ne samo da dožive njegov neponovljiv nastup, već i da postanu vlasnici ploča sa potpisom legendarnog muzičara!

Prvih 100 srećnih fanova koji kupe ploču na koncertu dobiće i poseban dodatak – Adamsov autogram lično, i to na licu mesta! Ovaj gest je svojevrsna nagrada za beogradsku publiku koja će već u utorak treći imati priliku da čuje antologijske hitove jednog od najistaknutijeg live izvođača na svetu.

Muzičar u domaćoj prestonici nastupa u okviru svoje globane turneje „So happy it hurts“, a događaj koji važi za jedan od onih „koji se ne sme propustiti“ obeležiće spektakularan performans ispunjen hitovima poput "Summer Of '69", "Heaven" i "Everything I Do, I Do It For You". Podsetimo, Adams je u četrdeset godina dugoj karijeri objavio 17 studijskih albuma, te osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus kao i nagradu Grammy.

Ograničena količina ulaznica dostupna je putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije, kao i na blagajni Štark Arene i TC Rajićeva (I sprat).