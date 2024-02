VELIKI USPEH MUZIČARA IZ SRBIJE NA JUBILARNOM

*Mladi muzičari iz Srbije dobitnici su čak tri od ukupno četiri nagrade u regionu

koje dodeljuje Runda * Zhiva najbolji novi izvođač; Buč Kesidi najbolji izvođač;

Ljubičice najbolji album

Jubilarno deseto izdanje najvećeg “showcase” festivala u ovom delu Evrope – Ment u Ljubljani doneo je veliku vidljivost i uspeh srpskoj muzičkoj sceni koja se zajedničkim snagama predstavila uz podršku platforme Srbija stvara muziku. Predstavilo se više od 20 muzičkih organizacija i čak 50 profesionalaca iz Srbije, dok je prvi put ceo program na jednoj od festivalskih lokacija podređen nastupima mladih srpskih muzičara!

Kruna celokupnog nastupa je apsolutna dominacija muzičara iz Srbije koji su odneli čak tri od ukupno četiri nagrade u regionu na ovogodišnjoj dodeli Runda nagrada - Zhiva u kategoriji najbolji novi izvođač; Buč Kesidi u kategoriji najbolji izvođač; Ljubičice u kategoriji najbolji album.

1 / 5 Foto: Maša Gojić

Prvi put do sada, alternativni srpski kolektiv Hali Gali imao je prezentaciju u formatu specijala, u okviru kog su nastupili: Cactus Fields, Vizelj, Ubili su batlera, Nadya, Andria, Stevie Wander, dok je priliku na drugoj festivalskoj lokaciji imala da se predstavi naša mlada pop zvezda Iva Lorens.

"U proteklih godinu dana poseban akcenat u strategiji platforme stavljen je na sektor muzike i predstavljanje domaćih izvođača i muzičkih profesionalaca na strukovnim festivalima i gotovo da nema muzičkih konferencija u Evropi na kojoj nemamo predstavnike iz Srbije, i to u mnogo većem broju nego prethodnih godina. Učešće na ovakvim muzičkim događajima je od izuzetnog značaja za razvoj domaćeg muzičkog sektora jer su to prilike za razmenu iskustava i umrežavanje, ali i predstavljanje domaćih umetnika i organizacija pred najvažnijim akterima muzičke industrije - agentima, bukerima, organizatorima festivala, izdavačima. To su mesta gde se lansiraju buduće internacionalne muzičke zvezde a efekti su brojni – od promocije Srbije, kulturne razmene do ekonomskih efekata.”, ističe savetnica za muziku platforme Srbija stvara / Serbia creates Zorica Tepić.

Nacionalna platforma „Srbija stvara/ Serbia creates“ je krovno, međuresorno telo Vlade Republike Srbije zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju. Srbija stvara deluje kao nacionalni brend moderne Srbije koji afirmiše savremene vrednosti – kreativnost, inovativnost, znanje i talent.

