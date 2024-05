KOVACS uoči koncerta na Kalemegdanu: “Važno mi je da budem ono što jesam, jer ako nisam, onda nisam ni srećna”

Jedna od najvećih senzacija holandske muzičke scene, Sharon KOVACS, ponovo dolazi u Beograd u okviru Musicology Sessions koncertnog serijala. Koncert će se održati 21. juna na Kalemegdanu, a očekuje nas veče ispunjeno emotivnim i moćnim nastupom.

Dan nakon nastupa KOVACS, na Kalemegdanu će nastupiti još jedna izuzetna umetnica – belgijska kantautorka prepoznatljivog glasa, Selah Sue, koja će nastupiti 22. juna.

Poznata kao KOVACS i pevačica obrijane glave, ova kantautorka u sebi skriva glas jedne prave soul legende, koja je publiku privukla pre svega, svojom jedinstvenošću i iskrenim stavom.

Inspiraciju je crpela iz muzike velikih legendi poput Betty Davis, Etta James i Tina Turner, a njen talenat je brzo privukao pažnju publike širom sveta. Nakon uspeha njenog prvog EP-a "My Love" i debi albuma "Shades Of Black", koji je bio veliki hit u 36 zemalja, Sharon Kovacs postala je prepoznatljivo ime u svetu muzike.

Njen novi album "Child of Sin" predstavlja korak dalje u njenom muzičkom putovanju, reflektujući bogato iskustvo i transformaciju kroz koju je prošla. Ova kolekcija pesama istražuje teme ljubavi, gubitka, introspekcije i ličnog oslobođenja, obećavajući da će doneti novo svetlo u svet muzike. Sharon Kovacs nastavlja da evoluira kao umetnica, hrabro istražujući nove horizonte.

Povodom koncerta razgovarali smo sa Sharon:

"Shades of Black" je dobio velika priznanja, zauzevši mesta na top listama u 36 zemalja. Kako je uspeh tog albuma oblikovao vašu umetničku viziju kasnije?

Definitivno mi je postavio osnovu za dalji rad. Prvi album je bio kombinacija novih stvari u mom životu, moj prvi susret sa muzičkom industrijom. Bila sam mlada i sve što mi se događalo se događalo po prvi put. To iskustvo postavilo je temelj za sve što je usledilo. Imala sam mnogo sreće što je taj prvi album bio jako dobro prihvaćen. To mi je dalo prednost, što je bilo veoma lepo, ali je takođe ponekad bilo teško jer sam bila tako mlada, a morala sam krenuti u sedmoj brzini. Napravila sam puno grešaka zbog toga, ali sam mnogo naučila iz tih grešaka. Mislim da sada, posle trećeg albuma, mogu da kažem da zaista znam ko sam kao umetnica i da sam pronašla svoj put u ovoj industriji. Ipak, kada se osvrnem na prvi album, ponekad mislim da je prvi uvek najbolji i još uvek mislim da je vrlo teško dostići taj nivo. Zato pokušavam da ne pravim istu muziku ili da se zaglavim u tom vremenu jer je to vreme prošlo i sada je novo vreme. Takođe sam naučila da neke stvari ne možete ponovo stvoriti ili obnoviti jer nikada neće biti dobre kao prvi put. Zato sam odlučila da se stalno menjam i razvijam, jer se i život menja, ljudi se menjaju i razvijaju, stiču nova interesovanja i odnose.

U pesmi "Goldmine", sa novog albuma, koristiš metaforu odlaska pod zemlju koja u pesmi simbolizuje pronalaženje sreće. Možeš li nam objasniti ovu metaforu i opisati šta je bilo presudno na tvom putu ka sreći?

Mislim da ono što sam rekla su samo normalni putevi kojima sam hodala, a koji su mi definitivno davali puno pažnje, poput medija i, znate, za radio, posebno u mojoj zemlji, mojoj domovini, gde mislim da je važno imati veze sa izdavačkom kućom. Sada nisam sa izdavačkom kućom, samo sam nezavisna, što me tera da se suprotstavljam svim tim velikim izdavačkim kućama, i to znači da je teže. U stvari, to su obožavaoci i publika koja te nosi kao umetnika, ali zato što sam nezavisna, mediji me ne guraju. To je definitivno razlog zašto kažem 'underground', jer nije toliko vidljivo. Što mi zapravo ne smeta, jer mislim da ljudi treba sami da te pronađu, usmenom preporukom, i mislim da u drugim zemljama još uvek puštaju moju muziku na radiju i to je samo drugačiji pristup. Dakle, to je ono što mislim pod 'underground'."

Šta pokreće tvoj kreativni proces kada pišeš i komponuješ muziku?

Mislim da je to život, svakodnevna drama i problemi, misli, poteškoće, nesigurnosti, tuga, ali takođe i sreća. Sada sam u vremenu kada sve više otkrivam sebe, pa vidim i svoje dobre i loše strane. Kada prepoznate svoje obrasce, počinjete da se menjate i zamenjujete ih boljim. Tako da i dalje pronalazim nove načine da se rastem, ali i hranim sebe stvarima koje su umrle u meni.

Šta možemo da očekujemo od live nastupa na Kalemegdanu i šta bi poručila beogradskoj publici?

Jako se radujem što ću vas sve ponovo videti. Uvek dajem sve od sebe, a ovaj put ću predstaviti i neke nove članove benda i zbog toga sam jako uzbuđena. Svaki nastup je jedinstven, tako da ne mogu tačno predvideti kakav će biti ovaj put, ali mogu reći da sa nestrpljenjem isčekujem koncert na Kalemegdanu. Jedva čekam da se ponovo vidimo, dobro provedemo i da beogradskoj publici pružim svu svoju ljubav. Vidimo se uskoro.

Ulaznice su u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Vision, kao I na sajtu www.tickets.rs

